У Кремля паранойя. Путин боится переворота, - The Telegraph
Российский диктатор Владимир Путин превратил Россию в тоталитарное государство, а сам тщательно охраняет свой режим от любых угроз.
Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как пишет издание, недавно ФСБ РФ обвинила Михаила Ходорковского, который сейчас живет в Лондоне, и 22 членов Российского антивоенного комитета в подготовке государственного переворота. По данным спецслужбы, комитет, созданный для противодействия войне РФ против Украины, якобы планирует "насильственный захват власти и свержение конституционного строя".
Уязвимость Путина
Эксперты называют это проявлением нового ощущения уязвимости Путина.
"У Кремля паранойя. Путин ищет врагов, чтобы укрепить свой режим", - отметил бывший посол США в Украине Джон Хербст.
Ранее в 2023 году главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытался пойти на Москву против диктатора, но мятеж провалился, а сам Пригожин погиб в авиакатастрофе.
Ходорковский не планирует военных акций против Кремля. Проведя 10 лет в сибирской тюрьме, он эмигрировал в Европу и в 2022 году основал Антивоенный комитет. По его словам, обвинения ФСБ свидетельствуют о страхе Кремля относительно передачи власти: в случае смерти Путина очевидного преемника нет.
"Премьер, назначенный Путиным, суды и парламент, легитимность которых сомнительна, - вот реальность России", - подчеркнул он.
Эксперты также отмечают, что международная легитимность российской оппозиции может стать ключевым фактором в случае внезапной смены власти. Именно поэтому Кремль пытается дискредитировать и запугать Антивоенный комитет.
Анджела Стент из Джорджтаунского университета добавляет: "Режим стремится показать, что Запад пытается расколоть Россию". Подобные тактики Кремль применяет каждый раз, когда внутри страны неспокойно.
Зависимость от Китая
Ходорковский также отмечает, что Россия в значительной степени зависима от Китая.
"Си Цзиньпин может остановить войну и обрушить экономику РФ, если захочет", - говорит он.
Экономическая слабость России, по мнению Томаса Китинга из Королевского объединенного института оборонных исследований, может подтолкнуть внешних игроков к более активным действиям.
С момента прихода к власти Путин систематически устраняет тех, кто ему противоречит. Так произошло и с Пригожиным, который пытался силой пойти на Москву, но потерпел поражение, а его восстание не удалось.
