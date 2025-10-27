Росія не порушує Будапештський меморандум, який свого часу відіграв дуже важливу роль, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає, що якимось чином порушує Будапештський меморандум. Він цинічно звинуватив Україну у порушенні меморандуму, зазначивши, що Кремль дотримується норм документа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лавров заявив в інтерв'ю угорському Youtube-каналу "Ультраханг", повідомляє російське пропагандистське агентство РИА Новости.

"Там (у Будапештському меморандумі – ред.) йдеться про те, що Україна, так само як і інші колишні радянські республіки, які відмовилися від ядерної зброї, отримає гарантії, які ядерні держави надають неядерним державам. Ось і все. Це все. Ці гарантії говорять, що ядерна зброя не буде використана проти неядерних держав, які є учасницями Договору про нерозповсюдження ядерної зброї".

Глава МЗС Росії додав, що паралельно з Будапештським меморандумом сторони підписали декларацію, де були прописані їх зобов'язання дотримуватися принципів ОБСЄ, включаючи права нацменшин, демократію, свободу слова.

"Всі ці зобов'язання, які були відображені в документах ОБСЄ і підтверджені в рамках прийняття Будапештського меморандуму, були грубо порушені київським режимом", - стверджує Лавров.

Що таке Будапештський меморандум?

Будапештський меморандум - це політичний документ, підписаний у грудні 1994 року лідерами України, США, Росії та Великої Британії, що гарантував безпеку України в обмін на її відмову від ядерної зброї.

За документом, Київ відмовився від ядерного арсеналу, який на той час був третім за потужністю у світі після США і Росії.

Натомість США, Росія та Британія брали на себе такі зобов'язання:

поважати незалежність, суверенітет та теперішні кордони України,

утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України,

утримуватись від економічного тиску, що може порушити суверенітет України.

В Україні цей документ сприйняли як один з інструментів гарантій безпеки від найпотужніших світових гравців.

Меморандум не працює

Після анексії Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році Київ неодноразово заявляв, що Росія грубо порушила Будапештський меморандум - міжнародну угоду, яка мала гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї.

Україна наголошує, що агресія з боку Москви - це пряме порушення зобов’язань, узятих Росією у 1994 році. Водночас у Києві лунає критика і на адресу інших підписантів - США та Великої Британії, які, на думку багатьох українських експертів, не забезпечили реальних гарантій безпеки.

Представники США та Великої Британії неодноразово заявляли, що виконують свої обіцянки відповідно до меморандуму.

Так, колишній посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер ще у 2018 році пояснював:

"Україна отримала не гарантії безпеки, а запевнення. І між цими поняттями існує суттєва різниця".

Як зазначають дипломати та міжнародні експерти, Будапештський меморандум не спрацював як дієвий механізм захисту суверенітету України. Після початку повномасштабного вторгнення 2022 року його неспроможність стала ще очевиднішою — документ залишився лише політичним символом, а не інструментом безпеки.