Лавров назвав західні війська в Україні "законними цілями", але заявив, що РФ не б’є по цивільних. ВIДЕО
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що будь-які західні військові, які будуть присутні на території України, стануть "окупаційними військами" і "законними цілями" для російської армії.
Про це він сказав, коментуючи ідеї щодо миротворчих сил і безпольотної зони над Україною, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, Росія сприйматиме як окупантів військових, яких Україна запрошує для захисту від російської агресії. При цьому він заперечив, що російські війська, які вторглися в країну і вбивають мирних жителів, є окупантами.
Лавров вкотре повторив стандартний наратив кремлівської пропаганди, заявивши, що російська армія "ніколи не завдає ударів по мирних жителях", попри численні докази, які свідчать про протилежне.
Расєйский кентавр,в якого срака з обх сторін.
Зображеня в G.
І чому його не позбавили громадянства і не віддали на расєю(навіть безкоштовно!) ,як він благав зі сцени?!
Скільки сотень тисяч громадян України залишильсь би живими!
Заборона рашистів на присутність сил НАТО в Укараїні після припиненя бойових дій говорить про намір через деякий час знов почати повномасштабну війну.
А от з НАТО воювати тупо ссуть.
Окупаційними війсками на території України є російські загарбники. А ті, кого запросила сама Україна на свої території "окупаційними" не є.