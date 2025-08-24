Лавров: "Росія визнає Зеленського фактичним главою України й готова з ним зустрітися, але для підписання документів потрібна легітимність"
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія визнає Володимира Зеленського "де-факто" главою України і готова з ним зустрітися, але підписувати документи не буде.
Про це російський міністр сказав в інтерв'ю для NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми визнаємо його (Зеленського, - ред.) як де-факто главу режиму. І в цій якості ми готові з ним зустрітися. Але що стосується підписання юридичних документів... Коли ми дійдемо до моменту, коли будемо підписувати документи, необхідно чітке розуміння з боку всіх, що людина, яка буде підписувати ці документи, матиме легітимність. Відповідно до української Конституції, пан Зеленський на даний момент нею не володіє", - сказав Лавров.
Він також заявив, що диктатор РФ Володимир Путін нібито готовий зустрітися із Зеленським, коли для цього буде підготовлено "порядок денний".
"Ми не можемо зустрітися тільки для того, щоб сфотографуватися і дати йому можливість заявити, що він легітимний. Адже легітимність - це окрема тема. Незалежно від того, коли може відбутися ця зустріч питання про те, хто буде підписувати документ з української сторони - дуже важливе",- сказав очільник російського МЗС.
Нагадаємо, раніше Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі із президентом Володимиром Зеленським за деяких умов.
справки з ЖЕКа
справді - США передає Україні дальнобійні?
Слухала недавно Пінтковьского у Фейгіна - він прогнозує з жовтнем включно просто бум поставок з 1 млрд від ЄС зі США й -ось ця стаття як підтвердження ...
Подробнее: https://eadaily.com/en/news/2025/08/24/the-white-house-allowed-kiev-to-buy-longer-range-missiles-but-there-is-a-but
Ми говоримо про снаряди з дальністю до 450 км, які українські військові повинні отримати протягом наступних шести тижнів.
Вартість нової поставки становить близько 850 мільйонів доларів. Більше того, значна частина цих витрат буде передбачена ЄС, але є проблеми з заявкою - кожного разу Україні доведеться просити дозволу у Сполучених Штатів з кожною операцією.
Подробнее: https://eadaily.com/en/news/2025/08/24/the-white-house-allowed-kiev-to-buy-longer-range-missiles-but-there-is-a-but
ню-ню, прапор в руки !
Рейтерович про три соцопитування до ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ - не групи РЕЙТІНГ , відчуйте різницю
таліби легітимні пацани в законі....
шаріатському
У Москві 3 липня прийняли вірчу грамоту нового афганського посла. На фасаді посольства в Москві майорить білий прапор талібів з шахадою - свідченням віри в Аллаха та пророчої місії Мухаммеда.
пора робити закон , що у политику після 65 НІЗЗЯ
Януковичу можно простить всего его грехи только за то , что вырастил и воспитал в своей команде министров великого гетьмана Украины!
паси правда кривоногі
члєн (unknown) #281225 - хоч і під VPN, але на роботі...
Кстати , кто- нибудь помнит великого Senatora? Куда он подевался? без него цензор уже не тот.
А ще не треба забувати про Вакарчука, який вже двічи забирав голоси у інших і двічи зливався. А, як відомо, Бог трійцю любе
До речі - характерно , що коли кацапи верещащи про "нелигітимність" Президента України і тутешні боти , про це , весь час кричали ... а зараз мовчать - "совпадєніє" ?
Але ніякі підписи не будуть мати юридичної сили по відношенню до передачі якихось земель комусь.
Жены богатых депутатов на отдыхе - Дизель Шоу 2017 | ЮМОР ICTV
https://youtu.be/DQBdlKk6PNU?si=nTlqZ6P2TgMJ9Wib
"Мы признаем его(Зеленского, - ред.) как де-факто главу режима."
Это в вашем стойле режим ублюдочного и репрессивного ху..ла, а у нас легитимно выбранный президент суверенного государства Украина, которым я лично очень горжусь!
Чи на що сподівається #уйло, коли тягне час цією х*йнею про легітимність?
Це ж усе просто щоб затягнути час, на вибори потрібно як мінімум півроку, під час яких кацапи будуть їх зривати всіма силами, вбивати цивільних ще жорсткіше і масованіше, щоб українці знову усталі от войни і погодились на всі вимоги #уйла.
Дякуємо, Трамп, республіканська партія і її виборці, що не залишили нам вибору! Щира подяка, щоб ви потрапили в один котел у пеклі разом з усіма кацапами, які підтримали напад на Україну ще у 2014 році!
А українцям скажу так - #уйло напало б і при Порошенку, якби той переобрався. Бо не могла Україна виробити настільки багато ракет, щоб відбитися. Подивіться на Іран - він здійснив кілька обстрілів такої потужності, яка кацапам наснитись не могла, коли на Ізраїль летіли сотні балістичних ракет, навіть пару ракет з роздільною БЧ, як у міжконтинентальних, і що це змінило? Ізраїль не впав, а навпаки - давав добрячого прочухана рушникоголовим, а одне бомбардування від США принципово нічого не змінило. А ми стільки далекобійних ракет не зробили б ніколи, бо ніколи не мали грошей.