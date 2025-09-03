Лавров назвав умови Росії для "тривалого" миру: визнання нових "територіальних реалій", позаблоковий і без’ядерний статус України
Для досягнення "тривалого" миру Росія вимагає визнання нових "територіальних реалій", а також позаблокового і без’ядерного статусу України.
Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив в інтерв'ю індонезійській газеті Kompas, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС РФ.
За словами очільника російського МЗС, для досягнення тривалого миру, слід визнати і закріпити в міжнародно-правовій формі нові "територіальні реалії", що склалися після приєднання Криму, Севастополя, "ДНР" та "ЛНР", а також Запорізької та Херсонської областей до Росії внаслідок т.зв. "референдумів".
"Має бути гарантований нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України. Ці умови були зафіксовані в Декларації про державний суверенітет України 1990 року, і саме на їхній основі Росія та міжнародна спільнота визнали українську державність", - зазначив Лавров.
Нагадаємо, раніше Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі із президентом Володимиром Зеленським за деяких умов.
завоеватели всей украины за месяц а по факту 3.5 года даже всю донецк область захватить не могут.а за такие крупные города аля запорож и говорить не приходиться,но щеки эти шлеперы будут надувать до последнего.... ишаки вместо ббм тигра аналоговнета и т62 вместо аналоговнета арматы)
А світ здивовано дивиться на це
Та й хочеться всього, а потім ще більше! А тепер не знають, як з цієї війни вийти в необісраних штанях. Рудого помічника дала доля в США, ЄС ще тільки набирає обертів, але й московія не та, що була 11 років тому. Та навіть 3,5 роки тому...
Важко, але я впевнений, що перемога буде за нами!
А найвеличніший Лідор не може і за підтримки всього світу та підписаними десятками потужних "безпекових" угод.
Спробуйте також запитати зелених недоумків, чому ***** так не хоче повертатися до мінських угод ( тих, де «страшна зрада»), а настирливо наполягає на стамбульських...
За цей час загинули 311 волонтерів/-ок "Білих шоломів". Серед них понад 200 були вбиті, а ще кілька сотень отримали поранення під час реагування на інциденти, пов'язані з конфліктами.
Офіс Генпрокурора України розслідує понад 200 кримінальних справ за воєнні злочини РФ проти навколишнього середовища, 14 з яких потенційно можуть кваліфікуватися як екоцид.
Оскільки руйнування довкілля дедалі частіше використовується як інструмент війни, який спустошує екосистеми та робить території непридатними для життя, надзвичайно важливо створити більш ефективні механізми відповідальності для притягнення винних у їх скоєнні до відповідальності.
p.s. пішов ти нах*й кінь педальний
Захотіли - увійшли, передумали - вийшли.
А згадайте, як у "тюрму народів" потрапила Україна.
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ- такий країни не існувало . РФ зараз тількі 34 роки. Її тєж можно перестати визнавати . Чому кацапи вважають що воні головні? Треба бити їм по потилице кожну хвилину
І до речі і із радбезу треба вигнати
це не РСФСР
Тож Кобила дає добро !!!
Бийте хлопці!! й про "Дружбу"не забувайте