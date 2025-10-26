РУС
Новости Ядерное оружие
4 782 47

РФ испытала ядерную ракету "Буревестник": Герасимов говорит, что она может обходить ПРО

Ядерная ракета РФ Буревестник

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что Россия провела испытания ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Что говорит Путин?

Диктатор также заверил, что ключевые задачи по испытаниям ракеты достигнуты.

Путин готовит запас "ядерных" калибров - журналисты узнали детали

Что говорит Герасимов?

В свою очередь, начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что ракета якобы преодолела 14 тысяч километров, и это не предел.

По его словам, "Буревестник" показал возможности обхода систем ПРО.

Автор: 

путин владимир (32392) ракеты (3774) ядерное оружие (1406) Герасимов Валерий (55)
Топ комментарии
+13
*******
26.10.2025 08:40 Ответить
26.10.2025 08:40 Ответить
+13
Ха! Типу налякали. Ми вже захищені, бо Zеленський Vолодимир Олександрович, рік тому, а конкретно 16.102024 року з трибуни Верховної Ради об'явили "План Перемоги". Так що, кацапи нехай засунуть ту ракету куди подалі!
26.10.2025 08:47 Ответить
26.10.2025 08:47 Ответить
+11
Вдале випробування, як у герасима з Муму.
26.10.2025 08:49 Ответить
26.10.2025 08:49 Ответить
*******
26.10.2025 08:40 Ответить
26.10.2025 08:40 Ответить
Пи*дИть (бреше) і пИ*дить ( краде) Але щоб так показово - має бути причина. Швидше за все пішов шлчхом маленької собачки, яку загнали у куток незнайомі люди. Влна верещить, тявкає і одночасно скалить зуби. 😊
26.10.2025 09:05 Ответить
26.10.2025 09:05 Ответить
І сциться
26.10.2025 09:11 Ответить
26.10.2025 09:11 Ответить
Якби це було дійсно так - то уже-б у світі "вереск стояв", про "ядерний вихлоп"... Бо та ракета, при польоті, видає таке випромінювання, що помітно всіма лабораторіями... А стоїть тиша...
Так що, "врёт, как сивый мерин...".
26.10.2025 09:55 Ответить
26.10.2025 09:55 Ответить
... ще перед стартом був би "вереск" - при злеті і виходу на орбіту потрібна найбільша енергія і потужність роботи двигуна!
26.10.2025 10:14 Ответить
26.10.2025 10:14 Ответить
Чекаємо на мультфільм
26.10.2025 09:12 Ответить
26.10.2025 09:12 Ответить
В ми і далі сміємося....
26.10.2025 08:43 Ответить
26.10.2025 08:43 Ответить
Можливість обходу своїх дирявих про.
нормальні їх відразу знищать
26.10.2025 08:44 Ответить
26.10.2025 08:44 Ответить
Ха! Типу налякали. Ми вже захищені, бо Zеленський Vолодимир Олександрович, рік тому, а конкретно 16.102024 року з трибуни Верховної Ради об'явили "План Перемоги". Так що, кацапи нехай засунуть ту ракету куди подалі!
26.10.2025 08:47 Ответить
26.10.2025 08:47 Ответить
Коли Герасимов каже, то це виключно для кацапні. Інших народів цей пиз...ж не стосується, бо якщо аналоговнет, то воно не літає, не їздить або ще не створено.
26.10.2025 08:49 Ответить
26.10.2025 08:49 Ответить
***** колись гавкало, що у нього є така гіперзвукова ракета, нею виявився іскандер повітряного базування, яку взагалі принципово неможливо збити засобами ППО.
26.10.2025 09:14 Ответить
26.10.2025 09:14 Ответить
Вдале випробування, як у герасима з Муму.
26.10.2025 08:49 Ответить
26.10.2025 08:49 Ответить
ніфіга собі.
поки наша гундоса зе!гніда бреше про фламіндічі, крємлядь бреше по крупному.
а що з тим арєшнікам?
арешнік же на печерськ летів. не долетів?
тепер бурєвєснік на вашинтон?
26.10.2025 08:50 Ответить
26.10.2025 08:50 Ответить
Дочекаємося даних розвідки західних держав
26.10.2025 08:50 Ответить
26.10.2025 08:50 Ответить
Ви праві, А різні ЗМІ вже б розтрубили,на вісх платформах,а не кацарське змі.
)(уйло ж показував ракєти на Флориду в мультиках.
26.10.2025 09:11 Ответить
26.10.2025 09:11 Ответить
А можна посмотрєть ?
26.10.2025 08:50 Ответить
26.10.2025 08:50 Ответить
А сусліка відішь? 😁
26.10.2025 09:07 Ответить
26.10.2025 09:07 Ответить
посмотрєть нєльзя і руками лапать нєльзя!

(зроблено із гімна і палок)
26.10.2025 09:08 Ответить
26.10.2025 09:08 Ответить
Відповідь Трампу на санкції
26.10.2025 08:52 Ответить
26.10.2025 08:52 Ответить
Дуревісник)
26.10.2025 08:52 Ответить
26.10.2025 08:52 Ответить
Я й думаю, шо воно таке по Копєйську довбануло..
26.10.2025 08:58 Ответить
26.10.2025 08:58 Ответить
З ядерною енергетичною установкою. Напевно брешуть... як завжди.
26.10.2025 08:59 Ответить
26.10.2025 08:59 Ответить
Звичайно брешуть! Бо для кацапів і хохлів така буде діяти. Там може одиниці можутьзнати, як і в нас , що таке ядерний двигун ракети. В США вже давним давно здіснили проект
Атомний ракетний двигун (АРД) NERVA - це американська програма розробки ядерних теплових ракетних двигунів (ЯРД) для космічних польотів. Його принцип роботи полягає в нагріванні робочого тіла (зазвичай рідкого водню) ядерним реактором і викиданні розігрітого газу через сопло для створення тяги. Двигуни NERVA мали високий питомий імпульс (85085085 с у вакуумі), що робило їх ефективними для тривалих космічних місій, хоча програму було закрито
26.10.2025 09:21 Ответить
26.10.2025 09:21 Ответить
Шановний той Буревеснік то не є ракета - то Томагавк тіко з ядреним реактором замість двигуна на гасі . Тобто то безпілотний літак однорозавого типу - а літаки з ядерними реакторами замість двигунів на хімічному паливі побудували як в совку так і в США ( і вони літали на відміну від Нервів які навіть не вибробували ніразу ).
26.10.2025 09:29 Ответить
26.10.2025 09:29 Ответить
Програма була згорнута в 1972, так і не добившись результату.
Було кілька тестів окремих компонентів.

Виходить програма була чисто теоретичної і не була втілена в життя.
26.10.2025 09:52 Ответить
26.10.2025 09:52 Ответить
У 80-ті роки, в місті Пушкіно, під Ленінградом, доживав свій вік один з льотчиків-випробувачів літака, на якому встановлювали експериментальний двигун з ядерною установкою... Був ще молодим (за віком), один мій знайомий казав, що його бачив. Казав - "развалина", еле ходящая...". Випробування ракети кацапи проводили над СВОЄЮ територією. Але вітер ядерний "вихлоп" повинен був рознести вже по всій планеті... А його НЕМА! Питання: "А был-ли, мальчик?..."
26.10.2025 10:05 Ответить
26.10.2025 10:05 Ответить
до речі у російських роботи зупинилися пізніше в 1988 і просунулися вони далі.

РД - 0410 (Індекс ГРАУ - 11б91, відомий також як «Іргіт» і «ІР-100») - перший і єдиний радянський ядерний ракетний двигун. Був розроблений в конструкторському бюро "Хімавтоматика", Воронеж.

Реактор пройшов значну серію випробувань, але жодного разу не випробовувався на повну тривалість роботи. Позареакторні вузли були відпрацьовані повністю.
26.10.2025 10:09 Ответить
26.10.2025 10:09 Ответить
Протяжність рашапстану біля 10000 км.,пролетіла 14000.Запускали не з західного кордону,вона летіла зігзагами?То чому на якомусь зігзагу вона не повернула на кремль?
Чим ви,суки,хвалитись?Пуйло мріє 150 років прожити,то якби цього домоглися,тоді і хвастали.Або в якусь дєрєвню газ протягнули,унітази поставили,дороги постелили.Що вони можуть так це вкрасти,розбомбити.Своє в них аналоговнетне.
26.10.2025 09:02 Ответить
26.10.2025 09:02 Ответить
Ну ось десь на просторах Сибіру чи Далекого Сходу валяється ядрений реактор - надіюсь вони його хоч заглушили ( якшо ніт то буде маленький Трі ман Іланд ).
26.10.2025 09:03 Ответить
26.10.2025 09:03 Ответить
Дебіли блдь
26.10.2025 09:09 Ответить
26.10.2025 09:09 Ответить
З тилу підлітає?
26.10.2025 09:09 Ответить
26.10.2025 09:09 Ответить
Усе в Божих руках
Читайте Біблію
26.10.2025 09:13 Ответить
26.10.2025 09:13 Ответить
Це він Китай лякає?
Боїться, що сідзяньпінь зрадить?
26.10.2025 09:14 Ответить
26.10.2025 09:14 Ответить
Насправді якби могли кацапи би на КНР напали - вони ж там Жовторосію мали створювати , але планам ше гімноімператорів кацапстану завадив переворот 17 року - а потім кацапам було не до того . Ви ж знаєте як вони до сусідніх народів відносяться такшо ханьсів вони також ненавидять .
26.10.2025 09:33 Ответить
26.10.2025 09:33 Ответить
Ракета з ядерним двигуном оставляє після себе такий радіоактивний хвіст, який буде бачити весь світ. Це звичайний звіздьож *****, коли Трамп нагнув кацапські нафтові компанії ембаргом. Навіщо ці видумані в хворій голові ***** буревеснік, коли при потребі американці перетворять всю кацапію в радіоактивну пістелю своїми стратегічними ракетами.
26.10.2025 09:18 Ответить
26.10.2025 09:18 Ответить
Можуть і в не радиоактивну,звичайним озброєням. Алеж у світі будуть волати про хеноцид,як в Газі,в притул не бачачи цього в Україні.
Бо провідні західні медіа позбавили акредитації,за не вихваляня зє.
Бо всі медіа повні вихвалянями зє,а не злочинами рифи,а це вихваляня дрібного паяцу вже набридло населеню.
26.10.2025 09:44 Ответить
26.10.2025 09:44 Ответить
А где мультики? Страшные мультики!!!!
26.10.2025 09:24 Ответить
26.10.2025 09:24 Ответить
Аналогов нет.. , вторая армия мира.. , касмические вайска... , путен - мировой лидер.., рпц - святая церковь..., пабедили Гитлера.., грандиозная куликовская битва..., величайшее невское сражение...., рюрики... И т. Д. И т. П.
26.10.2025 09:26 Ответить
26.10.2025 09:26 Ответить
Щоб налякати тромба цілком вистачить.
26.10.2025 09:28 Ответить
26.10.2025 09:28 Ответить
Х*ло - покажи мультик
26.10.2025 09:32 Ответить
26.10.2025 09:32 Ответить
Так зараз місцеві аналітиги засміють такі новини. Це ж все дужне смішно.
26.10.2025 09:40 Ответить
26.10.2025 09:40 Ответить
Кинджали, за їх версією, теж були аналоговнєтниє...
26.10.2025 09:48 Ответить
26.10.2025 09:48 Ответить
США робили крилату ракету с ясу, коли не було icbm. Потім відмовилися, бо це неефективно.
26.10.2025 09:58 Ответить
26.10.2025 09:58 Ответить
вони згорнули з економічних питань, коли і згорнули місячну гонку
коротше не було грошей

і та не ракету, а пробували зробити двигун, але крім окремих вузлів так і не просунулися.
26.10.2025 10:12 Ответить
26.10.2025 10:12 Ответить
Бо зрозуміли, що icbm краще і з нею немає сенсу возитися. Росія не може перехопити ніякі icbm.
26.10.2025 10:13 Ответить
26.10.2025 10:13 Ответить
 
 