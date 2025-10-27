Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не считает, что каким-то образом нарушает Будапештский меморандум. Он цинично обвинил Украину в нарушении меморандума, отметив, что Кремль придерживается норм документа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лавров заявил в интервью венгерскому Youtube-каналу "Ультраханг", сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

"Там (в Будапештском меморандуме - ред.) говорится о том, что Украина, так же как и другие бывшие советские республики, которые отказались от ядерного оружия, получит гарантии, которые ядерные государства предоставляют неядерным государствам. Вот и все. Это все. Эти гарантии говорят, что ядерное оружие не будет использовано против неядерных государств, которые являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия".

Глава МИД России добавил, что параллельно с Будапештским меморандумом стороны подписали декларацию, где были прописаны их обязательства соблюдать принципы ОБСЕ, включая права нацменьшинств, демократию, свободу слова.

"Все эти обязательства, которые были отражены в документах ОБСЕ и подтверждены в рамках принятия Будапештского меморандума, были грубо нарушены киевским режимом", - утверждает Лавров.

Что такое Будапештский меморандум?

Будапештский меморандум - это политический документ, подписанный в декабре 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании, гарантировавший безопасность Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

По документу, Киев отказался от ядерного арсенала, который в то время был третьим по мощности в мире после США и России.

Зато США, Россия и Великобритания брали на себя такие обязательства:

уважать независимость, суверенитет и нынешние границы Украины,

воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины,

воздерживаться от экономического давления, которое может нарушить суверенитет Украины.

В Украине этот документ восприняли как один из инструментов гарантий безопасности от мощных мировых игроков.

Меморандум не работает

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году Киев неоднократно заявлял, что Россия грубо нарушила Будапештский меморандум - международное соглашение, которое должно было гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

Украина подчеркивает, что агрессия со стороны Москвы - это прямое нарушение обязательств, взятых Россией в 1994 году. В то же время в Киеве звучит критика и в адрес других подписантов - США и Великобритании, которые, по мнению многих украинских экспертов, не обеспечили реальных гарантий безопасности.

Представители США и Великобритании неоднократно заявляли, что выполняют свои обещания в соответствии с меморандумом.

Так, бывший посол США в Украине, эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер еще в 2018 году объяснял:

"Украина получила не гарантии безопасности, а заверения. И между этими понятиями существует существенная разница".

Как отмечают дипломаты и международные эксперты, Будапештский меморандум не сработал как действенный механизм защиты суверенитета Украины. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году его несостоятельность стала еще более очевидной - документ остался лишь политическим символом, а не инструментом безопасности.