В США заявили, що Індія вже зменшила імпорт російської нафти на 50%, – Reuters

США заявили про "продуктивні" торговельні перемовини з Індією та скорочення індійського імпорту російської нафти на 50%.

Водночас індійські джерела кажуть, що ефект поки не відображено у статистиці, повідомляє Reuters.

За даними Білого дому, рішення ухвалене на тлі перемовин та вже виконується індійськими переробниками. Джерела агентства в Індії зазначають, що зміни можуть проявитися в даних за грудень-січень.

Операційно це пояснюють графіком закупівель, оскільки замовлення на листопад уже оформлені, частина вантажів прибуде в грудні. Офіційних вказівок уряду про скорочення імпорту російської нафти переробники поки не отримували.

Читайте також: Світові ціни на нафту зросли на 1% після заяви Трампа про обіцянку Індії зупинити імпорт з Росії, – Reuters

Міністерство нафти Індії та нафтопереробні компанії, які купують російську нафту, поки не надали коментарів на запити Reuters.

Раніше повідомлялось, що після запровадження санкцій ЄС на російського-індійський НПЗ Nayara Energy Ltd, компанія відновила операції за підтримки уряду та банків і поступово повертається до експорту.

Спершу платежі переходять у місцеву валюту, а далі State Bank of India забезпечує внутрішні розрахунки в рупіях, а державний UCO Bank отримав дозвіл супроводжувати зовнішні операції.