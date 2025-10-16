Світові ціни на нафту зросли на 1% після заяви Трампа про обіцянку Індії зупинити імпорт з Росії, – Reuters
Ціни на нафту вранці у четвер зросли приблизно на 1% після заяви президента США Дональда Трампа, що Індія погодилася зупинити купівлю російської нафти.
Таким чином ринок оцінює можливий перерозподіл географії світових постачань, повідомляє Reuters.
В четвер вранці котирування Brent зросли на 0,87% – до $62,45 за барель, WTI – на 0,98% до $58,84.
Напередодні обидва бенчмарки оновлювали мінімальні рівні з початку травня на тлі торгової напруги між США та Китєм і попередження МЕА про можливий великий профіцит на ринку у 2026 році.
Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв зупинити закупівлі нафти з РФ, а США спробують переконати Китай вдатися до такого ж кроку. Джерела Reuters підтвердили підготовку деяких індійських НПЗ до поступового скорочення імпорту.
Міністр фінансів США Скотт Бессент також повідомив, що Вашингтон очікує від Японії припинення імпорту російських енергоносіїв. Індія й Китай залишаються двома найбільшими покупцями російської нафти.
Додатковим фактором стали нові санкції Великої Британії проти російського енергосектору: під обмеження потрапили "Роснєфть", "Лукойл", чотири нафтотермінали, китайський приватний НПЗ Shandong Yulong Petrochemical, 44 танкери "тіньового флоту" та індійська Nayara Energy.
Раніше повідомлялось що за оцінкою Міжнародного енергетичного агентства світовий ринок нафти наступного року може зіткнутися з профіцитом, який сягне 4 мільйонів барелів на добу (б/д), оскільки країни ОПЕК+ та їх конкуренти збільшують видобуток, хоча попит залишається слабким.
Минулого місяця МЕА прогнозувала профіцит нафти у 2026 році на рівні приблизно 3,3 мільйона б/д.
