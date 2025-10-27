Россия не нарушает Будапештский меморандум, который в свое время сыграл очень важную роль, - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не считает, что каким-то образом нарушает Будапештский меморандум. Он цинично обвинил Украину в нарушении меморандума, отметив, что Кремль придерживается норм документа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лавров заявил в интервью венгерскому Youtube-каналу "Ультраханг", сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.
"Там (в Будапештском меморандуме - ред.) говорится о том, что Украина, так же как и другие бывшие советские республики, которые отказались от ядерного оружия, получит гарантии, которые ядерные государства предоставляют неядерным государствам. Вот и все. Это все. Эти гарантии говорят, что ядерное оружие не будет использовано против неядерных государств, которые являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия".
Глава МИД России добавил, что параллельно с Будапештским меморандумом стороны подписали декларацию, где были прописаны их обязательства соблюдать принципы ОБСЕ, включая права нацменьшинств, демократию, свободу слова.
"Все эти обязательства, которые были отражены в документах ОБСЕ и подтверждены в рамках принятия Будапештского меморандума, были грубо нарушены киевским режимом", - утверждает Лавров.
Что такое Будапештский меморандум?
Будапештский меморандум - это политический документ, подписанный в декабре 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании, гарантировавший безопасность Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия.
По документу, Киев отказался от ядерного арсенала, который в то время был третьим по мощности в мире после США и России.
Зато США, Россия и Великобритания брали на себя такие обязательства:
- уважать независимость, суверенитет и нынешние границы Украины,
- воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины,
- воздерживаться от экономического давления, которое может нарушить суверенитет Украины.
В Украине этот документ восприняли как один из инструментов гарантий безопасности от мощных мировых игроков.
Меморандум не работает
После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году Киев неоднократно заявлял, что Россия грубо нарушила Будапештский меморандум - международное соглашение, которое должно было гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.
Украина подчеркивает, что агрессия со стороны Москвы - это прямое нарушение обязательств, взятых Россией в 1994 году. В то же время в Киеве звучит критика и в адрес других подписантов - США и Великобритании, которые, по мнению многих украинских экспертов, не обеспечили реальных гарантий безопасности.
Представители США и Великобритании неоднократно заявляли, что выполняют свои обещания в соответствии с меморандумом.
Так, бывший посол США в Украине, эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер еще в 2018 году объяснял:
"Украина получила не гарантии безопасности, а заверения. И между этими понятиями существует существенная разница".
Как отмечают дипломаты и международные эксперты, Будапештский меморандум не сработал как действенный механизм защиты суверенитета Украины. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году его несостоятельность стала еще более очевидной - документ остался лишь политическим символом, а не инструментом безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У них своїх проблем вистачало, згадайте ті ж "ніжки Буша".
Ракети це для залякування тих хто далеко.
До сусіда ядерний заряд можна і вантажівкою завести або через паркан перекинути...
«Ці гарантії є безумовними: там немає жодного слова про трактування такої допомоги як економічної».
Кров людськая не водиця,- проливати не годиться. Життя людини безцінний дар божий. Трампісти діють як мародери по відношенню до України. Спілкування Трампа з путіним на червоній доріжці наслідком має вже тисячі життів українців. Неоціненна втрата для нашої країни.
поважати незалежність, суверенітет та теперішні кордони України,
Тобто це просто так написали?
Перші три пункти про любу агрессію:
МЕМОРАНДУМ О ГАРАНТИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ УКРАИНЫ К ДОГОВОРУ О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
Дата подписания: 05.12.1994
Дата вступления в силу: 05.12.1994
Украина, Российская Федерация, Соединённое Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки, приветствуя присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (995_098) как государства, не обладающего ядерным оружием, принимая во внимание обязательства Украины ликвидировать всё ядерное оружие, находящееся на её территории, в определённый период времени, отмечая изменения ситуации в области безопасности во всём мире, включая окончание «холодной войны», создавшие условия для глубоких сокращений ядерных сил, подтверждают такое:
1. Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. 2. Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Уставом Организации Объединённых Наций. 3. Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації об'єднаних націй.
Це відповідь лавровій коняці про те, що вони не порушували меморандум. Але таким людям хоч сци в очі, для них це божа роса.