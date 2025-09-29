Через два місяці після запровадження санкцій ЄС на російського-індійський НПЗ Nayara Energy Ltd компанія відновлює операції за підтримки уряду та банків і поступово повертається до експорту.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників агентства, наразі платежі спершу переходять у місцеву валюту. Далі State Bank of India забезпечує внутрішні розрахунки в рупіях, а державний UCO Bank отримав дозвіл супроводжувати зовнішні операції.

Переробка на нафтопереробному заводі у Вадінарі відновлена на 75% і зростає. Сировинна корзина змістилася на користь російської Urals з додаванням невеликих обсягів індійської нафти. Компанія заявляє, що повністю забезпечує мережу з понад 6 500 АЗС і "розглядає варіанти відновлення експорту після задоволення внутрішнього попиту".

Експорт нафтопродуктів у вересні очікується в обсязі близько 2,2 млн барелів, що менш ніж половина торішнього рівня за той самий період. Частина партій виводиться через плавучі сховища та перевалки з судна на судно біля Сохара (Оман). Серед задіяних танкерів фігурують, зокрема, Wu Tai та Blue Talu.

Також зазначається, що санкції ЄС у липні спричинили управлінську кризу: кілька членів ради, зокрема СЕО Alessandro Des Dorides, подали у відставку, страхові клуби відкликали P&I покриття, частина судноплавних контрактів була розірвана, а доступ до низки західних ІТ-сервісів призупинено.

Водночас для диверсифікації постачань Nayara почала переговори про відновлення закупівель у Саудівської Аравії та Іраку. Голова ради директорів Прасад Паніккар заявив, що індійська нафтопереробка має запас міцності й може підтримувати завантаження понад 100% з урахуванням сильного внутрішнього попиту.

Аналітики відзначають, що попит на паливо в Індії пом’якшує експортні обмеження, а можливість завантажувати завод російською нафтою Urals знижує ризики з боку сировини.

Після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом він заявив, що Угорщина не має виходу до моря, а тому не може відмовитися від постачання енергоносіїв трубопроводами без значної шкоди економіці.