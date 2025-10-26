РФ испытала ядерную ракету "Буревестник": Герасимов говорит, что она может обходить ПРО

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что Россия провела испытания ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Что говорит Путин?

Диктатор также заверил, что ключевые задачи по испытаниям ракеты достигнуты.

Также читайте: Путин готовит запас "ядерных" калибров - журналисты узнали детали

Что говорит Герасимов?

В свою очередь, начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что ракета якобы преодолела 14 тысяч километров, и это не предел.

По его словам, "Буревестник" показал возможности обхода систем ПРО.

Больше читайте в нашем Telegram-канале