Новини Збиття дронів над Україною
Польща підтримує ідею збивати російські ракети над Україною, однак треба згода НАТО, - Сікорський

міністр закордонних справ Польщі Сікорський

Польща підтримує ініціативу, щоб сусідні держави допомагали Україні збивати російські ракети та дрони. Водночас для реалізації такого рішення необхідна згода всіх членів НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини.Live.

За словами Сікорського, опитування в Польщі показують, що більшість громадян підтримують ідею закриття неба над Україною. Однак Варшава, як член НАТО, не може ухвалювати такі рішення самостійно.

"Польща є членом НАТО, і тому ми змушені чекати рішення з боку Альянсу", - зазначив глава МЗС.

Сікорський також додав, що на тлі нещодавніх провокацій Росії у повітряному просторі Польщі, Румунії та Естонії обговорення цієї ініціативи в межах НАТО триває у прискореному темпі.

НАТО (6882) ракети (4218) Сікорський Радослав (330)
Коротше - ні
10.10.2025 16:14 Відповісти
Ееееее, хлопці. Якщо ви будете так питання вирішувати, коли ***** дійсно ракети по вам пустить то тоді вам кранти...
10.10.2025 16:17 Відповісти
...перед словом "однак" можна писати що завгодно...
10.10.2025 16:17 Відповісти
то вже б сказав-дозвіл )(уйла треба!
10.10.2025 16:28 Відповісти
Збивати можна і навіть потрібно не питаючи згоди схиблених на пацифізмі. Ху....ло нікого не питає в ОДКБ що робити, то і ляхам ніхто не забороняв. Або дуже сцикотно.
10.10.2025 16:35 Відповісти
Не сцикотно , просто підгузниками не запаслись .
10.10.2025 18:41 Відповісти
НАТО -- це страус, голову в пісок а дупа зверху.
10.10.2025 16:52 Відповісти
Яка згода? ******* вже проти!
10.10.2025 17:35 Відповісти
Звідки і коли взявся мазохізм та куколдізм в Європі?
Іншими словами, їх гвалтуватимуть а вони будуть радити - що робити?
Чи ворог наїбеться та перестане, чи погрозити пальчиком? Чи може в'їбати.
Третє - малоймовірне.. Скоріш - перше.
10.10.2025 18:35 Відповісти
Краще-б було якби ви навчились збивати дрони у власному небі .
10.10.2025 18:39 Відповісти
 
 