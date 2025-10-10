Польша поддерживает идею сбивать российские ракеты над Украиной, однако необходимо согласие НАТО, - Сикорский
Польша поддерживает инициативу, чтобы соседние государства помогали Украине сбивать российские ракеты и дроны. В то же время для реализации такого решения необходимо согласие всех членов НАТО.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости.Live.
По словам Сикорского, опросы в Польше показывают, что большинство граждан поддерживают идею закрытия неба над Украиной. Однако Варшава, как член НАТО, не может принимать такие решения самостоятельно.
"Польша является членом НАТО, и поэтому мы вынуждены ждать решения со стороны Альянса", - отметил глава МИД.
Сикорский также добавил, что на фоне недавних провокаций России в воздушном пространстве Польши, Румынии и Эстонии обсуждение этой инициативы в рамках НАТО продолжается в ускоренном темпе.
