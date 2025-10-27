Путин готов принять концепцию США по Украине, - Лавров

Президент России Владимир Путин готов принять концепцию США по урегулированию войны в Украине и "практически двигаться вперед на предложенной основе".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Но Лавров подчеркнул, что США непосредственно не отреагировали на это предложение.

Министр иностранных дел России добавил, что стороны договорились сделать перерыв для рассмотрения предложений.

Предложения США по Украине

Аналитики CSIS Futures Lab отмечают, что мирный план Трампа может предусматривать "управляемое замораживание" конфликта: деэскалацию боевых действий без политического признания территориальных захватов России.

По данным источников польского издания Onet ключевые пункты предложения США России включают:

прекращение огня в Украине, а не мирное соглашение;

фактическое признание оккупированных Россией украинских территорий (путем отсрочки обсуждений вопроса на 49 или 99 лет);

отмену большинства санкций, введенных против России, а в долгосрочной перспективе и восстановление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти.

Москва также не получила обещания остановить военную поддержку Украины.

Отмена встречи Трампа и Путина

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

