Лавров назвав західні війська в Україні "законними цілями", але заявив, що РФ не б’є по цивільних. ВIДЕО

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що будь-які західні військові, які будуть присутні на території України, стануть "окупаційними військами" і "законними цілями" для російської армії.

Про це він сказав, коментуючи ідеї щодо миротворчих сил і безпольотної зони над Україною, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія сприйматиме як окупантів військових, яких Україна запрошує для захисту від російської агресії. При цьому він заперечив, що російські війська, які вторглися в країну і вбивають мирних жителів, є окупантами.

Лавров вкотре повторив стандартний наратив кремлівської пропаганди, заявивши, що російська армія "ніколи не завдає ударів по мирних жителях", попри численні докази, які свідчать про протилежне.

Читайте: Лавров назвав умови Росії для "тривалого" миру: визнання нових "територіальних реалій", позаблоковий і без’ядерний статус України

*****.
17.09.2025 13:38
Коли вже цього нациста відправлять до кабзона?
17.09.2025 13:38
Брехлива коняка, подавись соломою вже.
17.09.2025 13:39
Москальський виродок завжди бреше, а якщо не бреше то вже здох!
17.09.2025 13:39
Загадка: "Кінь, що сере з двох дірок".
17.09.2025 13:40
Відповідь.
Расєйский кентавр,в якого срака з обх сторін.
Зображеня в G.
17.09.2025 13:57
Це т.з ,,пробнік,,
17.09.2025 14:04
Захід шось відповість?
17.09.2025 13:43
Щоб щось відповісти, потрібно стати на четвереньки і загавкати кацапам у відповідь. І що це дасть? Не краще і дієвіше просто переїбати кацапа палкою?
17.09.2025 14:22
Шо він хоче вп"єть...Овес закінчився, неврожай...жолуді дайте
17.09.2025 13:44
А кацапські війська є законною ціллю для ЗСУ. І ЗСУ будуть їх бити і в хвіст, і в гриву, поки вони всі не повиздихають, тварі грьобані!
17.09.2025 13:44
Тот случай когда зазеркалье, параллельная реальность и псих больница расположены по одному адресу.
17.09.2025 13:46
⚡️На закритій зустрічі президентської фракції Зеленський зробив ряд заяв - якщо коротко, то «ніякий Донбас він не віддасть, ЗСУ розгромлять росіян, справи йдуть гарно», повідомляє нардеп Ярослав Железняк.
17.09.2025 13:48
Все як завжди,вже 20 років.
І чому його не позбавили громадянства і не віддали на расєю(навіть безкоштовно!) ,як він благав зі сцени?!
Скільки сотень тисяч громадян України залишильсь би живими!
17.09.2025 13:55
Оруэллу такое и не снилось
17.09.2025 13:50
1984
17.09.2025 13:55
Як цікаво! То після заморозки,будь які війська НАТО на території України бдуть атаковані рашистами,чи ні? Це вже чули і про гаубиці,і про танки,і про літаки. Але вдарити у відповідь - ссуть,тільки триндять.
Заборона рашистів на присутність сил НАТО в Укараїні після припиненя бойових дій говорить про намір через деякий час знов почати повномасштабну війну.
А от з НАТО воювати тупо ссуть.
17.09.2025 13:50
Скот-конедло престарелый нагло врёт который год! Они не бьют по гражданским зданиям!? А вчера кто бпл направил днём в фармацевтический вуз в Харькове? И рядом рынок один из самых больших в городе?
17.09.2025 13:55
А як же , тепер , бути з усіма коаліціями "рішучих - потужних" ...?
17.09.2025 14:00
Так они и так после войны будут, если вообще будут
17.09.2025 14:00
Рівень брехні і цинізму просто зашкалює?
17.09.2025 14:08
А що це за соска в нього за плечем на другому відєо? На захарову вже не встає?
17.09.2025 14:11
Цей старий, кульгавий мєрін проіржав для внутрішнього свинобидла мордора. Тут нічого дивного немає.
17.09.2025 14:18
Викликайте ветеринарів, тут кобила збісилася.
17.09.2025 14:19
Лаврконячка, не треба пастись у лісі, сам бачиш що діється з тобою, коли венесуельське борошно змішуєш з мухоморами!
17.09.2025 14:19
Ще хтось хоче з цими шизоїдами брехливими, які на чорне кажуть біле, вести якісь переговори і щось підписувати? Да краще вести бізнес з циганами. При Байдені ці кацапські тварюки сиділи під віником і не тявкали. Тампон же **** шизоїдна тільки підтримало рашистів.
17.09.2025 14:19
У нього в Пеклі вже особистий казан з обслугою… смола вже розтоплена і нагріта . Чекає.
17.09.2025 14:28
Старе брехливе поні...
17.09.2025 14:29
"стануть "окупаційними військами"

Окупаційними війсками на території України є російські загарбники. А ті, кого запросила сама Україна на свої території "окупаційними" не є.
17.09.2025 14:41
Він може казати, що РФ не б'є по цивільних, може казати що РФ б'є по цивільних. Від цього ж не зміниться рівно нічого, його в Гаагу не повезуть. Колись може трапиться новий Мілошевич або Хусейн, то там вже демократичні ельфи покажуть свою непримиренність до військових злочинців.
17.09.2025 14:41
Буде для тебе, старий мєрин,та не тільки для тебе а-ля Нюрнбергський трибунал,тоді там і розкажеш як не стріляли по мирному населенню.Жаль що смертної кари зараз не має,щоб на Ейфелівій вежі вас.
17.09.2025 15:14
 
 