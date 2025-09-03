УКР
7 176 59

Лавров назвав умови Росії для "тривалого" миру: визнання нових "територіальних реалій", позаблоковий і без’ядерний статус України

очільник російського мзс у Малайзії

Для досягнення "тривалого" миру Росія вимагає визнання нових "територіальних реалій", а також позаблокового і без’ядерного статусу України.

Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив в інтерв'ю індонезійській газеті Kompas, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС РФ.

За словами очільника російського МЗС, для досягнення тривалого миру, слід визнати і закріпити в міжнародно-правовій формі нові "територіальні реалії", що склалися після приєднання Криму, Севастополя, "ДНР" та "ЛНР", а також Запорізької та Херсонської областей до Росії внаслідок т.зв. "референдумів".

Також читайте: Лавров: "Росія визнає Зеленського фактичним главою України й готова з ним зустрітися, але для підписання документів потрібна легітимність"

"Має бути гарантований нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України. Ці умови були зафіксовані в Декларації про державний суверенітет України 1990 року, і саме на їхній основі Росія та міжнародна спільнота визнали українську державність", - зазначив Лавров.

Нагадаємо, раніше Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі із президентом Володимиром Зеленським за деяких умов.

Лавров Сергій (1647) МЗС рф (977) територіальні претензії (33) переговори з Росією (1435)
+38
На хер пішов. Кляча ї@анута.
03.09.2025 07:04 Відповісти
+18
Єдині 100% гарантовані "територіальні реалії" для коняки, ***** та всієї їхньої шобли-це під землею.
03.09.2025 07:14 Відповісти
+17
У 14-му році все було: і безядерний статус, і позаблоковість, і кримом фактично розпоряджався кремль... Та все одно напали.
Та й хочеться всього, а потім ще більше! А тепер не знають, як з цієї війни вийти в необісраних штанях. Рудого помічника дала доля в США, ЄС ще тільки набирає обертів, але й московія не та, що була 11 років тому. Та навіть 3,5 роки тому...
Важко, але я впевнений, що перемога буде за нами!
03.09.2025 07:39 Відповісти
03.09.2025 07:04 Відповісти
Коняка більше наркотиків не давати, машке стекломою не наливати, а піськова від валізи ху...ла не відпускати
03.09.2025 07:22 Відповісти
"А Баба-Яга - против!"...
03.09.2025 07:06 Відповісти
так недавно говорили що вони війну начинали не за території) їх біда - у них по 5-6 робочих версій
03.09.2025 07:10 Відповісти
Єдині 100% гарантовані "територіальні реалії" для коняки, ***** та всієї їхньої шобли-це під землею.
03.09.2025 07:14 Відповісти
то им запор херсон и лондон подавай то сидней, а сегодня уже реалии на земле,вы там определитесь)))
завоеватели всей украины за месяц а по факту 3.5 года даже всю донецк область захватить не могут.а за такие крупные города аля запорож и говорить не приходиться,но щеки эти шлеперы будут надувать до последнего.... ишаки вместо ббм тигра аналоговнета и т62 вместо аналоговнета арматы)
03.09.2025 07:14 Відповісти
Кацапи - це дике племʼя , вони усе хапають завдяки своїй нахабності
А світ здивовано дивиться на це
03.09.2025 07:32 Відповісти
Вони вже в Дніпро зайшли.
03.09.2025 09:20 Відповісти
Знову з конюшні вискочив.Старий мерин вже й на ковбасу не годиться,продовжує бла-бла-бла.Пішов ти на...хутор бабочок ловить.
03.09.2025 07:14 Відповісти
Ну набридла ця рашиська маячня ,що сказвв кривавий злочинець путін чи злочинець лавров нічого не змінилось, вони хочуть знищення України.
03.09.2025 07:15 Відповісти
У дурці без змін
03.09.2025 07:18 Відповісти
Все що украли наше, ху...ло писати з великої літери, особисто йому наркоту, машке ведро стекломою, а на закуску мішок вівса. Дебіли ***...
03.09.2025 07:18 Відповісти
А наше МЗС скаже що це провал Лаврова. Або взагалі нічого не скаже.
03.09.2025 07:19 Відповісти
Пішов на ***!!!
03.09.2025 07:20 Відповісти
Обісрався ти в Україні зі своїм ******, та стадом орків, щоб щось там вимогоати!
03.09.2025 07:22 Відповісти
Вони ще і Дніпропетровську область захочуть, захоплять там якесь село, проведуть там референдум і включать всю область через конституцію до рашки. Іпанутим немає спокою.
03.09.2025 07:25 Відповісти
да пускай записывают хоть киев и львов в конституцию,по факту кроме влажных мечтания это ни на что не влияет,могут и юпитер с марсом записать наперед
03.09.2025 07:47 Відповісти
Усвідомлюйте мовчки цю маячню - не проводить кацапську пропаганду
03.09.2025 07:35 Відповісти
а краплю нікотину можна ?
03.09.2025 07:28 Відповісти
Можна дві.
03.09.2025 07:33 Відповісти
коняка , від тебе Трамп захворів
03.09.2025 07:32 Відповісти
03.09.2025 07:39 Відповісти
03.09.2025 07:40 Відповісти
Порох одним мінським папірцем зупинив русню. Одним сцяним папірцем!
А найвеличніший Лідор не може і за підтримки всього світу та підписаними десятками потужних "безпекових" угод.

Спробуйте також запитати зелених недоумків, чому ***** так не хоче повертатися до мінських угод ( тих, де «страшна зрада»), а настирливо наполягає на стамбульських...
03.09.2025 07:41 Відповісти
🐴👎
03.09.2025 07:41 Відповісти
********
03.09.2025 07:45 Відповісти
Понад десять років волонтери/-ки "Білих шоломів" (https://www.facebook.com/SyriaCivilDef?__cft__[0]=AZU9LCrDua9WTsLUWcRbiHNGULCirVMwlcDlF27A_0GdnWvlL2ED4oW935cjaxK0ZtGFNTDOVDVISadRYk8phfinfMdqkQ2b8vTDhUUe9CJ3m4nEOmes9gmLj8T_D7PL-x2gtN33EWLy8Y4HeAiQo-3QO6wCubeaiHOtw_MlI0H7fqnHIAs7UisiDAUIAdSflpQ&__tn__=-]K-R Syria Civil Defence - The White Helmets) ризикували життям, рятуючи цивільних у Сирії. Однак вони все частіше ставали цілеспрямованою мішенню подвійних ударів - атак, коли первинний удар супроводжується другим, спрямованим безпосередньо проти рятувальників/-ць, медичного персоналу або цивільних, які беруть участь у рятувальних операціях.

За цей час загинули 311 волонтерів/-ок "Білих шоломів". Серед них понад 200 були вбиті, а ще кілька сотень отримали поранення під час реагування на інциденти, пов'язані з конфліктами.
03.09.2025 07:49 Відповісти
03.09.2025 07:50 Відповісти
Доля свинi, перед тим , як гигне - це голосно верещати та хрюкати. Най кульгавий лошара ще трохи похрюкае у Космос, чи на мicяць.
03.09.2025 07:55 Відповісти
Доброго ранку. Було завдання сходити у баню на три дні. Я Вам написала щось у Автотемі
03.09.2025 07:57 Відповісти
Пока по вокзалам со своей возился ... - 5-й день на убыль ковид.
03.09.2025 08:02 Відповісти
Ходить ця гидота і по ЕС. Треба щеплення робити
03.09.2025 08:06 Відповісти
В мене , на 2023 р. - 5 щеплень рiзних виробникiв. Iмунiтет , мабуть, - залiзобетонний. ЗЫ. Заре в Штатах мають заборонити зчеплення, як шкдливi. Вже накопичено досвiд про тяжкi наслiдки, як побiчнi, пiсля ковiд -зчеплення.
03.09.2025 08:22 Відповісти
У на роблять щеплення кожен рік безкоштовно.
03.09.2025 09:12 Відповісти
03.09.2025 07:56 Відповісти
ГЛАВУ МЗС РФ НА ГИЛЯКУ ‼️‼️ коли вже буде трибунал над злочинцями ?
Офіс Генпрокурора України розслідує понад 200 кримінальних справ за воєнні злочини РФ проти навколишнього середовища, 14 з яких потенційно можуть кваліфікуватися як екоцид.
Оскільки руйнування довкілля дедалі частіше використовується як інструмент війни, який спустошує екосистеми та робить території непридатними для життя, надзвичайно важливо створити більш ефективні механізми відповідальності для притягнення винних у їх скоєнні до відповідальності.
03.09.2025 08:03 Відповісти
Стара кляча, ПНХ!
03.09.2025 08:17 Відповісти
вбивця-ман`як вдершись в помешкання висуває умови поліції при яких він зупиниться різати жертву на шматки: визнати що захоплена раніше багато років тому кухня, а тепер і захоплені дві нові кімнати - це тепер його власність а також відмовитись жертві від захисту поліції та не мати зброю для самозахисту.

p.s. пішов ти нах*й кінь педальний
03.09.2025 08:19 Відповісти
Державу можна визнати або не визнати (досі деякі арабські країни не визнають Ізраїль). Але якщо вже визнав, назад шляху нема. Не можна через 35 років відкликати визнання, бо, мовляв, передумали. (отак, по суті, ху?ловців ніхто ніколи не спростовує, крім мене. Всі кажуть, які вони погані, але ж факт в тому, що вони неправі й юридично). Далі: він наче не розуміє, що все змінюється. Англія колись вступила в ЄС, та здавалося що це назавжди. Але ось в неї змінилися обставини - та вона зробила Брексіт. Камнерєзи на кшталт цього Калантаряна будуть тицяти в якійсь застарілий документ, мовляв Англія зобов'язана досі бути в складі ЄС? Якщо в нашій Декларації 1990 року було одне, а зараз щось змінилося, то це нормально: світ змінюється та ми змушені змінюватися разом із ним. А не жити досі по законам якогось Середньовіччя, бо не можна від них відступати.
03.09.2025 08:21 Відповісти
Велику Британію хоч ніхто не примушував вступати в ЄС.
Захотіли - увійшли, передумали - вийшли.
А згадайте, як у "тюрму народів" потрапила Україна.
03.09.2025 08:33 Відповісти
Так само. Вищий орган народовладдя УРСР - Всеукраїнський З'їзд Рад, тобто представників Народу України - у 1922 році ухвалив рішення про вступ до політичного союзу - СРСР, а у 1991 - про скасування цього Союзу. Все так само як у випадку із Англією, відмінність лише в тому, що вона вийшла - але ЄС залишився, а в нашому випадку ліквідовано сам Союз як такий, за рішенням його засновників.
03.09.2025 08:51 Відповісти
По раше взагалі циркова історія
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ- такий країни не існувало . РФ зараз тількі 34 роки. Її тєж можно перестати визнавати . Чому кацапи вважають що воні головні? Треба бити їм по потилице кожну хвилину
І до речі і із радбезу треба вигнати
03.09.2025 09:17 Відповісти
************-рсфср створено у листопаді 1917 року (а Україну-УРСР навесні 1919 року), і звісно ж ніхто з них не є головним щодо іншого, це рівноправні утворення. Але!!! Українці, що повелися на болотні пропаганду, саме й вважають, що рсфср була головною, що вона окупувала УРСР, та інші ознаки своєї меншовартості - визнають добровільно! Хоча ж це неправда. Страждають на ресентимент. І так, у Радбезі ************ дійсно перебуває незаконно, бо є певний порядок набуття статусу "члена Радбезу", який вона не пройшла. Але розвинені країни не хочуть її викидати, бо тоді всі рішення Радбезу за її участю втратять силу. Так само й Калантаряну варто замислитися, що внаслідок скасування визнання незалежності України - втрачають силу всі папери, що нею укладені: Будапештський меморандум, газові оборудки, оренда чф в Криму тощо. Хай повертає гроші за газ, ядерку та стратегічні бомбардувальники.
03.09.2025 09:38 Відповісти
******* Російська Федерація була створена 25 грудня 1991 року після розпаду СРСР.
це не РСФСР
03.09.2025 10:00 Відповісти
03.09.2025 08:23 Відповісти
Тривалого миру це скільки?Рік, два? Варто нагадати цій коняці, що рф атакувала Україну та анексувала Крим коли на законодавчому рівні вже була позаблокова та без'ядерна країна!
03.09.2025 08:32 Відповісти
Путін не хоче зупиняти війну, мир підписувати не можна бо росія знову нападе, мирні переговори можливі тільки як росіяни заберуться на кордони 1991 року, єдиний вихід із війни це розвал росії, ми переможемо бо правда на нашому боці, нам не потрібні ті американці, бо Європа на допоможе, потрібно ще більше санкцій бо росіяни розуміють лише мову сили, донатьте на русоріз, бо чим більше орків здохне тим швидше ми переможемо. Може щось пропустив давайте доповнимо. Гадаю потрібно скласти молитовник патріота і 3 рази на день повторювати собі чому ми не повинні здаватися і вірити в нашу перемогу під керівництвом наших потужних лідерів.
03.09.2025 08:40 Відповісти
Послухай чого від тебе хоче ворог і зроби навпаки. Тому що ворог апріорі не хоче тобі добра
03.09.2025 08:40 Відповісти
Не за горами тот день, когда империя зла распадется и на ее дымящих руинах воскреснут туземные, коренные народы некогда покоренные московитами. И в ответ на жалобный вой московитов Весь Мир им скажет - Нужно принять сегодняшние реалии!
03.09.2025 08:41 Відповісти
Треба щоб Європа трохи піднапружилась,і це стане реальністю.А якщо б США ще підключились.....
03.09.2025 08:49 Відповісти
«Іго-го», забув добавити
03.09.2025 08:42 Відповісти
Коняка зовсім плохий...
03.09.2025 08:54 Відповісти
******. уйло говорил, шо территории ему не нужны, своих хватает, ничего оккупировать не будем и на тебе, какие-то реалии на земле. а на небе псы не хотите? бомбу под мир закладываете, еще одну войну за территории хотите? шоб вы, паскуды сдохли уже.
03.09.2025 09:00 Відповісти
Головне що не вимагає припиненя знищеня мацкальских НПЗ!!

Тож Кобила дає добро !!!
Бийте хлопці!! й про "Дружбу"не забувайте
03.09.2025 09:01 Відповісти
А що, денацифікаціі вже не буде?? Стільки галасу і такий пшик. Реалії такі, шо у вологих фантазіях ***** на папері Херсонська і Запорізька області, а територіальна реальність така, що в них в сраці тільки прилад на перші три літери кавунного Едему.
03.09.2025 09:20 Відповісти
 
 