4 350 39

У Кремля паранойя. Путин боится переворота, - The Telegraph

Путин боится переворота

Российский диктатор Владимир Путин превратил Россию в тоталитарное государство, а сам тщательно охраняет свой режим от любых угроз.

Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как пишет издание, недавно ФСБ РФ обвинила Михаила Ходорковского, который сейчас живет в Лондоне, и 22 членов Российского антивоенного комитета в подготовке государственного переворота. По данным спецслужбы, комитет, созданный для противодействия войне РФ против Украины, якобы планирует "насильственный захват власти и свержение конституционного строя".

Уязвимость Путина

Эксперты называют это проявлением нового ощущения уязвимости Путина.

"У Кремля паранойя. Путин ищет врагов, чтобы укрепить свой режим", - отметил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Ранее в 2023 году главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытался пойти на Москву против диктатора, но мятеж провалился, а сам Пригожин погиб в авиакатастрофе.

Ходорковский не планирует военных акций против Кремля. Проведя 10 лет в сибирской тюрьме, он эмигрировал в Европу и в 2022 году основал Антивоенный комитет. По его словам, обвинения ФСБ свидетельствуют о страхе Кремля относительно передачи власти: в случае смерти Путина очевидного преемника нет.

"Премьер, назначенный Путиным, суды и парламент, легитимность которых сомнительна, - вот реальность России", - подчеркнул он.

Эксперты также отмечают, что международная легитимность российской оппозиции может стать ключевым фактором в случае внезапной смены власти. Именно поэтому Кремль пытается дискредитировать и запугать Антивоенный комитет.

Анджела Стент из Джорджтаунского университета добавляет: "Режим стремится показать, что Запад пытается расколоть Россию". Подобные тактики Кремль применяет каждый раз, когда внутри страны неспокойно.

Зависимость от Китая

Ходорковский также отмечает, что Россия в значительной степени зависима от Китая.

"Си Цзиньпин может остановить войну и обрушить экономику РФ, если захочет", - говорит он.

Экономическая слабость России, по мнению Томаса Китинга из Королевского объединенного института оборонных исследований, может подтолкнуть внешних игроков к более активным действиям.

С момента прихода к власти Путин систематически устраняет тех, кто ему противоречит. Так произошло и с Пригожиным, который пытался силой пойти на Москву, но потерпел поражение, а его восстание не удалось.

+14
Допоки "лебеді" не затанцюють - це все порожній звук
показать весь комментарий
26.10.2025 13:53 Ответить
+9
А ти хочеш, щоб все ППО зараз працювало тільки на Київ? Україна не татолітарна держава як мордор. У нас ще є і Харків, Одеса, Чернігів, Львів, Дніпро, Полтава та багато інших великих міст і *****, на жаль до них легше добиратись від лінії фронту + у ***** ще є стратигічні бомбардувальники які ми, на жаль ще не всі вивели з ладу. А мААЦква далеко знаходиться від лінії фронту. А от чого не палають брянськ, курськ, вороніж, бєлгород то це так, це питання...
показать весь комментарий
26.10.2025 14:01 Ответить
+5
Переворот -а хіба на рашці є адеквати?
показать весь комментарий
26.10.2025 13:54 Ответить
Допоки "лебеді" не затанцюють - це все порожній звук
показать весь комментарий
26.10.2025 13:53 Ответить
Может и паранойя. Да только плешивый такую систему ПВО задвинул вокруг Москвы-хрен хоть один дрон прилетит. А у нас Киев херачат каждую ночь просто на выбор. Кто-то сомневается? Тогда почему Москва не горит так и горит Киев? Опять, с*** а, все вопросы к зелёному Клоуну . А он в это время по европам шастает, интервью раздаёт.
показать весь комментарий
26.10.2025 13:54 Ответить
А ти хочеш, щоб все ППО зараз працювало тільки на Київ? Україна не татолітарна держава як мордор. У нас ще є і Харків, Одеса, Чернігів, Львів, Дніпро, Полтава та багато інших великих міст і *****, на жаль до них легше добиратись від лінії фронту + у ***** ще є стратигічні бомбардувальники які ми, на жаль ще не всі вивели з ладу. А мААЦква далеко знаходиться від лінії фронту. А от чого не палають брянськ, курськ, вороніж, бєлгород то це так, це питання...
показать весь комментарий
26.10.2025 14:01 Ответить
тобто то що у рашкі військової техніки в 10 разів більше ніж у України тебе не бентежить, то все клоуна віна
показать весь комментарий
26.10.2025 14:34 Ответить
Переворот -а хіба на рашці є адеквати?
показать весь комментарий
26.10.2025 13:54 Ответить
є
"Цезар"
Не чули?
РДК
показать весь комментарий
26.10.2025 13:58 Ответить
Ні, немає. ТОМУ!!! що навіть на виборах у мордорі в 1990-х роках, а саме 1996 року. Тоді кандидатами були боря єльцин, жирік, та зюганов,. за підсумками виборів, жирік тоді! посів третє місце, а зюганов - друге, Це при вільних так би мовити виборах, стадо привело на друге місце - фашиста, за ним комуняку. Про що тоді мова?
показать весь комментарий
26.10.2025 14:13 Ответить
Який з Ходорковського змовник!!! Кремль використовує опозицію в своїх цілях. А Ходорковського готуватиме як наступника, але під фаршем «апаціція»!
показать весь комментарий
26.10.2025 13:56 Ответить
Коли кремль побачить, що влада путіна вже розхитана, він сам притягне Ходорковського на трон аби спасти країну і запропонують путіна номер 2 тільки у гарній обгортці «апазіціанєр».
показать весь комментарий
26.10.2025 13:59 Ответить
Оце вірно! В кацапії немає "революцій"... Є "Русский бунт, бессмысленный и беспащадный...", як писав Пушкін, у "Капитанскай дочке"...
Лютневу революцію, кацапам, зробили УКРАЇНЦІ! Саме Волинський полк піднявся першим, і повів за собою інших... І на вулицях, тоді, замайоріли "жовтоблакитні"... А потім "волиняки" поїхали додому, в Україну...
показать весь комментарий
26.10.2025 14:22 Ответить
От тільки очолював повсталих волинців унтер-офіцер з типово українським прізвищем Кірпічников. А потім волинці поїхали... до Зимового палацу, де в жовтні брали участь у його штурмі. Під керівництвом більшовиків, звісно. Так що не потрібно розповідати казки, якими б вони гарними не здавалися. Реальне життя завжди складніше.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:43 Ответить
Чаще в кацапии все таки дворцовые перевороты. Бунт черни это только один из инструментов борющихся за власть элит.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:46 Ответить
То )(уйло здохне від параної чи від табакєркі в сартірі? Загадка...
показать весь комментарий
26.10.2025 14:00 Ответить
Фігня це все, там немає кому "перевертати".
показать весь комментарий
26.10.2025 14:01 Ответить
До речі, зараз на метро Звіринецька знову вимагають звільнити Азов, на одному з плакатів "Кров Азову на руках байдужих" Нічого не попутали, ні? Це кияни, звичайні українці наказали їм здатися в полон? І як ці акції полегшать долю азовців?
показать весь комментарий
26.10.2025 14:02 Ответить
це, акції від "ветеранів" холуїв дєрьмака.
бо винен не гундоса зе!гніда, а я, ти, сусід юра, баба галя, що соліннями торгує на базарчику.
до речі, а чому на звіринецькій?
вже б проводили на іподромі.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:29 Ответить
туда ходят на эти акции хипстеры с киево могилянки и остальные пропрацьовані с рейтерской. Им лишь бы побегать с плакатами да поорать громче. Толку ноль, зато в выходные развлечение. Я думаю они уже сами не могут объяснить с какой целью они туда выходят каждую неделю
показать весь комментарий
26.10.2025 14:40 Ответить
Лаптеногі можуть існувати тільки під тотальним наглядом.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:07 Ответить
ага харошіє рускіє,мріють про переворот...от насмішили..
фантазії The Telegraph
показать весь комментарий
26.10.2025 14:08 Ответить
юлічька навальна постукає в каструлі, посвистить у свисток, поліпить снігову бабу і плєшивий окурок убєжит.....
показать весь комментарий
26.10.2025 14:31 Ответить
Вони то може і мріють, але нічого для цього не роблять. Мріяти ніхто не забороняв) Мєчтать нє врєдно!
показать весь комментарий
26.10.2025 14:33 Ответить
от і добре. нехай повбиваються.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:09 Ответить
сосійска опозиція кажуть опозиція це німцов був, все. Всі інші, це ті ж самі під@расти, тільки без влади.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:10 Ответить
Ага, операція валькірія. Тільки перевороти роблять, коли насувається повна дупа, й треба рятувати свої шкури. Ах так, точно, в москалів вже ж ось ось і повна дупа, вони всі там не вірять в перемогу, крім божевільного Путіна.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:11 Ответить
Ну тут не в дупі справа, а в тому, що їхні олігархи втрачають мільярди баксів. Якби хотіли, то могли скинутися: одного мільярда вистачило б, щоб купити усіх охоронців х@йла з патрахами!
показать весь комментарий
26.10.2025 14:23 Ответить
Там не олігархи керують, так що втрачають, не втрачають - кагебістам до лампочки. Партія може виділити дачу, а може й забрати.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:36 Ответить
кегебісти давно олігархи.
кегебісти кормляться з алігархів.
та й оті байки про всесильне кегебе, для серіалів на нетфлікс....
кегебе могло тільки своїх рабів в сересері катувати, і більш нічого.
типова брехня на внутрішнього користування.

до речі саме таке, як і цееру. як мі 6, як моссад.....
а як виявляється арабські спеці не менш ефективні!
китайські!
навіть в'єтнамські та камбоджійські.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:46 Ответить
Там мабуть путіна вже й нема це колективний пуиін з двійниками
показать весь комментарий
26.10.2025 14:11 Ответить
Зовсім скоро економіка росії розвалиться, після чого в кремлі відбудеться переворот і ***** покладуть у холодильник - так кажуть всі експерти років 10 поспіль.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:13 Ответить
Скоріше ЗЕлі з Єрмаком параноя і вони бояться Порошенка як чорт ладану
показать весь комментарий
26.10.2025 14:15 Ответить
чий другий паспорт у українських узурпаторів це не таємниця. а чиї паспорти є у справжнього *****, окрім китайського? ))
показать весь комментарий
26.10.2025 14:17 Ответить
Це спецоперація фсб для збільшення ролі "опозиції" в очах Заходу.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:21 Ответить
Ну, в принципі, це не далеко від правди. Бо на росіі за останні 120 років жоден цар чи секретар кпрс не прийшов законно до влади
показать весь комментарий
26.10.2025 14:23 Ответить
Та кто там кого будет переворачивать ***** окружило себя чмырями об которых только ноги можно вытирать, а Пригожин гранатами в самолёте кидался в Уткина...
показать весь комментарий
26.10.2025 14:27 Ответить
Паранойя, така ж сама, як й у сталіна. Усюди ввижаються вороги. Сподіваюсь воно закінчить так само - у калюжі своєї блювотини.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:29 Ответить
Звичайний британський тролінг.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:32 Ответить
Як ця рашиська мерзота боїтся за свою погану шкуру, коли тебе вже знищать виродку ?
показать весь комментарий
26.10.2025 14:35 Ответить
какой переворот? там одни бесполезные либеральные "оппозиционеры", за редкостным исключением коих можно пересчитать на пальцах одной руки. там некому делать его. Разве что британцы могли бы подсуетиться и с амарикосами сделать переворот поставив нужного человека. Но я думаю их всех все устраивает, особенно штаты которые продают сумасшедшее количество вооружения для защиты от рашки
показать весь комментарий
26.10.2025 14:37 Ответить
Ну скільки там того півтораметрового *****? Тюк легенько по його лисій довбешкі і в Україні гарантовано на такому празнику порвуть 10000 гармошок.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:55 Ответить
 
 