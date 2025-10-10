Польща підтримує ідею збивати російські ракети над Україною, однак треба згода НАТО, - Сікорський

Польща підтримує ініціативу, щоб сусідні держави допомагали Україні збивати російські ракети та дрони. Водночас для реалізації такого рішення необхідна згода всіх членів НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини.Live.

За словами Сікорського, опитування в Польщі показують, що більшість громадян підтримують ідею закриття неба над Україною. Однак Варшава, як член НАТО, не може ухвалювати такі рішення самостійно.

"Польща є членом НАТО, і тому ми змушені чекати рішення з боку Альянсу", - зазначив глава МЗС.

Сікорський також додав, що на тлі нещодавніх провокацій Росії у повітряному просторі Польщі, Румунії та Естонії обговорення цієї ініціативи в межах НАТО триває у прискореному темпі.

