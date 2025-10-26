РФ випробувала ядерну ракету "Буревісник": Герасимов каже, що вона може обходити ПРО

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що Росія провела випробування ракети "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою.

Що каже Путін?

Що каже Путін?

Диктатор також запевнив, що ключових завдань щодо випробувань ракети досягнуто.

Що каже Герасимов?

Своєю чергою, начальник генштабу вс РФ Валерій Герасимов доповів Путіну, що ракета начебто подолала 14 тисяч кілометрів, і це не межа.

За його словами, "Буревісник" показав можливості обходу систем ПРО.

