Новини нафта Експорт нафти РФ Зниження ціни на нафту РФ
448 3

Санкції не працюють: Індійський НПЗ "Роснєфті" відновив роботу завдяки переведенню розрахунків в рупії, – Bloomberg

нафта,індія

Через два місяці після запровадження санкцій ЄС на російського-індійський НПЗ Nayara Energy Ltd компанія відновлює операції за підтримки уряду та банків і поступово повертається до експорту.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників агентства, наразі платежі спершу переходять у місцеву валюту. Далі State Bank of India забезпечує внутрішні розрахунки в рупіях, а державний UCO Bank отримав дозвіл супроводжувати зовнішні операції. 

Переробка на нафтопереробному заводі у Вадінарі відновлена на 75% і зростає. Сировинна корзина змістилася на користь російської Urals з додаванням невеликих обсягів індійської нафти. Компанія заявляє, що повністю забезпечує мережу з понад 6 500 АЗС і "розглядає варіанти відновлення експорту після задоволення внутрішнього попиту".

Експорт нафтопродуктів у вересні очікується в обсязі близько 2,2 млн барелів, що менш ніж половина торішнього рівня за той самий період. Частина партій виводиться через плавучі сховища та перевалки з судна на судно біля Сохара (Оман). Серед задіяних танкерів фігурують, зокрема, Wu Tai та Blue Talu.

Також зазначається, що санкції ЄС у липні спричинили управлінську кризу: кілька членів ради, зокрема СЕО Alessandro Des Dorides, подали у відставку, страхові клуби відкликали P&I покриття, частина судноплавних контрактів була розірвана, а доступ до низки західних ІТ-сервісів призупинено.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор!

Водночас для диверсифікації постачань Nayara почала переговори про відновлення закупівель у Саудівської Аравії та Іраку. Голова ради директорів Прасад Паніккар заявив, що індійська нафтопереробка має запас міцності й може підтримувати завантаження понад 100% з урахуванням сильного внутрішнього попиту.

Аналітики відзначають, що попит на паливо в Індії пом’якшує експортні обмеження, а можливість завантажувати завод російською нафтою Urals знижує ризики з боку сировини.

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан публічно відкинув тиск США щодо скорочення закупівель російських енергоносіїв.

Після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом він заявив, що Угорщина не має виходу до моря, а тому не може відмовитися від постачання енергоносіїв трубопроводами без значної шкоди економіці.

Автор: 

імпорт (2449) Індія (410) нафта (5072) росія (15204) санкції (4735) експорт (3997)
Індуси - це найбільш хитрожопі створіння, що я зустрічав в житті.
показати весь коментар
29.09.2025 11:02 Відповісти
рупии,приправы и благовония в обменн на кацапскую жижу....а что поделать надо же куда то эту жижу девать))))ну тут индусы красавцы)
показати весь коментар
29.09.2025 11:18 Відповісти
Трамп докерується, що долар стане нахрін не потрібним нікому папірцем.
показати весь коментар
29.09.2025 11:07 Відповісти

