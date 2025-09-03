Лавров назвал условия России для "долгосрочного" мира: признание новых "территориальных реалий", внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Для достижения "прочного" мира Россия требует признания новых "территориальных реалий", а также внеблокового и безъядерного статуса Украины.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью индонезийской газете Kompas, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД РФ.

По словам главы российского МИД, для достижения прочного мира, следует признать и закрепить в международно-правовой форме новые "территориальные реалии", сложившиеся после присоединения Крыма, Севастополя, "ДНР" и "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областей к России в результате т.н. "референдумов".

Также читайте: Лавров: "Россия признает Зеленского фактическим главой Украины и готова с ним встретиться, но для подписания документов нужна легитимность"

"Должен быть гарантирован нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Эти условия были зафиксированы в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года, и именно на их основе Россия и международное сообщество признали украинскую государственность", - отметил Лавров.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с президентом Владимиром Зеленским при некоторых условиях.