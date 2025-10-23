Путін готує запас "ядерних" Калібрів - журналісти дізналися деталі
Міноборони Росії замовило 56 нових ракет типу 3М-14С зі сімейства "Калібр".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо з документів про закупівлю, пише Мілітарний.
Такі ракети можуть запускатися з кораблів і підводних човнів, і Росія часто використовує їх у війні проти України.
Виробником знову призначили російське бюро "Новатор", яке вже перебуває під санкціями ЄС. Контракт планують виконати до 2026 року.
Ракети можуть летіти на дуже низькій висоті, щоб ППО їх важче виявляла. Їх можна оснастити як звичайною, так і ядерною боєголовкою. Аналітики зазначають, що це підсилює можливості російського флоту.
Раніше повідомлялося, що Росія й далі використовує іноземні деталі у виробництві своєї зброї.
Також голова Генштабу Латвії генерал-майор Каспарс Пуданс заявив, що на війні в Україні Росія випробовує "нові методи". Йдеться про класичний бій, кібератаки, дезінформацію та новітні технології, такі як безпілотники і радіоелектронна боротьба.
збиралася я глянути до вечірнього мудозвона Соловйова в палату сьогодні - але вище це викладено , й досить точно й дотепно
Як тільки ****** яйця з´тиснули, так і одразу, третья термоядерна війна з *********** від прутня!!??