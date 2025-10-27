РУС
Путин готов принять концепцию США по Украине, - Лавров

Путин готов двигаться по американской концепции в отношении Украины

Президент России Владимир Путин готов принять концепцию США по урегулированию войны в Украине и "практически двигаться вперед на предложенной основе".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Но Лавров подчеркнул, что США непосредственно не отреагировали на это предложение.

Министр иностранных дел России добавил, что стороны договорились сделать перерыв для рассмотрения предложений.

Предложения США по Украине

Аналитики CSIS Futures Lab отмечают, что мирный план Трампа может предусматривать "управляемое замораживание" конфликта: деэскалацию боевых действий без политического признания территориальных захватов России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не нарушает Будапештский меморандум, который в свое время сыграл очень важную роль, - Лавров

По данным источников польского издания Onet ключевые пункты предложения США России включают:

  • прекращение огня в Украине, а не мирное соглашение;
  • фактическое признание оккупированных Россией украинских территорий (путем отсрочки обсуждений вопроса на 49 или 99 лет);
  • отмену большинства санкций, введенных против России, а в долгосрочной перспективе и восстановление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти.
  • Москва также не получила обещания остановить военную поддержку Украины.

Отмена встречи Трампа и Путина

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Кремля - паранойя. Путин боится переворота, - The Telegraph

+9
Х...й вам кацапи і трамп, а не визнання окупованих кацапами українських територій!!
27.10.2025 10:19 Ответить
+4
путин ***** дал в заднюю прямую кишку Трампону Трампаксу!!!😂🤣🥳🤡🤡🤪🤪😆
27.10.2025 10:17 Ответить
+4
А що таке, чого це вялічіє здулося і вже на щось від рудого лайна згодні? Хоча насправді, ніяких "пропозицій Трампа" не існує в природі. Оте польське видання транслює або свої власні вигадки, або виключно засрашинські.
27.10.2025 10:24 Ответить
путин ***** дал в заднюю прямую кишку Трампону Трампаксу!!!😂🤣🥳🤡🤡🤪🤪😆
27.10.2025 10:17 Ответить
******, вчергове розпочав водити Трампу по губам, перед усим Світом!!
Гойдалки від ******…
27.10.2025 10:30 Ответить
А в нього ще й передня є?
27.10.2025 10:33 Ответить
Х...й вам кацапи і трамп, а не визнання окупованих кацапами українських територій!!
27.10.2025 10:19 Ответить
Та ви хоч читайте, що пищуть. Фактичне визнання - це визнання, що вони окуповані. А перемовини щодо офіційного статусу відкладаються на 50 років.
27.10.2025 10:27 Ответить
Если с расеи снимут санкции это узаконит захваченные территории навсегда.
Такой же надежный договор как и сдача ЯО
27.10.2025 10:37 Ответить
Нет. Во вторых, снимет только США, Европа вряд-ли
27.10.2025 10:41 Ответить
Як тільки знімуть США поступово імхо і інші почнуть =(
27.10.2025 10:55 Ответить
Ага відкладення перемовин нв 50 років ,це фактичне закріплення цих територій ща московією.
27.10.2025 10:54 Ответить
Значить очікуємо термінову активізацію коаліції охочих, зустрічі й заяви.
27.10.2025 10:21 Ответить
ху%ло дуже боїться Трампа, тому зараз після введення санкцій, кацапстан буде якомога швидше просувати політику "нужно договариваться" та вести переговори та інше бла-бла -бла, щоб відтермінувати введеня ще більших санкцій.
27.10.2025 10:23 Ответить
Це сарказм?
27.10.2025 10:27 Ответить
що саме ?
27.10.2025 10:46 Ответить
А що таке, чого це вялічіє здулося і вже на щось від рудого лайна згодні? Хоча насправді, ніяких "пропозицій Трампа" не існує в природі. Оте польське видання транслює або свої власні вигадки, або виключно засрашинські.
27.10.2025 10:24 Ответить
Он имеет ввиду то что они якобы обсудили на Аляске а именно отдать весь донбасс им и они не трогают дальше Запорожье и Херсон
показать весь комментарий
27.10.2025 10:24 Ответить
Видно Дмітрієву в США дали пинка під зад,з пуйловськими забаганками.
тепер можна дальше розповідати про половцєв і пічінєгов і тягнути час.
27.10.2025 10:25 Ответить
Дмірієв, це як в Україні, оті абдристович з шуфричем та лукаш, разом взяті!!! Портнов з пригожиним, уже чекають!
27.10.2025 10:33 Ответить
Дмітрієву не те щоб дали копняка під зад . По суті його взагалі - проігнорували .
Трамп з усією свитою поїхав в південноазійське турне , і в Білому домі , з керівництва , не залишилось нікого хто міг би кацапа вислухати . Та й з тих хто залишився , майже ніхто не захотів з ним зустрічатись , а міністр фінансів Бессент ще й назвав його - пропагандоном .
Тому кацапурі нічого іншого не залишилось як лише розважатись в компанії тієї тупорилої неадекватки , конгресвумен - Луни .
27.10.2025 11:03 Ответить
🇻🇪Росія відправляє найманців та зброю в Венесуелу, яка за крок до війни з США - вчора в Каракас прилетів російський транспортний Іл-76.
27.10.2025 10:29 Ответить
Зараз Трамп пограє перед електоратом біцухою, Путін підіграє ніби ой злякався, і так туди сюди до американських виборів, а далі раптом виявиться, що Трамп знову Путіна любить.
27.10.2025 10:34 Ответить
Если не признаем фактически, это как то повлияет на реальность?
27.10.2025 10:38 Ответить
Так.
27.10.2025 10:46 Ответить
Как?
27.10.2025 10:55 Ответить
Хоч якось втішить...
27.10.2025 10:46 Ответить
Конхвети не допомогли, я правильно розумію. А взагалі-то давити треба на Китай, обкладати санкціями, щоб боялися, що їх знесуть свої ж
27.10.2025 10:46 Ответить
перед зустріччу трампа з сі ,у ху* ла є вагон маніпуляцій ...час спливає ...і кожна маніпуляція дає сі аргумент ,але здається шо США 100% знають ,хто розпочав війну в Україні ,тому і їдуть до сі ...
27.10.2025 10:49 Ответить
лаврова пора на скотобойню.Що до його "висерів"треба відноситись як до висерів.Те саме що й до висерів окурка,півтора метри в стрибку дімона мєдвєда.
27.10.2025 10:56 Ответить
>Аналітики CSIS Futures Lab >зазначають, що мирний план Трампа >може передбачати "кероване >замороження" конфлікту:

Або керовану капітуляцію України.
27.10.2025 10:58 Ответить
"...Однак Лавров наголосив, що США безпосередньо не відреагували на цю пропозицію..." - Чого ж не відреагували? Відрагували - хтось сказав: "Якась коняка безхозна вештається - приберіть її".
27.10.2025 11:00 Ответить
 
 