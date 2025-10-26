4 782 47
РФ испытала ядерную ракету "Буревестник": Герасимов говорит, что она может обходить ПРО
Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что Россия провела испытания ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что говорит Путин?
Диктатор также заверил, что ключевые задачи по испытаниям ракеты достигнуты.
Что говорит Герасимов?
В свою очередь, начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что ракета якобы преодолела 14 тысяч километров, и это не предел.
По его словам, "Буревестник" показал возможности обхода систем ПРО.
Топ комментарии
+13 Moshe_Dayan
показать весь комментарий26.10.2025 08:40 Ответить Ссылка
+13 Амандрапапупа
показать весь комментарий26.10.2025 08:47 Ответить Ссылка
+11 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий26.10.2025 08:49 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так що, "врёт, как сивый мерин...".
нормальні їх відразу знищать
поки наша гундоса зе!гніда бреше про фламіндічі, крємлядь бреше по крупному.
а що з тим арєшнікам?
арешнік же на печерськ летів. не долетів?
тепер бурєвєснік на вашинтон?
)(уйло ж показував ракєти на Флориду в мультиках.
(зроблено із гімна і палок)
Атомний ракетний двигун (АРД) NERVA - це американська програма розробки ядерних теплових ракетних двигунів (ЯРД) для космічних польотів. Його принцип роботи полягає в нагріванні робочого тіла (зазвичай рідкого водню) ядерним реактором і викиданні розігрітого газу через сопло для створення тяги. Двигуни NERVA мали високий питомий імпульс (85085085 с у вакуумі), що робило їх ефективними для тривалих космічних місій, хоча програму було закрито
Було кілька тестів окремих компонентів.
Виходить програма була чисто теоретичної і не була втілена в життя.
РД - 0410 (Індекс ГРАУ - 11б91, відомий також як «Іргіт» і «ІР-100») - перший і єдиний радянський ядерний ракетний двигун. Був розроблений в конструкторському бюро "Хімавтоматика", Воронеж.
Реактор пройшов значну серію випробувань, але жодного разу не випробовувався на повну тривалість роботи. Позареакторні вузли були відпрацьовані повністю.
Чим ви,суки,хвалитись?Пуйло мріє 150 років прожити,то якби цього домоглися,тоді і хвастали.Або в якусь дєрєвню газ протягнули,унітази поставили,дороги постелили.Що вони можуть так це вкрасти,розбомбити.Своє в них аналоговнетне.
Читайте Біблію
Боїться, що сідзяньпінь зрадить?
Бо провідні західні медіа позбавили акредитації,за не вихваляня зє.
Бо всі медіа повні вихвалянями зє,а не злочинами рифи,а це вихваляня дрібного паяцу вже набридло населеню.
коротше не було грошей
і та не ракету, а пробували зробити двигун, але крім окремих вузлів так і не просунулися.