РФ "готова до компромісів" щодо України, якщо будуть гарантовані наші законні інтереси, - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито "готова шукати компроміси" щодо завершення війни проти України та обговорювати це зі США, але за однієї умови.

Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ж розумінням –– і Путін не раз це говорив –– все одно зрештою стійкі домовленості –– це компроміс. І ми готові їх шукати за умови, що наші законні інтереси у сфері безпеки, законні інтереси російських людей в Україні будуть забезпечені так само як будуть забезпечені й законні інтереси інших учасників такої домовленості", - сказав російський міністр.

Лавров додав, що в будь-якій домовленості "треба обов'язково результати референдумів".

Також, за його словами, президент США Дональд Трамп після саміту на Алясці та зустрічі з диктатором Путіним почав "виступати не з ультиматумом про перемир'я, а за довгострокове врегулювання", а США нібито від цього не відходять.

