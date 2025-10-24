РУС
Путин готовит запас "ядерных" Калибров - журналисты узнали детали

Россия заказала партию ракет Калибр, способных нести ядерный заряд

Минобороны России заказало 56 новых ракет типа 3М-14С из семейства "Калибр".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из документов о закупке, пишет Милитарный.

Такие ракеты могут запускаться с кораблей и подводных лодок, и Россия часто использует их в войне против Украины.

Производителем снова назначили российское бюро "Новатор", которое уже находится под санкциями ЕС. Контракт планируют выполнить до 2026 года.

Ракеты могут лететь на очень низкой высоте, чтобы ПВО их труднее обнаруживала. Их можно оснастить как обычной, так и ядерной боеголовкой. Аналитики отмечают, что это усиливает возможности российского флота.

Ранее сообщалось, что Россия и дальше использует иностранные детали в производстве своего оружия.

Также глава Генштаба Латвии генерал-майор Каспарс Пуданс заявил, что на войне в Украине Россия испытывает "новые методы". Речь идет о классическом бое, кибератаках, дезинформации и новейших технологиях, таких как беспилотники и радиоэлектронная борьба.

ракеты (3770) россия (97792) ядерное оружие (1405)
Готується до війни з Балтийскими.
23.10.2025 23:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9DMTVztyZbI&t=3s

збиралася я глянути до вечірнього мудозвона Соловйова в палату сьогодні - але вище це викладено , й досить точно й дотепно
23.10.2025 23:58 Ответить
Вони щомісяця по нас стільки випускають, в чому тут новина?
23.10.2025 23:59 Ответить
Новина в тому що кацапи клепають "страшные ядрЁнные ракеты" 😱 🥵які ніколи з ядерною бойовою частиною не випробовувались 🤣
24.10.2025 00:20 Ответить
І понеслася дрисня діарейна від ************ викидів і інформПростір, через чесних журнаШЛЮХ!!
Як тільки ****** яйця з´тиснули, так і одразу, третья термоядерна війна з *********** від прутня!!??
24.10.2025 00:16 Ответить
 
 