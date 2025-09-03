Лавров назвал условия России для "долгосрочного" мира: признание новых "территориальных реалий", внеблоковый и безъядерный статус Украины.
Для достижения "прочного" мира Россия требует признания новых "территориальных реалий", а также внеблокового и безъядерного статуса Украины.
Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью индонезийской газете Kompas, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД РФ.
По словам главы российского МИД, для достижения прочного мира, следует признать и закрепить в международно-правовой форме новые "территориальные реалии", сложившиеся после присоединения Крыма, Севастополя, "ДНР" и "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областей к России в результате т.н. "референдумов".
"Должен быть гарантирован нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Эти условия были зафиксированы в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года, и именно на их основе Россия и международное сообщество признали украинскую государственность", - отметил Лавров.
Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с президентом Владимиром Зеленским при некоторых условиях.
завоеватели всей украины за месяц а по факту 3.5 года даже всю донецк область захватить не могут.а за такие крупные города аля запорож и говорить не приходиться,но щеки эти шлеперы будут надувать до последнего.... ишаки вместо ббм тигра аналоговнета и т62 вместо аналоговнета арматы)
А світ здивовано дивиться на це
Та й хочеться всього, а потім ще більше! А тепер не знають, як з цієї війни вийти в необісраних штанях. Рудого помічника дала доля в США, ЄС ще тільки набирає обертів, але й московія не та, що була 11 років тому. Та навіть 3,5 роки тому...
Важко, але я впевнений, що перемога буде за нами!
А найвеличніший Лідор не може і за підтримки всього світу та підписаними десятками потужних "безпекових" угод.
Спробуйте також запитати зелених недоумків, чому ***** так не хоче повертатися до мінських угод ( тих, де «страшна зрада»), а настирливо наполягає на стамбульських...
За цей час загинули 311 волонтерів/-ок "Білих шоломів". Серед них понад 200 були вбиті, а ще кілька сотень отримали поранення під час реагування на інциденти, пов'язані з конфліктами.
Офіс Генпрокурора України розслідує понад 200 кримінальних справ за воєнні злочини РФ проти навколишнього середовища, 14 з яких потенційно можуть кваліфікуватися як екоцид.
Оскільки руйнування довкілля дедалі частіше використовується як інструмент війни, який спустошує екосистеми та робить території непридатними для життя, надзвичайно важливо створити більш ефективні механізми відповідальності для притягнення винних у їх скоєнні до відповідальності.
p.s. пішов ти нах*й кінь педальний
Захотіли - увійшли, передумали - вийшли.
А згадайте, як у "тюрму народів" потрапила Україна.
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ- такий країни не існувало . РФ зараз тількі 34 роки. Її тєж можно перестати визнавати . Чому кацапи вважають що воні головні? Треба бити їм по потилице кожну хвилину
І до речі і із радбезу треба вигнати
це не РСФСР
Тож Кобила дає добро !!!
Бийте хлопці!! й про "Дружбу"не забувайте
Але, якщо довго та раз за разом говорити "Халва!", то "по завєтам" академіка Павлова та його собаки все може статися.
На це вони й розраховують: якщо довго та раз за разом говорити: "Крим, Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області - це росія!", то якесь покоління європейців, американців, а може й українців будуть сприймати ту маячню як щось само собою зрозуміле...
Сподіваюсь, що ні!
Що правда несе якусь дурню.