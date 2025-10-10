РУС
Польша поддерживает идею сбивать российские ракеты над Украиной, однако необходимо согласие НАТО, - Сикорский

министр иностранных дел Польши Сикорский

Польша поддерживает инициативу, чтобы соседние государства помогали Украине сбивать российские ракеты и дроны. В то же время для реализации такого решения необходимо согласие всех членов НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости.Live.

По словам Сикорского, опросы в Польше показывают, что большинство граждан поддерживают идею закрытия неба над Украиной. Однако Варшава, как член НАТО, не может принимать такие решения самостоятельно.

"Польша является членом НАТО, и поэтому мы вынуждены ждать решения со стороны Альянса", - отметил глава МИД.

Сикорский также добавил, что на фоне недавних провокаций России в воздушном пространстве Польши, Румынии и Эстонии обсуждение этой инициативы в рамках НАТО продолжается в ускоренном темпе.

Коротше - ні
10.10.2025 16:14 Ответить
Ееееее, хлопці. Якщо ви будете так питання вирішувати, коли ***** дійсно ракети по вам пустить то тоді вам кранти...
10.10.2025 16:17 Ответить
...перед словом "однак" можна писати що завгодно...
10.10.2025 16:17 Ответить
то вже б сказав-дозвіл )(уйла треба!
10.10.2025 16:28 Ответить
Збивати можна і навіть потрібно не питаючи згоди схиблених на пацифізмі. Ху....ло нікого не питає в ОДКБ що робити, то і ляхам ніхто не забороняв. Або дуже сцикотно.
10.10.2025 16:35 Ответить
НАТО -- це страус, голову в пісок а дупа зверху.
10.10.2025 16:52 Ответить
Яка згода? ******* вже проти!
10.10.2025 17:35 Ответить
 
 