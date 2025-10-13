Індія готова купувати більше енергоносіїв зі США після мит Трампа за імпорт російської нафти, – Reuters

Індія та США цього тижня проведуть торговельні переговори, причому Нью-Делі сигналізує про готовність збільшити імпорт американських енергоносіїв, зокрема газу, щоб зняти занепокоєння Вашингтона щодо закупівель російської нафти.

Про це повідомляє Reuters із посилання на джерела.

Торговельні переговори між країнами стартували у лютому 2025 року. Всього відбулося п’ять раундів, але у серпні вони були призупинені після оголошення адміністрацією президента США Трампа про підвищення до 50% мит на індійські товари з вимогою зменшити закупівлі російської нафти.

У вересні контакти відновилися на тлі примирливих заяв президента США та його телефонної розмови з прем’єром Нарендрою Моді. Тепер шостий раунд переговорів очікується наступного місяця.

Підвищені мита США вдарили по низці індійських експортних категорій – текстиль, шкіряні вироби, коштовності, харчі. Експорт індійських товарів до США у серпні знизився до $6,86 млрд із $8,01 млрд у липні, експортери повідомляють про подальше просідання у вересні.

За даними джерел Reuters, Нью-Делі прагне ширшої участі приватних інвесторів, включно з американськими, у відновлюваній та ядерній енергетиці, і відкритий до збільшення імпорту скрапленого природного газу зі США. Щодо закликів Вашингтона до розширення індійських інвестицій у США, індійська сторона сигналізує відсутність заперечень і розглядає такі вкладення позитивно.

Раніше повідомлялось, що нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент у коментарі Fox News заявив про те, що США чекають від Індії зменшення закупівель російської нафти вже найближчим часом.

Посадовець припустив, що перерозподіл може відбутися вже у найближчі тижні чи місяці.