РФ випробувала ядерну ракету "Буревісник": Герасимов каже, що вона може обходити ПРО
Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що Росія провела випробування ракети "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Що каже Путін?
Диктатор також запевнив, що ключових завдань щодо випробувань ракети досягнуто.
Що каже Герасимов?
Своєю чергою, начальник генштабу вс РФ Валерій Герасимов доповів Путіну, що ракета начебто подолала 14 тисяч кілометрів, і це не межа.
За його словами, "Буревісник" показав можливості обходу систем ПРО.
Так що, "врёт, как сивый мерин...".
нормальні їх відразу знищать
поки наша гундоса зе!гніда бреше про фламіндічі, крємлядь бреше по крупному.
а що з тим арєшнікам?
арешнік же на печерськ летів. не долетів?
тепер бурєвєснік на вашинтон?
)(уйло ж показував ракєти на Флориду в мультиках.
(зроблено із гімна і палок)
Атомний ракетний двигун (АРД) NERVA - це американська програма розробки ядерних теплових ракетних двигунів (ЯРД) для космічних польотів. Його принцип роботи полягає в нагріванні робочого тіла (зазвичай рідкого водню) ядерним реактором і викиданні розігрітого газу через сопло для створення тяги. Двигуни NERVA мали високий питомий імпульс (85085085 с у вакуумі), що робило їх ефективними для тривалих космічних місій, хоча програму було закрито
Було кілька тестів окремих компонентів.
Виходить програма була чисто теоретичної і не була втілена в життя.
РД - 0410 (Індекс ГРАУ - 11б91, відомий також як «Іргіт» і «ІР-100») - перший і єдиний радянський ядерний ракетний двигун. Був розроблений в конструкторському бюро "Хімавтоматика", Воронеж.
Реактор пройшов значну серію випробувань, але жодного разу не випробовувався на повну тривалість роботи. Позареакторні вузли були відпрацьовані повністю.
Чим ви,суки,хвалитись?Пуйло мріє 150 років прожити,то якби цього домоглися,тоді і хвастали.Або в якусь дєрєвню газ протягнули,унітази поставили,дороги постелили.Що вони можуть так це вкрасти,розбомбити.Своє в них аналоговнетне.
Читайте Біблію
Боїться, що сідзяньпінь зрадить?
Бо провідні західні медіа позбавили акредитації,за не вихваляня зє.
Бо всі медіа повні вихвалянями зє,а не злочинами рифи,а це вихваляня дрібного паяцу вже набридло населеню.
коротше не було грошей
і та не ракету, а пробували зробити двигун, але крім окремих вузлів так і не просунулися.
воно готує ядрьону піротехніку , яку буде запускати перед тим, як відчує, що подихає.