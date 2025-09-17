РУС
Лавров назвал западные войска в Украине "законными целями", но заявил, что РФ не бьет по гражданским. ВИДЕО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые западные военные, которые будут присутствовать на территории Украины, станут "оккупационными войсками" и "законными целями" для российской армии.

Об этом он сказал, комментируя идеи относительно миротворческих сил и бесполетной зоны над Украиной, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия будет воспринимать как оккупантов военных, которых Украина приглашает для защиты от российской агрессии. При этом он возразил, что российские войска, которые вторглись в страну и убивают мирных жителей, являются оккупантами.

Лавров в очередной раз повторил стандартный нарратив кремлевской пропаганды, заявив, что российская армия "никогда не наносит удары по мирным жителям", несмотря на многочисленные доказательства, свидетельствующие об обратном.

Читайте: Лавров назвал условия России для "долгосрочного" мира: признание новых "территориальных реалий", внеблоковый и безъядерный статус Украины

Лавров Сергей (2363) МИД РФ (1685) пропаганда (3730) россия (97217)
