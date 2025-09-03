Лавров назвав умови Росії для "тривалого" миру: визнання нових "територіальних реалій", позаблоковий і без’ядерний статус України

Для досягнення "тривалого" миру Росія вимагає визнання нових "територіальних реалій", а також позаблокового і без’ядерного статусу України.

Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив в інтерв'ю індонезійській газеті Kompas, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС РФ.

За словами очільника російського МЗС, для досягнення тривалого миру, слід визнати і закріпити в міжнародно-правовій формі нові "територіальні реалії", що склалися після приєднання Криму, Севастополя, "ДНР" та "ЛНР", а також Запорізької та Херсонської областей до Росії внаслідок т.зв. "референдумів".

"Має бути гарантований нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України. Ці умови були зафіксовані в Декларації про державний суверенітет України 1990 року, і саме на їхній основі Росія та міжнародна спільнота визнали українську державність", - зазначив Лавров.

Нагадаємо, раніше Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі із президентом Володимиром Зеленським за деяких умов.