УКР
Новини Заяви Лаврова про Україну
6 075 53

Росія не порушує Будапештський меморандум, який свого часу відіграв дуже важливу роль, - Лавров

Лавров про Будапештський меморандум

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає, що якимось чином порушує Будапештський меморандум. Він цинічно звинуватив  Україну у порушенні меморандуму, зазначивши, що Кремль дотримується норм документа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лавров заявив в інтерв'ю угорському Youtube-каналу "Ультраханг", повідомляє російське пропагандистське агентство РИА Новости.

"Там (у Будапештському меморандумі – ред.) йдеться про те, що Україна, так само як і інші колишні радянські республіки, які відмовилися від ядерної зброї, отримає гарантії, які ядерні держави надають неядерним державам. Ось і все. Це все. Ці гарантії говорять, що ядерна зброя не буде використана проти неядерних держав, які є учасницями Договору про нерозповсюдження ядерної зброї".

Глава МЗС Росії додав, що паралельно з Будапештським меморандумом сторони підписали декларацію, де були прописані їх зобов'язання дотримуватися принципів ОБСЄ, включаючи права нацменшин, демократію, свободу слова.

"Всі ці зобов'язання, які були відображені в документах ОБСЄ і підтверджені в рамках прийняття Будапештського меморандуму, були грубо порушені київським режимом", - стверджує Лавров.

Що таке Будапештський меморандум?

Будапештський меморандум - це політичний документ, підписаний у грудні 1994 року лідерами України, США, Росії та Великої Британії, що гарантував безпеку України в обмін на її відмову від ядерної зброї. 

За документом, Київ відмовився від ядерного арсеналу, який на той час був третім за потужністю у світі після США і Росії.

Натомість США, Росія та Британія брали на себе такі зобов'язання:

  • поважати незалежність, суверенітет та теперішні кордони України,
  • утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України,
  • утримуватись від економічного тиску, що може порушити суверенітет України.

В Україні цей документ сприйняли як один з інструментів гарантій безпеки від найпотужніших світових гравців.

Меморандум не працює

Після анексії Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році Київ неодноразово заявляв, що Росія грубо порушила Будапештський меморандум - міжнародну угоду, яка мала гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї.

Україна наголошує, що агресія з боку Москви - це пряме порушення зобов’язань, узятих Росією у 1994 році. Водночас у Києві лунає критика і на адресу інших підписантів - США та Великої Британії, які, на думку багатьох українських експертів, не забезпечили реальних гарантій безпеки.

Представники США та Великої Британії неодноразово заявляли, що виконують свої обіцянки відповідно до меморандуму.
Так, колишній посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер ще у 2018 році пояснював:

"Україна отримала не гарантії безпеки, а запевнення. І між цими поняттями існує суттєва різниця".

Як зазначають дипломати та міжнародні експерти, Будапештський меморандум не спрацював як дієвий механізм захисту суверенітету України. Після початку повномасштабного вторгнення 2022 року його неспроможність стала ще очевиднішою — документ залишився лише політичним символом, а не інструментом безпеки.

 

+15
у когось є під рукою крапелька нікотину? Дуже треба, не для себе прошу...
27.10.2025 06:38 Відповісти
+12
після цієї заяви коняки наші зелені дипломати повинні на весь світ заявити, що коняка відверто бреше і підкріпити свою заяву про брехню коняки самим текстом цього меморандуму. тобто не мають мовчати, а публічно по гарячих слідах показово макнути кацапів у їхню брехню. проте зермаки, швидше за все, просто проігнорують цю заяву коняки.
27.10.2025 06:50 Відповісти
+9
Лех Валенса, колишній президент Польщі, лідер партії "Солідарність", лауреат Нобелівської премії миру, та його прибічники закликають США виконати гарантії, які вони дали разом з Великою Британією в Будапештському меморандумі 1994 року, де чітко прописано зобов'язання захищати недоторканність кордонів України в обмін на відмову від ядерної зброї.
«Ці гарантії є безумовними: там немає жодного слова про трактування такої допомоги як економічної».
Кров людськая не водиця,- проливати не годиться. Життя людини безцінний дар божий. Трампісти діють як мародери по відношенню до України. Спілкування Трампа з путіним на червоній доріжці наслідком має вже тисячі життів українців. Неоціненна втрата для нашої країни.
27.10.2025 07:00 Відповісти
уроды
27.10.2025 06:29 Відповісти
Дон-Гани.
27.10.2025 07:12 Відповісти
А це не тобі, гнидозна шкапа, вирішувати...
27.10.2025 06:34 Відповісти
ось такі вони курвославні під..ри.. Якщо їм на голові затесати кілок сокирою і не один, ці нелюди, недоістоти будуть всеодно на чорне казати біле і на біле чорне, і хочуть так заї...ати світ, щоб хоч половина повірила в це блекання..
27.10.2025 06:36 Відповісти
реально хвора людина
27.10.2025 06:37 Відповісти
у когось є під рукою крапелька нікотину? Дуже треба, не для себе прошу...
27.10.2025 06:38 Відповісти
Є пачка сигарет "Прима" без фільтру Кременчуцької фабрики. Береш?
27.10.2025 07:09 Відповісти
Хоча... коняку... Я краще б кувалдою: 100%!
27.10.2025 07:11 Відповісти
Капелька, 2 капельки, три... Сивий мерін настільки проспиртований, що цим його не візьмешю Самий кращий для нього метод - це гільйотина, ще ніхто з паціентів не жалівся, що вона не так працює.
27.10.2025 07:36 Відповісти
треба три, якщо по класиці
27.10.2025 08:23 Відповісти
ДНИЩЕ!!!
27.10.2025 06:44 Відповісти
дл угорських ультрахангів таке пояснення проканає на ура.
27.10.2025 06:49 Відповісти
після цієї заяви коняки наші зелені дипломати повинні на весь світ заявити, що коняка відверто бреше і підкріпити свою заяву про брехню коняки самим текстом цього меморандуму. тобто не мають мовчати, а публічно по гарячих слідах показово макнути кацапів у їхню брехню. проте зермаки, швидше за все, просто проігнорують цю заяву коняки.
27.10.2025 06:50 Відповісти
Немає наших дипломатів,скінчились у 2019 році,а у зелених дипломатів ніколи не було,у зелених є зрадники,мородери,брехуни,насильники,сексологи,тамада,любитель анала,і інший непотріб,а дипломатів там точно немає і не було.
27.10.2025 07:11 Відповісти
Після цієї заяви Україна вправі заявити ппо роботу з відновлення ядерного статусу. І ця заява відповідатиме міжнародному праву.
27.10.2025 07:25 Відповісти
така заява в нинішній нашій ситуації буде нам тільки на шкоду, а не на користь.
27.10.2025 08:07 Відповісти
Можна подумати, що в світі нічого не знають про те як чучму наїПали з цим меморандумом? Все в світі давно знають і хто такі кацапи і що з себе представляє світова гарантія безпеки. Не будьте наївними, на жаль це вже не працює, а працює ''хто сильніший той і правий''
27.10.2025 07:59 Відповісти
Кучма сам себе наїпав. не варто було носитися із тим меорандумом. Американці тоді казали, що то фількіна грамота, а не гарантії безпеки і пояснили, що єдиними гарантіями безпеки є тільки членство у НАТО. самі вони тоді не пропонували нам вступ у НАТО, тим більше, що ми і не просили про вступ у НАТО. Ініціатива тоді про вступ до НАТО повинна була виходити саме від нас. бо це нам було більше потрібно, а не американцям з європейцями. американцям було потрібно, щоб у таких країн як у нас, білорусів та казахів не було ядерної зброї. Вони свого добились, а ми свій шанс на реальні гарантії безпеки профукали, тобто самі себе *******.
27.10.2025 08:05 Відповісти
Так, а я шо, не про це кажу? Ту ще питання, а чи чучму наіПали, чи він навмисно ''наіПався''?
27.10.2025 08:22 Відповісти
Тим паче, що кацапам тоді було зовсім не до того, що Україна йде від них.
У них своїх проблем вистачало, згадайте ті ж "ніжки Буша".
27.10.2025 08:22 Відповісти
цинічна паскуда.
27.10.2025 06:50 Відповісти
О дає, рсуський хач.
27.10.2025 06:52 Відповісти
Як що БМ не діє, Україна має право на ядерну зброю.
27.10.2025 06:57 Відповісти
Має, тільки їїї немає.
27.10.2025 07:14 Відповісти
Це,стара кляча,чи старий обісраний мерин,будеш розказувати на лаві підсудних.Цьому бреду може повірити росіянин,котрий бачить тільки телевізор.
27.10.2025 06:58 Відповісти
Лех Валенса, колишній президент Польщі, лідер партії "Солідарність", лауреат Нобелівської премії миру, та його прибічники закликають США виконати гарантії, які вони дали разом з Великою Британією в Будапештському меморандумі 1994 року, де чітко прописано зобов'язання захищати недоторканність кордонів України в обмін на відмову від ядерної зброї.
«Ці гарантії є безумовними: там немає жодного слова про трактування такої допомоги як економічної».
Кров людськая не водиця,- проливати не годиться. Життя людини безцінний дар божий. Трампісти діють як мародери по відношенню до України. Спілкування Трампа з путіним на червоній доріжці наслідком має вже тисячі життів українців. Неоціненна втрата для нашої країни.
27.10.2025 07:00 Відповісти
Щоб ти здохло,расєйське падло,щоб здохли твої діти й онуки
27.10.2025 07:02 Відповісти
Коняка зовнішньої політики РФ не розуміє людської мови. Він постійно бреше. Його слухати - собі гірше. Його місце на лаві підсудних поряд із Путіним в міжнародному трибуналі, який має розпочати свою роботу у 2026 році.
27.10.2025 07:05 Відповісти
хуцпа.
27.10.2025 07:09 Відповісти
А де ви бачили скромну свиню.
27.10.2025 07:15 Відповісти
Про свинособак чув, а от свинокінь - це щось нове
27.10.2025 08:28 Відповісти
Лавров як не зірже, так збреше.
27.10.2025 07:11 Відповісти
Кульгава шкапа с.икливо промовчала про своi будапештськi зобов`язання бути гарантом безпеки, що до нас , котрi вiдмовилися вiд ядерки...ЗЫ... i нехай не брешуть москалi, що будапештський меморандум(роззброення Украiни) не був запланованою точкою вiдлiку, що до початку пiдготовки ластоногими оленями нападу на Украiну.
27.10.2025 07:12 Відповісти
"Тут - читать... Тут - не читать... А тут мы селёдку заворачивали...".
27.10.2025 07:17 Відповісти
Лавров не вперше цитує Будапешт чісто зі своєї лошадіної голови. А США та Британія ваапче не коментують Будапешт, немов би його і не було. (Коментують інколи СМІ)
27.10.2025 07:17 Відповісти
На чорне каже біле і ***** мороз
27.10.2025 07:19 Відповісти
Натомість США, Росія та Британія брали на себе такі зобов'язання:

поважати незалежність, суверенітет та теперішні кордони України,

Тобто це просто так написали?
27.10.2025 07:20 Відповісти
Хоч так i казали, та юридично Кучма погодився оформити меморандум, як хотелку, нi до чого нiкого не зобов`зуючу.
27.10.2025 07:28 Відповісти
Тобто, вони це все порушили... з повагою
27.10.2025 08:30 Відповісти
це як гвалтівник під камери знущається над жертвою, ламаючи їй руки і ноги, а потім на суді заявляє що все було по любові
27.10.2025 07:22 Відповісти
до людей, те, що вважає лошадь не відноситься
27.10.2025 07:23 Відповісти
Ця потасеуха- Гебельс. Та ні,це лавров. Ні,Гебельс. І методичка гебельсівська-чим більше брехня,тим легше у неї повірять. Тварюка,потвора.
27.10.2025 07:42 Відповісти
Навіщо цю нациську паскуду цитувати ,це варвар убивця ,якого треба знищити.
27.10.2025 07:55 Відповісти
зусуньте коню педальному в ротяку договір від 1997 року про визнання кордонів між нами і підорашкою . про вічний мир і солодку жвачку нехай не тявкає --- І ВЗАГАЛІ ДЕ САНІТАРИ !!!!!!
27.10.2025 08:00 Відповісти
Св. Петро поставив ще одну мітку у своїх записах,конячий голові у людській подобі лизати гарячу сковороду -не переливати.
27.10.2025 08:01 Відповісти
Для професійних брехунів у Данте дев'яте коло пекла та крижане озеро Коцит. Найтяжчий гріх- брехня.
27.10.2025 08:06 Відповісти
єдиний договір, який не порушили кацапи це пакт молотова-рібентропа, разом з Гітлером напали на Польщу і почали Другу світову війну
27.10.2025 08:18 Відповісти
Ложь! Сплошная, вековая Ложь... Ложь, начиная с древней истории, оболванивания быдла и заканчивая -.. аналоговнет и вторая армия мира.. . Империя тьмы, лжи и зла!
27.10.2025 08:19 Відповісти
Досить вже брєд нести,кобила ти путінська!
27.10.2025 08:20 Відповісти
В свою чергу, https://ua.interfax.com.ua/news/political/1115751.html США очікують від Угорщини відмовитись від нафти РФ і закликають в питаннях встановлення миру тиснути на Москву - заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі телеканалу Fox News
27.10.2025 08:22 Відповісти
27.10.2025 08:39 Відповісти
 
 