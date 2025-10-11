США чекають від Індії зменшення закупівель російської нафти вже найближчим часом, – Бессент
США очікують, що Індія зменшить імпорт російської нафти у найближчі тижі чи місяці.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у коментарі Fox News, передає РБК-Україна.
"Ми ввели щодо Індії мита у розмірі 25% у зв’язку з російською нафтою. Думаю, невдовзі ми побачимо зміну балансу, а саме вони почнуть купувати менше російської нафти і більше – американської", – заявив Бессент.
Посадовець припустив, що перерозподіл може відбутися вже у найближчі тижні чи місяці.
Заява лягає у ширший контекст перегляду енергетичних потоків Індії, яка останніми роками нарощувала імпорт російської нафти зі знижками.
Як повідомлялось, індійські нафтопереробники не планують відмовлятися від російської нафти, свідчать дані Bloomberg.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підвищив мита на імпорт товарів з Індії до 50% за фінансування військової машини Кремля через купівлю російської нафти, намагаючись змусити країну припинити торгівлю з РФ та підштовхнути Москву до мирної угоди з Україною. Однак поки що на уряд Індії це не вплинуло.
