УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8764 відвідувача онлайн
Новини Режим Путіна
2 933 27

У Кремля параноя. Путін боїться перевороту, - The Telegraph

Путін боїться перевороту

Російський диктатор Володимир Путін перетворив Росію на тоталітарну державу, а сам ретельно охороняє свій режим від будь-яких загроз.

Про це пише The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як пише видання, нещодавно ФСБ РФ звинуватила Михайла Ходорковського, який нині живе у Лондоні, та 22 членів Російського антивоєнного комітету у підготовці державного перевороту. За даними спецслужби, комітет, створений для протидії війні РФ проти України, нібито планує "насильницьке захоплення влади і повалення конституційного ладу".

Вразливість Путіна

Також читайте: РФ випробувала ядерну ракету "Буревісник": Герасимов каже, що вона може обходити ПРО

Експерти називають це проявом нового відчуття вразливості Путіна.

"У Кремля параноя. Путін шукає ворогів, щоб зміцнити свій режим", - зазначив колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Раніше у 2023 році ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагався піти на Москву проти диктатора, але заколот провалився, а сам Пригожин загинув в авіакатастрофі.

Ходорковський не планує військових акцій проти Кремля. Провівши 10 років у сибірській в’язниці, він емігрував до Європи та у 2022 році заснував Антивоєнний комітет. За його словами, звинувачення ФСБ свідчать про страх Кремля щодо передачі влади: у разі смерті Путіна очевидного наступника немає.

"Прем'єр, призначений Путіним, суди та парламент, легітимність яких сумнівна, - ось реальність Росії", - підкреслив він.

Експерти також зазначають, що міжнародна легітимність російської опозиції може стати ключовим фактором у разі раптової зміни влади. Саме тому Кремль намагається дискредитувати та залякати Антивоєнний комітет.

Читайте: Путін отримає право на власний розсуд забороняти будь-які операції з валютою у Росії

Анджела Стент з Джорджтаунського університету додає: "Режим прагне показати, що Захід намагається розколоти Росію". Подібні тактики Кремль застосовує кожного разу, коли всередині країни неспокійно.

Залежність від Китаю

Ходорковський також зауважує, що Росія значною мірою залежна від Китаю.

"Сі Цзіньпін може зупинити війну і обрушити економіку РФ, якщо захоче", - говорить він.

Економічна слабкість Росії, на думку Томаса Кітінга з Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень, може підштовхнути зовнішніх гравців до більш активних дій.

З моменту приходу до влади Путін систематично усуває тих, хто йому суперечить. Так сталося і з Пригожиним, який намагався силою піти на Москву, але зазнав поразки, а його повстання не вдалося.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

переворот (214) путін володимир (25023) Ходорковський Михайло (63)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Допоки "лебеді" не затанцюють - це все порожній звук
показати весь коментар
26.10.2025 13:53 Відповісти
+3
Может и паранойя. Да только плешивый такую систему ПВО задвинул вокруг Москвы-хрен хоть один дрон прилетит. А у нас Киев херачат каждую ночь просто на выбор. Кто-то сомневается? Тогда почему Москва не горит так и горит Киев? Опять, с*** а, все вопросы к зелёному Клоуну . А он в это время по европам шастает, интервью раздаёт.
показати весь коментар
26.10.2025 13:54 Відповісти
+3
Переворот -а хіба на рашці є адеквати?
показати весь коментар
26.10.2025 13:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Допоки "лебеді" не затанцюють - це все порожній звук
показати весь коментар
26.10.2025 13:53 Відповісти
Может и паранойя. Да только плешивый такую систему ПВО задвинул вокруг Москвы-хрен хоть один дрон прилетит. А у нас Киев херачат каждую ночь просто на выбор. Кто-то сомневается? Тогда почему Москва не горит так и горит Киев? Опять, с*** а, все вопросы к зелёному Клоуну . А он в это время по европам шастает, интервью раздаёт.
показати весь коментар
26.10.2025 13:54 Відповісти
А ти хочеш, щоб все ППО зараз працювало тільки на Київ? Україна не татолітарна держава як мордор. У нас ще є і Харків, Одеса, Чернігів, Львів, Дніпро, Полтава та багато інших великих міст і *****, на жаль до них легше добиратись від лінії фронту + у ***** ще є стратигічні бомбардувальники які ми, на жаль ще не всі вивели з ладу. А мААЦква далеко знаходиться від лінії фронту. А от чого не палають брянськ, курськ, вороніж, бєлгород то це так, це питання...
показати весь коментар
26.10.2025 14:01 Відповісти
Переворот -а хіба на рашці є адеквати?
показати весь коментар
26.10.2025 13:54 Відповісти
є
"Цезар"
Не чули?
РДК
показати весь коментар
26.10.2025 13:58 Відповісти
Ні, немає. ТОМУ!!! що навіть на виборах у мордорі в 1990-х роках, а саме 1996 року. Тоді кандидатами були боря єльцин, жирік, та зюганов,. за підсумками виборів, жирік тоді! посів третє місце, а зюганов - друге, Це при вільних так би мовити виборах, стадо привело на друге місце - фашиста, за ним комуняку. Про що тоді мова?
показати весь коментар
26.10.2025 14:13 Відповісти
Який з Ходорковського змовник!!! Кремль використовує опозицію в своїх цілях. А Ходорковського готуватиме як наступника, але під фаршем «апаціція»!
показати весь коментар
26.10.2025 13:56 Відповісти
Коли кремль побачить, що влада путіна вже розхитана, він сам притягне Ходорковського на трон аби спасти країну і запропонують путіна номер 2 тільки у гарній обгортці «апазіціанєр».
показати весь коментар
26.10.2025 13:59 Відповісти
Оце вірно! В кацапії немає "революцій"... Є "Русский бунт, бессмысленный и беспащадный...", як писав Пушкін, у "Капитанскай дочке"...
Лютневу революцію, кацапам, зробили УКРАЇНЦІ! Саме Волинський полк піднявся першим, і повів за собою інших... І на вулицях, тоді, замайоріли "жовтоблакитні"... А потім "волиняки" поїхали додому, в Україну...
показати весь коментар
26.10.2025 14:22 Відповісти
То )(уйло здохне від параної чи від табакєркі в сартірі? Загадка...
показати весь коментар
26.10.2025 14:00 Відповісти
Фігня це все, там немає кому "перевертати".
показати весь коментар
26.10.2025 14:01 Відповісти
До речі, зараз на метро Звіринецька знову вимагають звільнити Азов, на одному з плакатів "Кров Азову на руках байдужих" Нічого не попутали, ні? Це кияни, звичайні українці наказали їм здатися в полон? І як ці акції полегшать долю азовців?
показати весь коментар
26.10.2025 14:02 Відповісти
це, акції від "ветеранів" холуїв дєрьмака.
бо винен не гундоса зе!гніда, а я, ти, сусід юра, баба галя, що соліннями торгує на базарчику.
до речі, а чому на звіринецькій?
вже б проводили на іподромі.
показати весь коментар
26.10.2025 14:29 Відповісти
Лаптеногі можуть існувати тільки під тотальним наглядом.
показати весь коментар
26.10.2025 14:07 Відповісти
ага харошіє рускіє,мріють про переворот...от насмішили..
фантазії The Telegraph
показати весь коментар
26.10.2025 14:08 Відповісти
от і добре. нехай повбиваються.
показати весь коментар
26.10.2025 14:09 Відповісти
сосійска опозиція кажуть опозиція це німцов був, все. Всі інші, це ті ж самі під@расти, тільки без влади.
показати весь коментар
26.10.2025 14:10 Відповісти
Ага, операція валькірія. Тільки перевороти роблять, коли насувається повна дупа, й треба рятувати свої шкури. Ах так, точно, в москалів вже ж ось ось і повна дупа, вони всі там не вірять в перемогу, крім божевільного Путіна.
показати весь коментар
26.10.2025 14:11 Відповісти
Ну тут не в дупі справа, а в тому, що їхні олігархи втрачають мільярди баксів. Якби хотіли, то могли скинутися: одного мільярда вистачило б, щоб купити усіх охоронців х@йла з патрахами!
показати весь коментар
26.10.2025 14:23 Відповісти
Там мабуть путіна вже й нема це колективний пуиін з двійниками
показати весь коментар
26.10.2025 14:11 Відповісти
Зовсім скоро економіка росії розвалиться, після чого в кремлі відбудеться переворот і ***** покладуть у холодильник - так кажуть всі експерти років 10 поспіль.
показати весь коментар
26.10.2025 14:13 Відповісти
Скоріше ЗЕлі з Єрмаком параноя і вони бояться Порошенка як чорт ладану
показати весь коментар
26.10.2025 14:15 Відповісти
чий другий паспорт у українських узурпаторів це не таємниця. а чиї паспорти є у справжнього *****, окрім китайського? ))
показати весь коментар
26.10.2025 14:17 Відповісти
Це спецоперація фсб для збільшення ролі "опозиції" в очах Заходу.
показати весь коментар
26.10.2025 14:21 Відповісти
Ну, в принципі, це не далеко від правди. Бо на росіі за останні 120 років жоден цар чи секретар кпрс не прийшов законно до влади
показати весь коментар
26.10.2025 14:23 Відповісти
Та кто там кого будет переворачивать ***** окружило себя чмырями об которых только ноги можно вытирать, а Пригожин гранатами в самолёте кидался в Уткина...
показати весь коментар
26.10.2025 14:27 Відповісти
Паранойя, така ж сама, як й у сталіна. Усюди ввижаються вороги. Сподіваюсь воно закінчить так само - у калюжі своєї блювотини.
показати весь коментар
26.10.2025 14:29 Відповісти
 
 