Індійські НПЗ почали купувати нафту з Гаяни у американської ExxonMobil, – Reuters

Індійські НПЗ Indian Oil та Hindustan Petroleum придбали у ExxonMobil 4 млн барелів гаянської нафти з поставкою наприкінці 2025 – на початку 2026 року.

Наразі це дуже рідкісні для Індії закупівлі з нового південноамериканського виробника, що вказує на початок переорієнтації на нових постачальників, повідомляє Reuters.

Зокрема, Indian Oil купила 2 млн барелів сорту Golden Arrowhead (GAH) – це її перша угода з цим сортом. Поставка очікується наприкінці грудня або на початку січня.

Hindustan Petroleum вперше придбала сорти Liza та Unity Gold – 2 млн барелів із тим самим вікном постачання. Обидві операції здійснені на умовах, про які повідомили учасники ринку.

Індія диверсифікує нафтові поставки, тестуючи нові сорти з Південної Америки, де зростає видобуток. Розширення пулу постачальників може частково замістити імпорт російської нафти, від закупівель якої Вашингтон закликає Нью–Делі відмовитися.

Гаяна збільшує експорт на тлі зростання видобутку консорціуму на чолі з Exxon до 770 000 б/д після запуску четвертої плавучої видобувної установки. За даними Kpler, у жовтні експорт країни досяг рекордних 938 000 б/д, а поставки нового сорту GAH стартували в липні.

Раніше повідомлялось, що США заявили про "продуктивні" торговельні перемовини з Індією та скорочення індійського імпорту російської нафти на 50%.

Водночас індійські джерела кажуть, що ефект поки не відображено у статистиці. Операційно це пояснюють графіком закупівель, оскільки замовлення на листопад уже оформлені, частина вантажів прибуде в грудні.