УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7391 відвідувач онлайн
Новини Ядерна зброя
5 627 59

РФ випробувала ядерну ракету "Буревісник": Герасимов каже, що вона може обходити ПРО

Ядерна ракета рф буревісник

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що Росія провела випробування ракети "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Що каже Путін?

Диктатор також запевнив, що ключових завдань щодо випробувань ракети досягнуто.

Також читайте: Путін готує запас "ядерних" Калібрів - журналісти дізналися деталі

Що каже Герасимов?

Своєю чергою, начальник генштабу вс РФ Валерій Герасимов доповів Путіну, що ракета начебто подолала 14 тисяч кілометрів, і це не межа.

За його словами, "Буревісник" показав можливості обходу систем ПРО.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

путін володимир (25023) ракети (4239) ядерна зброя (1228) Герасимов Валерій (59)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
*******
показати весь коментар
26.10.2025 08:40 Відповісти
+17
Ха! Типу налякали. Ми вже захищені, бо Zеленський Vолодимир Олександрович, рік тому, а конкретно 16.102024 року з трибуни Верховної Ради об'явили "План Перемоги". Так що, кацапи нехай засунуть ту ракету куди подалі!
показати весь коментар
26.10.2025 08:47 Відповісти
+11
Вдале випробування, як у герасима з Муму.
показати весь коментар
26.10.2025 08:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
*******
показати весь коментар
26.10.2025 08:40 Відповісти
Пи*дИть (бреше) і пИ*дить ( краде) Але щоб так показово - має бути причина. Швидше за все пішов шлчхом маленької собачки, яку загнали у куток незнайомі люди. Влна верещить, тявкає і одночасно скалить зуби. 😊
показати весь коментар
26.10.2025 09:05 Відповісти
І сциться
показати весь коментар
26.10.2025 09:11 Відповісти
Якби це було дійсно так - то уже-б у світі "вереск стояв", про "ядерний вихлоп"... Бо та ракета, при польоті, видає таке випромінювання, що помітно всіма лабораторіями... А стоїть тиша...
Так що, "врёт, как сивый мерин...".
показати весь коментар
26.10.2025 09:55 Відповісти
... ще перед стартом був би "вереск" - при злеті і виходу на орбіту потрібна найбільша енергія і потужність роботи двигуна!
показати весь коментар
26.10.2025 10:14 Відповісти
Можливо... Вони перші випробування проводили кілька років тому - на Білому морі. В результаті "засрали радіацією добрий шмат акваторії, і таємно поховали мінімум, десяток "жмурів" випробувачів. і потім надовго, "заткнулися"... Тоді шведи "піднімали хай" - бо над Скандінавією зафіксували сплеск радіації...
показати весь коментар
26.10.2025 10:24 Відповісти
Чекаємо на мультфільм
показати весь коментар
26.10.2025 09:12 Відповісти
... но при этом мешки не ворочает!
показати весь коментар
26.10.2025 10:25 Відповісти
Буревісник то їхня Фламінго - теж із родини качачих

.
показати весь коментар
26.10.2025 10:33 Відповісти
В ми і далі сміємося....
показати весь коментар
26.10.2025 08:43 Відповісти
Можливість обходу своїх дирявих про.
нормальні їх відразу знищать
показати весь коментар
26.10.2025 08:44 Відповісти
Ха! Типу налякали. Ми вже захищені, бо Zеленський Vолодимир Олександрович, рік тому, а конкретно 16.102024 року з трибуни Верховної Ради об'явили "План Перемоги". Так що, кацапи нехай засунуть ту ракету куди подалі!
показати весь коментар
26.10.2025 08:47 Відповісти
Коли Герасимов каже, то це виключно для кацапні. Інших народів цей пиз...ж не стосується, бо якщо аналоговнет, то воно не літає, не їздить або ще не створено.
показати весь коментар
26.10.2025 08:49 Відповісти
***** колись гавкало, що у нього є така гіперзвукова ракета, нею виявився іскандер повітряного базування, яку взагалі принципово неможливо збити засобами ППО.
показати весь коментар
26.10.2025 09:14 Відповісти
Вдале випробування, як у герасима з Муму.
показати весь коментар
26.10.2025 08:49 Відповісти
ніфіга собі.
поки наша гундоса зе!гніда бреше про фламіндічі, крємлядь бреше по крупному.
а що з тим арєшнікам?
арешнік же на печерськ летів. не долетів?
тепер бурєвєснік на вашинтон?
показати весь коментар
26.10.2025 08:50 Відповісти
Дочекаємося даних розвідки західних держав
показати весь коментар
26.10.2025 08:50 Відповісти
Ви праві, А різні ЗМІ вже б розтрубили,на вісх платформах,а не кацарське змі.
)(уйло ж показував ракєти на Флориду в мультиках.
показати весь коментар
26.10.2025 09:11 Відповісти
А можна посмотрєть ?
показати весь коментар
26.10.2025 08:50 Відповісти
А сусліка відішь? 😁
показати весь коментар
26.10.2025 09:07 Відповісти
посмотрєть нєльзя і руками лапать нєльзя!

(зроблено із гімна і палок)
показати весь коментар
26.10.2025 09:08 Відповісти
Відповідь Трампу на санкції
показати весь коментар
26.10.2025 08:52 Відповісти
Дуревісник)
показати весь коментар
26.10.2025 08:52 Відповісти
Я й думаю, шо воно таке по Копєйську довбануло..
показати весь коментар
26.10.2025 08:58 Відповісти
З ядерною енергетичною установкою. Напевно брешуть... як завжди.
показати весь коментар
26.10.2025 08:59 Відповісти
Звичайно брешуть! Бо для кацапів і хохлів така буде діяти. Там може одиниці можутьзнати, як і в нас , що таке ядерний двигун ракети. В США вже давним давно здіснили проект
Атомний ракетний двигун (АРД) NERVA - це американська програма розробки ядерних теплових ракетних двигунів (ЯРД) для космічних польотів. Його принцип роботи полягає в нагріванні робочого тіла (зазвичай рідкого водню) ядерним реактором і викиданні розігрітого газу через сопло для створення тяги. Двигуни NERVA мали високий питомий імпульс (85085085 с у вакуумі), що робило їх ефективними для тривалих космічних місій, хоча програму було закрито
показати весь коментар
26.10.2025 09:21 Відповісти
Шановний той Буревеснік то не є ракета - то Томагавк тіко з ядреним реактором замість двигуна на гасі . Тобто то безпілотний літак однорозавого типу - а літаки з ядерними реакторами замість двигунів на хімічному паливі побудували як в совку так і в США ( і вони літали на відміну від Нервів які навіть не вибробували ніразу ).
показати весь коментар
26.10.2025 09:29 Відповісти
Програма була згорнута в 1972, так і не добившись результату.
Було кілька тестів окремих компонентів.

Виходить програма була чисто теоретичної і не була втілена в життя.
показати весь коментар
26.10.2025 09:52 Відповісти
У 80-ті роки, в місті Пушкіно, під Ленінградом, доживав свій вік один з льотчиків-випробувачів літака, на якому встановлювали експериментальний двигун з ядерною установкою... Був ще молодим (за віком), один мій знайомий казав, що його бачив. Казав - "развалина", еле ходящая...". Випробування ракети кацапи проводили над СВОЄЮ територією. Але вітер ядерний "вихлоп" повинен був рознести вже по всій планеті... А його НЕМА! Питання: "А был-ли, мальчик?..."
показати весь коментар
26.10.2025 10:05 Відповісти
до речі у російських роботи зупинилися пізніше в 1988 і просунулися вони далі.

РД - 0410 (Індекс ГРАУ - 11б91, відомий також як «Іргіт» і «ІР-100») - перший і єдиний радянський ядерний ракетний двигун. Був розроблений в конструкторському бюро "Хімавтоматика", Воронеж.

Реактор пройшов значну серію випробувань, але жодного разу не випробовувався на повну тривалість роботи. Позареакторні вузли були відпрацьовані повністю.
показати весь коментар
26.10.2025 10:09 Відповісти
Протяжність рашапстану біля 10000 км.,пролетіла 14000.Запускали не з західного кордону,вона летіла зігзагами?То чому на якомусь зігзагу вона не повернула на кремль?
Чим ви,суки,хвалитись?Пуйло мріє 150 років прожити,то якби цього домоглися,тоді і хвастали.Або в якусь дєрєвню газ протягнули,унітази поставили,дороги постелили.Що вони можуть так це вкрасти,розбомбити.Своє в них аналоговнетне.
показати весь коментар
26.10.2025 09:02 Відповісти
Ну ось десь на просторах Сибіру чи Далекого Сходу валяється ядрений реактор - надіюсь вони його хоч заглушили ( якшо ніт то буде маленький Трі ман Іланд ).
показати весь коментар
26.10.2025 09:03 Відповісти
Дебіли блдь
показати весь коментар
26.10.2025 09:09 Відповісти
З тилу підлітає?
показати весь коментар
26.10.2025 09:09 Відповісти
Усе в Божих руках
Читайте Біблію
показати весь коментар
26.10.2025 09:13 Відповісти
Це він Китай лякає?
Боїться, що сідзяньпінь зрадить?
показати весь коментар
26.10.2025 09:14 Відповісти
Насправді якби могли кацапи би на КНР напали - вони ж там Жовторосію мали створювати , але планам ше гімноімператорів кацапстану завадив переворот 17 року - а потім кацапам було не до того . Ви ж знаєте як вони до сусідніх народів відносяться такшо ханьсів вони також ненавидять .
показати весь коментар
26.10.2025 09:33 Відповісти
Ракета з ядерним двигуном оставляє після себе такий радіоактивний хвіст, який буде бачити весь світ. Це звичайний звіздьож *****, коли Трамп нагнув кацапські нафтові компанії ембаргом. Навіщо ці видумані в хворій голові ***** буревеснік, коли при потребі американці перетворять всю кацапію в радіоактивну пістелю своїми стратегічними ракетами.
показати весь коментар
26.10.2025 09:18 Відповісти
Можуть і в не радиоактивну,звичайним озброєням. Алеж у світі будуть волати про хеноцид,як в Газі,в притул не бачачи цього в Україні.
Бо провідні західні медіа позбавили акредитації,за не вихваляня зє.
Бо всі медіа повні вихвалянями зє,а не злочинами рифи,а це вихваляня дрібного паяцу вже набридло населеню.
показати весь коментар
26.10.2025 09:44 Відповісти
А где мультики? Страшные мультики!!!!
показати весь коментар
26.10.2025 09:24 Відповісти
Аналогов нет.. , вторая армия мира.. , касмические вайска... , путен - мировой лидер.., рпц - святая церковь..., пабедили Гитлера.., грандиозная куликовская битва..., величайшее невское сражение...., рюрики... И т. Д. И т. П.
показати весь коментар
26.10.2025 09:26 Відповісти
Щоб налякати тромба цілком вистачить.
показати весь коментар
26.10.2025 09:28 Відповісти
Х*ло - покажи мультик
показати весь коментар
26.10.2025 09:32 Відповісти
Так зараз місцеві аналітиги засміють такі новини. Це ж все дужне смішно.
показати весь коментар
26.10.2025 09:40 Відповісти
Кинджали, за їх версією, теж були аналоговнєтниє...
показати весь коментар
26.10.2025 09:48 Відповісти
США робили крилату ракету с ясу, коли не було icbm. Потім відмовилися, бо це неефективно.
показати весь коментар
26.10.2025 09:58 Відповісти
вони згорнули з економічних питань, коли і згорнули місячну гонку
коротше не було грошей

і та не ракету, а пробували зробити двигун, але крім окремих вузлів так і не просунулися.
показати весь коментар
26.10.2025 10:12 Відповісти
Бо зрозуміли, що icbm краще і з нею немає сенсу возитися. Росія не може перехопити ніякі icbm.
показати весь коментар
26.10.2025 10:13 Відповісти
Пундуц. Дмітрієв привіз до США https://patrioty.org.ua/politic/rossyia-takaia-strana-predstavnyk-rf-pryviz-do-ssha-shokoladni-tsukerky-z-tsytatamy-putina-572876.html цукерки з цитатами Путіна
показати весь коментар
26.10.2025 10:21 Відповісти
Двигатель, работающий на ядрах - это XVII век!
показати весь коментар
26.10.2025 10:27 Відповісти
Це нею ***** буде знищувати світ?
воно готує ядрьону піротехніку , яку буде запускати перед тим, як відчує, що подихає.
показати весь коментар
26.10.2025 10:28 Відповісти
Тільки стєрхів налякало, старе ******
показати весь коментар
26.10.2025 10:42 Відповісти
Ну по нам ракетою яка 15 годин у повітрі літає і долає 14 тищ кілометрів точно бить не будуть, це протів американців зброя. Хоча по ідеї вона може оминути земну кулю і по нам вдарити, її ж ніхто не буде збивать у своїх повітряних просторах, як нещасні дрони у Пільщі та країнах ЄС, а то ***** нападзьот.
показати весь коментар
26.10.2025 10:42 Відповісти
Кацапи, коли клепали цей "літаючий чорнобиль", мабуть зовсім забули, що є така штука, як авіація. І перший же винищувач, який зустріне цю вундервафлю, зіб'є її з першої ракети.
показати весь коментар
26.10.2025 10:43 Відповісти
Для цього її спочатку треба засікти і перехопити. В швидкість в неї.....
показати весь коментар
26.10.2025 10:44 Відповісти
Опять сказки рассказывает, человек который показывает свои мускулы бывает трусливым ,так что можете быть уверенным этот убийца детей по всему миру не ударит ядеркой потому что получит ответ, разве вы не видите как он любит жить,мечтает о бессмертии,конченая моль
показати весь коментар
26.10.2025 10:45 Відповісти
 
 