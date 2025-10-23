УКР
Путін готує запас "ядерних" Калібрів - журналісти дізналися деталі

Росія замовила партію ракет Калібр,здатних нести ядерний заряд

Міноборони Росії замовило 56 нових ракет типу 3М-14С зі сімейства "Калібр".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо з документів про закупівлю, пише Мілітарний.

Такі ракети можуть запускатися з кораблів і підводних човнів, і Росія часто використовує їх у війні проти України.

Виробником знову призначили російське бюро "Новатор", яке вже перебуває під санкціями ЄС. Контракт планують виконати до 2026 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща підтримує ідею збивати російські ракети над Україною, однак треба згода НАТО, - Сікорський

Ракети можуть летіти на дуже низькій висоті, щоб ППО їх важче виявляла. Їх можна оснастити як звичайною, так і ядерною боєголовкою. Аналітики зазначають, що це підсилює можливості російського флоту.

Раніше повідомлялося, що Росія й далі використовує іноземні деталі у виробництві своєї зброї.

Також голова Генштабу Латвії генерал-майор Каспарс Пуданс заявив, що на війні в Україні Росія випробовує "нові методи". Йдеться про класичний бій, кібератаки, дезінформацію та новітні технології, такі як безпілотники і радіоелектронна боротьба.

ракети (4235) росія (68619) ядерна зброя (1226)
Готується до війни з Балтийскими.
https://www.youtube.com/watch?v=9DMTVztyZbI&t=3s

збиралася я глянути до вечірнього мудозвона Соловйова в палату сьогодні - але вище це викладено , й досить точно й дотепно
Вони щомісяця по нас стільки випускають, в чому тут новина?
І понеслася дрисня діарейна від ************ викидів і інформПростір, через чесних журнаШЛЮХ!!
Як тільки ****** яйця з´тиснули, так і одразу, третья термоядерна війна з *********** від прутня!!??
