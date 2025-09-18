УКР
3 941 28

РФ "готова до компромісів" щодо України, якщо будуть гарантовані наші законні інтереси, - Лавров

Лавров виступив з вимогами щодо України для перемир’я

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито "готова шукати компроміси" щодо завершення війни проти України та обговорювати це зі США, але за однієї умови.

Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ж розумінням –– і Путін не раз це говорив –– все одно зрештою стійкі домовленості –– це компроміс. І ми готові їх шукати за умови, що наші законні інтереси у сфері безпеки, законні інтереси російських людей в Україні будуть забезпечені так само як будуть забезпечені й законні інтереси інших учасників такої домовленості", - сказав російський міністр.

Лавров додав, що в будь-якій домовленості "треба обов'язково результати референдумів".

Також, за його словами, президент США Дональд Трамп після саміту на Алясці та зустрічі з диктатором Путіним почав "виступати не з ультиматумом про перемир'я, а за довгострокове врегулювання", а США нібито від цього не відходять.

Лавров Сергій (1651) росія (67792) США (24330) переговори з Росією (1444) війна в Україні (6212)
+15
І це тільки 20% нпз зупинилось. Головне наносити чутливі удари по рф, вони заскулять по іншому.
показати весь коментар
18.09.2025 16:01 Відповісти
+9
Російські люди у росії, так що ідіть на йух
показати весь коментар
18.09.2025 15:59 Відповісти
+8
Ну може лох трамп і повірить цій коняці
показати весь коментар
18.09.2025 15:59 Відповісти
- от у чому , а у послідовності кацам не відмовиш ! Ще 3-4 роки тому їх пропаганда казала те саме - майбутнє України раша буде вирішувати разом із США ...
показати весь коментар
18.09.2025 16:01 Відповісти
Ваші законні інтереси це шоб вірьовка була намилена. Інших законних інтересів в вас нема і не може бути.
показати весь коментар
18.09.2025 16:02 Відповісти
"расейські люди" з їхніми інтересами повинні перебувати виключно на расєє
показати весь коментар
18.09.2025 16:02 Відповісти
Ну гайда, організуймо рехферендум про росязик, про кількість росіянців, про кількість говяжеєзичних , про секту упц і таке подібне - любий каприз із явкою 100%.
показати весь коментар
18.09.2025 16:02 Відповісти
Хер вам в рот, чтобы голова не качалась от и все ваши интересы...
показати весь коментар
18.09.2025 16:04 Відповісти
Хай Лаврюха уточнить - на які саме "закони" він посилається?... На міжнародні вони "висралися", і у законодавчому порядку визначили, що, у випадку суперечності між міжнародним законодавством, та російським, перевага ними буде визнаватися за російським... Тільки от проблема - цього порядку не визнає світова спільнота...
показати весь коментар
18.09.2025 16:05 Відповісти
млять, де ж та крапля нікотину?!
показати весь коментар
18.09.2025 16:10 Відповісти
От мені цікаво, що таке "законні інтереси" Кацапії в розумінні кінських голів вірменського походження?
показати весь коментар
18.09.2025 16:14 Відповісти
пнх пдрс
показати весь коментар
18.09.2025 16:17 Відповісти
Вівсянка лошадці на сніданок, ці законні умови?
показати весь коментар
18.09.2025 16:17 Відповісти
Товариш Сі тупнув ногою на ***** - мовляв "шукай компроміс".
Бо китайські потужності в порту Гданськ та транспортний коридор залізничних контейнерних перевезень з Китаю через територію пітьми простоюють.
показати весь коментар
18.09.2025 16:17 Відповісти
" РФ "готова до компромісів" щодо України, якщо будуть гарантовані наші законні інтереси" -- "єслі всє целі сво будут випалнєни"
показати весь коментар
18.09.2025 16:18 Відповісти
"гарантовані законні інтереси росії" - це повна капітуляція України
показати весь коментар
18.09.2025 16:19 Відповісти
А може він взагалі не Лошадь?
показати весь коментар
18.09.2025 16:19 Відповісти
Та воно навідь на козла не схоже, типовий ************ без роду та племені! 😁
показати весь коментар
18.09.2025 16:24 Відповісти
тобто, манкурт...
показати весь коментар
18.09.2025 16:35 Відповісти
За однієї умови, і далі - цілих три умови, то де ж та одна головна?
показати весь коментар
18.09.2025 16:20 Відповісти
"законные интересы российских людей в Украине"

Это што такое, интересно?
показати весь коментар
18.09.2025 16:20 Відповісти
Навіть коментувати немає шо. Кацапи роз*уярили міста і села на бамбасі де проживало прокацаплене та на 80 відсотків російськомовне населення і тепер патякають як треба Україні гарантувати права цьому населенню?
показати весь коментар
18.09.2025 16:21 Відповісти
У нас за Конституцiею - нiяких референдумiв по вiдокремленню територiй не передбачено. Ба бiльше, пыня коли окупував Крим, та провiв там псевдонедореферендум по вiдокремлення вiд Украiни, з переляку в себе видав указ, що любi референдуми-движухи на каазалабадi, по вiдокремленню територiй, прирiвнюються до тероризму. Так шо баш-на баш. Нехай iспочатку в себе проводить референдуми в Тувi, Башкортостанi , у карякiв та iнших до 200 народностей цапостану... А як всi пiдуть вiд кацапiв, то кацапи позбудуться держави i гайда циганвою у свiт. Бо у тувинцiв при федерацii е Тува-краiна, у карякiв КАО(КНО). У москалiв при федерацii немае свого державного утворення. Ось тодi ми й подумаемо, чи проводити всебе референдум, чи продовжити дiяти, згiдно з нашою Конституцiею.
показати весь коментар
18.09.2025 16:50 Відповісти
Законні інтереси кацапів в Україні - і шо ти їм - тільки гарна зброя наверне їх "на путь істінний"
показати весь коментар
18.09.2025 16:34 Відповісти
Та вже навертае , якщо навiть так почали базiкати. Далi буде.
показати весь коментар
18.09.2025 16:51 Відповісти
за проребник нах ...!!!тварьйо кацапське !!!!! ...
показати весь коментар
18.09.2025 16:37 Відповісти
Найкращі переговорники від України - це далекобійні дрони,які зносять кацапські НПЗ,як-би ще фламінго зупинили морські порти кацапщіни,кацапи запросили б миру відкритим тєкстом!
показати весь коментар
18.09.2025 16:56 Відповісти
Правда у тому, що інтереси кацапії цілком НЕЗАКОННІ.
москалі порушили десятки, як не сотні, угод і законів.
показати весь коментар
18.09.2025 17:30 Відповісти
 
 