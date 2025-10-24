Путин готовит запас "ядерных" Калибров - журналисты узнали детали
Минобороны России заказало 56 новых ракет типа 3М-14С из семейства "Калибр".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из документов о закупке, пишет Милитарный.
Такие ракеты могут запускаться с кораблей и подводных лодок, и Россия часто использует их в войне против Украины.
Производителем снова назначили российское бюро "Новатор", которое уже находится под санкциями ЕС. Контракт планируют выполнить до 2026 года.
Ракеты могут лететь на очень низкой высоте, чтобы ПВО их труднее обнаруживала. Их можно оснастить как обычной, так и ядерной боеголовкой. Аналитики отмечают, что это усиливает возможности российского флота.
Ранее сообщалось, что Россия и дальше использует иностранные детали в производстве своего оружия.
Также глава Генштаба Латвии генерал-майор Каспарс Пуданс заявил, что на войне в Украине Россия испытывает "новые методы". Речь идет о классическом бое, кибератаках, дезинформации и новейших технологиях, таких как беспилотники и радиоэлектронная борьба.
збиралася я глянути до вечірнього мудозвона Соловйова в палату сьогодні - але вище це викладено , й досить точно й дотепно
Як тільки ****** яйця з´тиснули, так і одразу, третья термоядерна війна з *********** від прутня!!??