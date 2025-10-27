РУС
Новости Заявления Лаврова об Украине
8 978 68

Россия не нарушает Будапештский меморандум, который в свое время сыграл очень важную роль, - Лавров

Лавров о Будапештском меморандуме

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не считает, что каким-то образом нарушает Будапештский меморандум. Он цинично обвинил Украину в нарушении меморандума, отметив, что Кремль придерживается норм документа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лавров заявил в интервью венгерскому Youtube-каналу "Ультраханг", сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

"Там (в Будапештском меморандуме - ред.) говорится о том, что Украина, так же как и другие бывшие советские республики, которые отказались от ядерного оружия, получит гарантии, которые ядерные государства предоставляют неядерным государствам. Вот и все. Это все. Эти гарантии говорят, что ядерное оружие не будет использовано против неядерных государств, которые являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия".

Глава МИД России добавил, что параллельно с Будапештским меморандумом стороны подписали декларацию, где были прописаны их обязательства соблюдать принципы ОБСЕ, включая права нацменьшинств, демократию, свободу слова.

"Все эти обязательства, которые были отражены в документах ОБСЕ и подтверждены в рамках принятия Будапештского меморандума, были грубо нарушены киевским режимом", - утверждает Лавров.

Что такое Будапештский меморандум?

Будапештский меморандум - это политический документ, подписанный в декабре 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании, гарантировавший безопасность Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

По документу, Киев отказался от ядерного арсенала, который в то время был третьим по мощности в мире после США и России.

Зато США, Россия и Великобритания брали на себя такие обязательства:

  • уважать независимость, суверенитет и нынешние границы Украины,
  • воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины,
  • воздерживаться от экономического давления, которое может нарушить суверенитет Украины.

В Украине этот документ восприняли как один из инструментов гарантий безопасности от мощных мировых игроков.

Меморандум не работает

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году Киев неоднократно заявлял, что Россия грубо нарушила Будапештский меморандум - международное соглашение, которое должно было гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

Украина подчеркивает, что агрессия со стороны Москвы - это прямое нарушение обязательств, взятых Россией в 1994 году. В то же время в Киеве звучит критика и в адрес других подписантов - США и Великобритании, которые, по мнению многих украинских экспертов, не обеспечили реальных гарантий безопасности.

Представители США и Великобритании неоднократно заявляли, что выполняют свои обещания в соответствии с меморандумом.
Так, бывший посол США в Украине, эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер еще в 2018 году объяснял:

"Украина получила не гарантии безопасности, а заверения. И между этими понятиями существует существенная разница".

Как отмечают дипломаты и международные эксперты, Будапештский меморандум не сработал как действенный механизм защиты суверенитета Украины. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году его несостоятельность стала еще более очевидной - документ остался лишь политическим символом, а не инструментом безопасности.

у когось є під рукою крапелька нікотину? Дуже треба, не для себе прошу...
27.10.2025 06:38 Ответить
після цієї заяви коняки наші зелені дипломати повинні на весь світ заявити, що коняка відверто бреше і підкріпити свою заяву про брехню коняки самим текстом цього меморандуму. тобто не мають мовчати, а публічно по гарячих слідах показово макнути кацапів у їхню брехню. проте зермаки, швидше за все, просто проігнорують цю заяву коняки.
27.10.2025 06:50 Ответить
уроды
27.10.2025 06:29 Ответить
уроды
27.10.2025 06:29 Ответить
Дон-Гани.
27.10.2025 07:12 Ответить
А це не тобі, гнидозна шкапа, вирішувати...
27.10.2025 06:34 Ответить
ось такі вони курвославні під..ри.. Якщо їм на голові затесати кілок сокирою і не один, ці нелюди, недоістоти будуть всеодно на чорне казати біле і на біле чорне, і хочуть так заї...ати світ, щоб хоч половина повірила в це блекання..
27.10.2025 06:36 Ответить
реально хвора людина
27.10.2025 06:37 Ответить
Та всі кацапи таки!
27.10.2025 10:26 Ответить
Є пачка сигарет "Прима" без фільтру Кременчуцької фабрики. Береш?
27.10.2025 07:09 Ответить
Хоча... коняку... Я краще б кувалдою: 100%!
27.10.2025 07:11 Ответить
Капелька, 2 капельки, три... Сивий мерін настільки проспиртований, що цим його не візьмешю Самий кращий для нього метод - це гільйотина, ще ніхто з паціентів не жалівся, що вона не так працює.
27.10.2025 07:36 Ответить
треба три, якщо по класиці
27.10.2025 08:23 Ответить
ДНИЩЕ!!!
27.10.2025 06:44 Ответить
дл угорських ультрахангів таке пояснення проканає на ура.
27.10.2025 06:49 Ответить
Немає наших дипломатів,скінчились у 2019 році,а у зелених дипломатів ніколи не було,у зелених є зрадники,мородери,брехуни,насильники,сексологи,тамада,любитель анала,і інший непотріб,а дипломатів там точно немає і не було.
27.10.2025 07:11 Ответить
Наші дипломати скінчились на Томосі і Безвізі.
27.10.2025 10:27 Ответить
Після цієї заяви Україна вправі заявити ппо роботу з відновлення ядерного статусу. І ця заява відповідатиме міжнародному праву.
27.10.2025 07:25 Ответить
така заява в нинішній нашій ситуації буде нам тільки на шкоду, а не на користь.
27.10.2025 08:07 Ответить
Не зовсім так. Треба заявити, що ми тепер маємо таке право, і скористаємося цим правом, якщо не буде адекватної допомоги від інших підписантів меморандуму.
27.10.2025 08:43 Ответить
в такому контексті то так, варто робити подібні заяви. проте без явних ультиматумів Заходу, щоб їх не відлякати від нас. бо тут можна перегнути палицю і тоді вони до нас будуть ставитись як до КНДР чи Ірану.
27.10.2025 08:55 Ответить
Можна подумати, що в світі нічого не знають про те як чучму наїПали з цим меморандумом? Все в світі давно знають і хто такі кацапи і що з себе представляє світова гарантія безпеки. Не будьте наївними, на жаль це вже не працює, а працює ''хто сильніший той і правий''
27.10.2025 07:59 Ответить
Кучма сам себе наїпав. не варто було носитися із тим меорандумом. Американці тоді казали, що то фількіна грамота, а не гарантії безпеки і пояснили, що єдиними гарантіями безпеки є тільки членство у НАТО. самі вони тоді не пропонували нам вступ у НАТО, тим більше, що ми і не просили про вступ у НАТО. Ініціатива тоді про вступ до НАТО повинна була виходити саме від нас. бо це нам було більше потрібно, а не американцям з європейцями. американцям було потрібно, щоб у таких країн як у нас, білорусів та казахів не було ядерної зброї. Вони свого добились, а ми свій шанс на реальні гарантії безпеки профукали, тобто самі себе *******.
27.10.2025 08:05 Ответить
Так, а я шо, не про це кажу? Ту ще питання, а чи чучму наіПали, чи він навмисно ''наіПався''?
27.10.2025 08:22 Ответить
Тим паче, що кацапам тоді було зовсім не до того, що Україна йде від них.
У них своїх проблем вистачало, згадайте ті ж "ніжки Буша".
27.10.2025 08:22 Ответить
Нема в нас ані діпломатів ані уряду, є тільки Єрмак та ще 2-3 менеджера
27.10.2025 09:15 Ответить
цинічна паскуда.
27.10.2025 06:50 Ответить
О дає, рсуський хач.
27.10.2025 06:52 Ответить
Як що БМ не діє, Україна має право на ядерну зброю.
27.10.2025 06:57 Ответить
Має, тільки їїї немає.
27.10.2025 07:14 Ответить
Хоча б кілька тисяч далекобійних ракет,бажано балістичних.А ядерка,це непотрібні і пусті балачки.Бо навіть якщо б і була,чим доставити????
27.10.2025 08:52 Ответить
Вантажівкою.
Ракети це для залякування тих хто далеко.
До сусіда ядерний заряд можна і вантажівкою завести або через паркан перекинути...
27.10.2025 11:00 Ответить
Це,стара кляча,чи старий обісраний мерин,будеш розказувати на лаві підсудних.Цьому бреду може повірити росіянин,котрий бачить тільки телевізор.
27.10.2025 06:58 Ответить
Лех Валенса, колишній президент Польщі, лідер партії "Солідарність", лауреат Нобелівської премії миру, та його прибічники закликають США виконати гарантії, які вони дали разом з Великою Британією в Будапештському меморандумі 1994 року, де чітко прописано зобов'язання захищати недоторканність кордонів України в обмін на відмову від ядерної зброї.
«Ці гарантії є безумовними: там немає жодного слова про трактування такої допомоги як економічної».
Кров людськая не водиця,- проливати не годиться. Життя людини безцінний дар божий. Трампісти діють як мародери по відношенню до України. Спілкування Трампа з путіним на червоній доріжці наслідком має вже тисячі життів українців. Неоціненна втрата для нашої країни.
27.10.2025 07:00 Ответить
Щоб ти здохло,расєйське падло,щоб здохли твої діти й онуки
27.10.2025 07:02 Ответить
Коняка зовнішньої політики РФ не розуміє людської мови. Він постійно бреше. Його слухати - собі гірше. Його місце на лаві підсудних поряд із Путіним в міжнародному трибуналі, який має розпочати свою роботу у 2026 році.
27.10.2025 07:05 Ответить
хуцпа.
27.10.2025 07:09 Ответить
А де ви бачили скромну свиню.
27.10.2025 07:15 Ответить
Про свинособак чув, а от свинокінь - це щось нове
27.10.2025 08:28 Ответить
Ну воно ж уделаний ластоногий аалень.
27.10.2025 09:09 Ответить
Лавров як не зірже, так збреше.
27.10.2025 07:11 Ответить
Кульгава шкапа с.икливо промовчала про своi будапештськi зобов`язання бути гарантом безпеки, що до нас , котрi вiдмовилися вiд ядерки...ЗЫ... i нехай не брешуть москалi, що будапештський меморандум(роззброення Украiни) не був запланованою точкою вiдлiку, що до початку пiдготовки ластоногими оленями нападу на Украiну.
27.10.2025 07:12 Ответить
"Тут - читать... Тут - не читать... А тут мы селёдку заворачивали...".
27.10.2025 07:17 Ответить
Лавров не вперше цитує Будапешт чісто зі своєї лошадіної голови. А США та Британія ваапче не коментують Будапешт, немов би його і не було. (Коментують інколи СМІ)
27.10.2025 07:17 Ответить
На чорне каже біле і ***** мороз
27.10.2025 07:19 Ответить
Натомість США, Росія та Британія брали на себе такі зобов'язання:

поважати незалежність, суверенітет та теперішні кордони України,

Тобто це просто так написали?
27.10.2025 07:20 Ответить
Хоч так i казали, та юридично Кучма погодився оформити меморандум, як хотелку, нi до чого нiкого не зобов`зуючу.
27.10.2025 07:28 Ответить
Тобто, вони це все порушили... з повагою
27.10.2025 08:30 Ответить
це як гвалтівник під камери знущається над жертвою, ламаючи їй руки і ноги, а потім на суді заявляє що все було по любові
27.10.2025 07:22 Ответить
до людей, те, що вважає лошадь не відноситься
27.10.2025 07:23 Ответить
Ця потасеуха- Гебельс. Та ні,це лавров. Ні,Гебельс. І методичка гебельсівська-чим більше брехня,тим легше у неї повірять. Тварюка,потвора.
27.10.2025 07:42 Ответить
Навіщо цю нациську паскуду цитувати ,це варвар убивця ,якого треба знищити.
27.10.2025 07:55 Ответить
зусуньте коню педальному в ротяку договір від 1997 року про визнання кордонів між нами і підорашкою . про вічний мир і солодку жвачку нехай не тявкає --- І ВЗАГАЛІ ДЕ САНІТАРИ !!!!!!
27.10.2025 08:00 Ответить
Св. Петро поставив ще одну мітку у своїх записах,конячий голові у людській подобі лизати гарячу сковороду -не переливати.
27.10.2025 08:01 Ответить
Для професійних брехунів у Данте дев'яте коло пекла та крижане озеро Коцит. Найтяжчий гріх- брехня.
27.10.2025 08:06 Ответить
єдиний договір, який не порушили кацапи це пакт молотова-рібентропа, разом з Гітлером напали на Польщу і почали Другу світову війну
27.10.2025 08:18 Ответить
Готувалися порушити нападом на Німеччину, але гітлер встиг раніше...
27.10.2025 08:51 Ответить
І то правда
27.10.2025 09:54 Ответить
Ложь! Сплошная, вековая Ложь... Ложь, начиная с древней истории, оболванивания быдла и заканчивая -.. аналоговнет и вторая армия мира.. . Империя тьмы, лжи и зла!
27.10.2025 08:19 Ответить
Досить вже брєд нести,кобила ти путінська!
27.10.2025 08:20 Ответить
В свою чергу, https://ua.interfax.com.ua/news/political/1115751.html США очікують від Угорщини відмовитись від нафти РФ і закликають в питаннях встановлення миру тиснути на Москву - заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі телеканалу Fox News
27.10.2025 08:22 Ответить
27.10.2025 08:39 Ответить
йди, падаль лапотна, подивись як ви "не порушуєте", йди мерзенна тварюка, подивись на вбитого 19-ти річного янгола, якого ви дроном розстріляли минулої ночі, коли вони з мамою мирно спали в себе вдома.
27.10.2025 08:40 Ответить
ПІЗДІТ.
Перші три пункти про любу агрессію:

МЕМОРАНДУМ О ГАРАНТИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ УКРАИНЫ К ДОГОВОРУ О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Дата подписания: 05.12.1994

Дата вступления в силу: 05.12.1994

Украина, Российская Федерация, Соединённое Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки, приветствуя присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (995_098) как государства, не обладающего ядерным оружием, принимая во внимание обязательства Украины ликвидировать всё ядерное оружие, находящееся на её территории, в определённый период времени, отмечая изменения ситуации в области безопасности во всём мире, включая окончание «холодной войны», создавшие условия для глубоких сокращений ядерных сил, подтверждают такое:

1. Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. 2. Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Уставом Организации Объединённых Наций. 3. Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.
27.10.2025 09:17 Ответить
Коню підігнали свіжу партію колумбійського вівса.
27.10.2025 09:37 Ответить
Бреше сивий мерін,як завжди.
27.10.2025 09:41 Ответить
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації об'єднаних націй.

Це відповідь лавровій коняці про те, що вони не порушували меморандум. Але таким людям хоч сци в очі, для них це божа роса.
27.10.2025 10:18 Ответить
 
 