В США заявили, що Індія вже зменшила імпорт російської нафти на 50%, – Reuters
США заявили про "продуктивні" торговельні перемовини з Індією та скорочення індійського імпорту російської нафти на 50%.
Водночас індійські джерела кажуть, що ефект поки не відображено у статистиці, повідомляє Reuters.
За даними Білого дому, рішення ухвалене на тлі перемовин та вже виконується індійськими переробниками. Джерела агентства в Індії зазначають, що зміни можуть проявитися в даних за грудень-січень.
Операційно це пояснюють графіком закупівель, оскільки замовлення на листопад уже оформлені, частина вантажів прибуде в грудні. Офіційних вказівок уряду про скорочення імпорту російської нафти переробники поки не отримували.
Міністерство нафти Індії та нафтопереробні компанії, які купують російську нафту, поки не надали коментарів на запити Reuters.
Раніше повідомлялось, що після запровадження санкцій ЄС на російського-індійський НПЗ Nayara Energy Ltd, компанія відновила операції за підтримки уряду та банків і поступово повертається до експорту.
Спершу платежі переходять у місцеву валюту, а далі State Bank of India забезпечує внутрішні розрахунки в рупіях, а державний UCO Bank отримав дозвіл супроводжувати зовнішні операції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль