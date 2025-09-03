РУС
Лавров назвал условия России для "долгосрочного" мира: признание новых "территориальных реалий", внеблоковый и безъядерный статус Украины.

глава российского МИД в Малайзии

Для достижения "прочного" мира Россия требует признания новых "территориальных реалий", а также внеблокового и безъядерного статуса Украины.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью индонезийской газете Kompas, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД РФ.

По словам главы российского МИД, для достижения прочного мира, следует признать и закрепить в международно-правовой форме новые "территориальные реалии", сложившиеся после присоединения Крыма, Севастополя, "ДНР" и "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областей к России в результате т.н. "референдумов".

Также читайте: Лавров: "Россия признает Зеленского фактическим главой Украины и готова с ним встретиться, но для подписания документов нужна легитимность"

"Должен быть гарантирован нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Эти условия были зафиксированы в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года, и именно на их основе Россия и международное сообщество признали украинскую государственность", - отметил Лавров.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с президентом Владимиром Зеленским при некоторых условиях.

Автор: 

Лавров Сергей (2361) МИД РФ (1683) территориальные претензии (132) переговоры с Россией (1316)
+44
На хер пішов. Кляча ї@анута.
03.09.2025 07:04 Ответить
+21
Єдині 100% гарантовані "територіальні реалії" для коняки, ***** та всієї їхньої шобли-це під землею.
03.09.2025 07:14 Ответить
+20
У 14-му році все було: і безядерний статус, і позаблоковість, і кримом фактично розпоряджався кремль... Та все одно напали.
Та й хочеться всього, а потім ще більше! А тепер не знають, як з цієї війни вийти в необісраних штанях. Рудого помічника дала доля в США, ЄС ще тільки набирає обертів, але й московія не та, що була 11 років тому. Та навіть 3,5 роки тому...
Важко, але я впевнений, що перемога буде за нами!
03.09.2025 07:39 Ответить
03.09.2025 07:04 Ответить
Коняка більше наркотиків не давати, машке стекломою не наливати, а піськова від валізи ху...ла не відпускати
03.09.2025 07:22 Ответить
"А Баба-Яга - против!"...
03.09.2025 07:06 Ответить
так недавно говорили що вони війну начинали не за території) їх біда - у них по 5-6 робочих версій
03.09.2025 07:10 Ответить
03.09.2025 07:14 Ответить
Два метри на метр, та метр у глибину - досить з них. А можна і просто закопати по груди, а верхню частину пофарбувати "під бронзу" - і ніяких витрат на пам'ятник!
03.09.2025 10:31 Ответить
то им запор херсон и лондон подавай то сидней, а сегодня уже реалии на земле,вы там определитесь)))
завоеватели всей украины за месяц а по факту 3.5 года даже всю донецк область захватить не могут.а за такие крупные города аля запорож и говорить не приходиться,но щеки эти шлеперы будут надувать до последнего.... ишаки вместо ббм тигра аналоговнета и т62 вместо аналоговнета арматы)
03.09.2025 07:14 Ответить
Кацапи - це дике племʼя , вони усе хапають завдяки своїй нахабності
А світ здивовано дивиться на це
03.09.2025 07:32 Ответить
Вони вже в Дніпро зайшли.
03.09.2025 09:20 Ответить
Знову з конюшні вискочив.Старий мерин вже й на ковбасу не годиться,продовжує бла-бла-бла.Пішов ти на...хутор бабочок ловить.
03.09.2025 07:14 Ответить
Ну набридла ця рашиська маячня ,що сказвв кривавий злочинець путін чи злочинець лавров нічого не змінилось, вони хочуть знищення України.
03.09.2025 07:15 Ответить
У дурці без змін
03.09.2025 07:18 Ответить
Все що украли наше, ху...ло писати з великої літери, особисто йому наркоту, машке ведро стекломою, а на закуску мішок вівса. Дебіли ***...
03.09.2025 07:18 Ответить
А наше МЗС скаже що це провал Лаврова. Або взагалі нічого не скаже.
03.09.2025 07:19 Ответить
Пішов на ***!!!
03.09.2025 07:20 Ответить
Обісрався ти в Україні зі своїм ******, та стадом орків, щоб щось там вимогоати!
03.09.2025 07:22 Ответить
Вони ще і Дніпропетровську область захочуть, захоплять там якесь село, проведуть там референдум і включать всю область через конституцію до рашки. Іпанутим немає спокою.
03.09.2025 07:25 Ответить
да пускай записывают хоть киев и львов в конституцию,по факту кроме влажных мечтания это ни на что не влияет,могут и юпитер с марсом записать наперед
03.09.2025 07:47 Ответить
Усвідомлюйте мовчки цю маячню - не проводить кацапську пропаганду
03.09.2025 07:35 Ответить
а краплю нікотину можна ?
03.09.2025 07:28 Ответить
Можна дві.
03.09.2025 07:33 Ответить
коняка , від тебе Трамп захворів
03.09.2025 07:32 Ответить
03.09.2025 07:39 Ответить
03.09.2025 07:40 Ответить
Порох одним мінським папірцем зупинив русню. Одним сцяним папірцем!
А найвеличніший Лідор не може і за підтримки всього світу та підписаними десятками потужних "безпекових" угод.

Спробуйте також запитати зелених недоумків, чому ***** так не хоче повертатися до мінських угод ( тих, де «страшна зрада»), а настирливо наполягає на стамбульських...
03.09.2025 07:41 Ответить
🐴👎
03.09.2025 07:41 Ответить
********
03.09.2025 07:45 Ответить
Понад десять років волонтери/-ки "Білих шоломів" (https://www.facebook.com/SyriaCivilDef?__cft__[0]=AZU9LCrDua9WTsLUWcRbiHNGULCirVMwlcDlF27A_0GdnWvlL2ED4oW935cjaxK0ZtGFNTDOVDVISadRYk8phfinfMdqkQ2b8vTDhUUe9CJ3m4nEOmes9gmLj8T_D7PL-x2gtN33EWLy8Y4HeAiQo-3QO6wCubeaiHOtw_MlI0H7fqnHIAs7UisiDAUIAdSflpQ&__tn__=-]K-R Syria Civil Defence - The White Helmets) ризикували життям, рятуючи цивільних у Сирії. Однак вони все частіше ставали цілеспрямованою мішенню подвійних ударів - атак, коли первинний удар супроводжується другим, спрямованим безпосередньо проти рятувальників/-ць, медичного персоналу або цивільних, які беруть участь у рятувальних операціях.

За цей час загинули 311 волонтерів/-ок "Білих шоломів". Серед них понад 200 були вбиті, а ще кілька сотень отримали поранення під час реагування на інциденти, пов'язані з конфліктами.
03.09.2025 07:49 Ответить
03.09.2025 07:50 Ответить
Доля свинi, перед тим , як гигне - це голосно верещати та хрюкати. Най кульгавий лошара ще трохи похрюкае у Космос, чи на мicяць.
03.09.2025 07:55 Ответить
Доброго ранку. Було завдання сходити у баню на три дні. Я Вам написала щось у Автотемі
03.09.2025 07:57 Ответить
Пока по вокзалам со своей возился ... - 5-й день на убыль ковид.
03.09.2025 08:02 Ответить
Ходить ця гидота і по ЕС. Треба щеплення робити
03.09.2025 08:06 Ответить
В мене , на 2023 р. - 5 щеплень рiзних виробникiв. Iмунiтет , мабуть, - залiзобетонний. ЗЫ. Заре в Штатах мають заборонити зчеплення, як шкдливi. Вже накопичено досвiд про тяжкi наслiдки, як побiчнi, пiсля ковiд -зчеплення.
03.09.2025 08:22 Ответить
У на роблять щеплення кожен рік безкоштовно.
03.09.2025 09:12 Ответить
03.09.2025 07:56 Ответить
ГЛАВУ МЗС РФ НА ГИЛЯКУ ‼️‼️ коли вже буде трибунал над злочинцями ?
Офіс Генпрокурора України розслідує понад 200 кримінальних справ за воєнні злочини РФ проти навколишнього середовища, 14 з яких потенційно можуть кваліфікуватися як екоцид.
Оскільки руйнування довкілля дедалі частіше використовується як інструмент війни, який спустошує екосистеми та робить території непридатними для життя, надзвичайно важливо створити більш ефективні механізми відповідальності для притягнення винних у їх скоєнні до відповідальності.
03.09.2025 08:03 Ответить
Стара кляча, ПНХ!
03.09.2025 08:17 Ответить
вбивця-ман`як вдершись в помешкання висуває умови поліції при яких він зупиниться різати жертву на шматки: визнати що захоплена раніше багато років тому кухня, а тепер і захоплені дві нові кімнати - це тепер його власність а також відмовитись жертві від захисту поліції та не мати зброю для самозахисту.

p.s. пішов ти нах*й кінь педальний
03.09.2025 08:19 Ответить
Державу можна визнати або не визнати (досі деякі арабські країни не визнають Ізраїль). Але якщо вже визнав, назад шляху нема. Не можна через 35 років відкликати визнання, бо, мовляв, передумали. (отак, по суті, ху?ловців ніхто ніколи не спростовує, крім мене. Всі кажуть, які вони погані, але ж факт в тому, що вони неправі й юридично). Далі: він наче не розуміє, що все змінюється. Англія колись вступила в ЄС, та здавалося що це назавжди. Але ось в неї змінилися обставини - та вона зробила Брексіт. Камнерєзи на кшталт цього Калантаряна будуть тицяти в якійсь застарілий документ, мовляв Англія зобов'язана досі бути в складі ЄС? Якщо в нашій Декларації 1990 року було одне, а зараз щось змінилося, то це нормально: світ змінюється та ми змушені змінюватися разом із ним. А не жити досі по законам якогось Середньовіччя, бо не можна від них відступати.
03.09.2025 08:21 Ответить
Велику Британію хоч ніхто не примушував вступати в ЄС.
Захотіли - увійшли, передумали - вийшли.
А згадайте, як у "тюрму народів" потрапила Україна.
03.09.2025 08:33 Ответить
Так само. Вищий орган народовладдя УРСР - Всеукраїнський З'їзд Рад, тобто представників Народу України - у 1922 році ухвалив рішення про вступ до політичного союзу - СРСР, а у 1991 - про скасування цього Союзу. Все так само як у випадку із Англією, відмінність лише в тому, що вона вийшла - але ЄС залишився, а в нашому випадку ліквідовано сам Союз як такий, за рішенням його засновників.
03.09.2025 08:51 Ответить
В останні дні 1922 року в Москві були проведені консультації з делегаціями відповідних новостворених держав з метою підготовки до можливого утворення Союзу цих держав. Коли делегації розїхались, за кілька днів було оголошено про ... створення СССР (!).
03.09.2025 11:37 Ответить
По раше взагалі циркова історія
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ- такий країни не існувало . РФ зараз тількі 34 роки. Її тєж можно перестати визнавати . Чому кацапи вважають що воні головні? Треба бити їм по потилице кожну хвилину
І до речі і із радбезу треба вигнати
03.09.2025 09:17 Ответить
************-рсфср створено у листопаді 1917 року (а Україну-УРСР навесні 1919 року), і звісно ж ніхто з них не є головним щодо іншого, це рівноправні утворення. Але!!! Українці, що повелися на болотні пропаганду, саме й вважають, що рсфср була головною, що вона окупувала УРСР, та інші ознаки своєї меншовартості - визнають добровільно! Хоча ж це неправда. Страждають на ресентимент. І так, у Радбезі ************ дійсно перебуває незаконно, бо є певний порядок набуття статусу "члена Радбезу", який вона не пройшла. Але розвинені країни не хочуть її викидати, бо тоді всі рішення Радбезу за її участю втратять силу. Так само й Калантаряну варто замислитися, що внаслідок скасування визнання незалежності України - втрачають силу всі папери, що нею укладені: Будапештський меморандум, газові оборудки, оренда чф в Криму тощо. Хай повертає гроші за газ, ядерку та стратегічні бомбардувальники.
03.09.2025 09:38 Ответить
******* Російська Федерація була створена 25 грудня 1991 року після розпаду СРСР.
це не РСФСР
03.09.2025 10:00 Ответить
В них в конституції написано, що вони правонаступники рсфср. А в нас - що ми від УРСР.
03.09.2025 10:20 Ответить
03.09.2025 08:23 Ответить
Тривалого миру це скільки?Рік, два? Варто нагадати цій коняці, що рф атакувала Україну та анексувала Крим коли на законодавчому рівні вже була позаблокова та без'ядерна країна!
03.09.2025 08:32 Ответить
Путін не хоче зупиняти війну, мир підписувати не можна бо росія знову нападе, мирні переговори можливі тільки як росіяни заберуться на кордони 1991 року, єдиний вихід із війни це розвал росії, ми переможемо бо правда на нашому боці, нам не потрібні ті американці, бо Європа на допоможе, потрібно ще більше санкцій бо росіяни розуміють лише мову сили, донатьте на русоріз, бо чим більше орків здохне тим швидше ми переможемо. Може щось пропустив давайте доповнимо. Гадаю потрібно скласти молитовник патріота і 3 рази на день повторювати собі чому ми не повинні здаватися і вірити в нашу перемогу під керівництвом наших потужних лідерів.
03.09.2025 08:40 Ответить
Послухай чого від тебе хоче ворог і зроби навпаки. Тому що ворог апріорі не хоче тобі добра
03.09.2025 08:40 Ответить
Не за горами тот день, когда империя зла распадется и на ее дымящих руинах воскреснут туземные, коренные народы некогда покоренные московитами. И в ответ на жалобный вой московитов Весь Мир им скажет - Нужно принять сегодняшние реалии!
03.09.2025 08:41 Ответить
Треба щоб Європа трохи піднапружилась,і це стане реальністю.А якщо б США ще підключились.....
03.09.2025 08:49 Ответить
«Іго-го», забув добавити
03.09.2025 08:42 Ответить
Коняка зовсім плохий...
03.09.2025 08:54 Ответить
******. уйло говорил, шо территории ему не нужны, своих хватает, ничего оккупировать не будем и на тебе, какие-то реалии на земле. а на небе псы не хотите? бомбу под мир закладываете, еще одну войну за территории хотите? шоб вы, паскуды сдохли уже.
03.09.2025 09:00 Ответить
Головне що не вимагає припиненя знищеня мацкальских НПЗ!!

Тож Кобила дає добро !!!
Бийте хлопці!! й про "Дружбу"не забувайте
03.09.2025 09:01 Ответить
А що, денацифікаціі вже не буде?? Стільки галасу і такий пшик. Реалії такі, шо у вологих фантазіях ***** на папері Херсонська і Запорізька області, а територіальна реальність така, що в них в сраці тільки прилад на перші три літери кавунного Едему.
03.09.2025 09:20 Ответить
Війна ж почалася не за територію, а щоб ,,освободить русскоговорящих от нацистов'', а тепер і землю віддай, своєї ж мало, кацапня чортова, рашісти
03.09.2025 10:09 Ответить
"Має бути гарантований нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус України. Ці умови були зафіксовані в Декларації про державний суверенітет України 1990 року, і саме на їхній основі Росія та міжнародна спільнота визнали українську державність", - зазначив Лавров. **** рашистська....Посилаючись на 1990 рік , дивись рашистська курво .які були на той час українські границі .визнані 3,14дерацією і міжнародною спільнотою.****.котра власну окупацію України .називає (((За словами очільника російського МЗС, для досягнення тривалого миру, слід визнати і закріпити в міжнародно-правовій формі нові "територіальні реалії", що склалися після приєднання Криму, Севастополя, "ДНР" та "ЛНР", а також Запорізької та Херсонської областей до Росії внаслідок т.зв. "референдумів". Джерело: https://censor.net/ua/n3571940
03.09.2025 10:10 Ответить
В 2014 році був гарантований нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус України
03.09.2025 10:39 Ответить
Якщо сказати "Халва!", то в роті солодко не стане...
Але, якщо довго та раз за разом говорити "Халва!", то "по завєтам" академіка Павлова та його собаки все може статися.
На це вони й розраховують: якщо довго та раз за разом говорити: "Крим, Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області - це росія!", то якесь покоління європейців, американців, а може й українців будуть сприймати ту маячню як щось само собою зрозуміле...
Сподіваюсь, що ні!
03.09.2025 10:43 Ответить
Ого, коняка забалакала!
Що правда несе якусь дурню.
03.09.2025 10:50 Ответить
Х.. на рило !
03.09.2025 11:44 Ответить
 
 