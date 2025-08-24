УКР
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
5 429 97

Лавров: "Росія визнає Зеленського фактичним главою України й готова з ним зустрітися, але для підписання документів потрібна легітимність"

Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія визнає Володимира Зеленського "де-факто" главою України і готова з ним зустрітися, але підписувати документи не буде.

Про це російський міністр сказав в інтерв'ю для NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми визнаємо його (Зеленського, - ред.) як де-факто главу режиму. І в цій якості ми готові з ним зустрітися. Але що стосується підписання юридичних документів... Коли ми дійдемо до моменту, коли будемо підписувати документи, необхідно чітке розуміння з боку всіх, що людина, яка буде підписувати ці документи, матиме легітимність. Відповідно до української Конституції, пан Зеленський на даний момент нею не володіє", - сказав Лавров.

Він також заявив, що диктатор РФ Володимир Путін нібито готовий зустрітися із Зеленським, коли для цього буде підготовлено "порядок денний".

Читайте також: Заяви Лаврова ставлять під сумнів перспективи мирних переговорів України та РФ, - The Guardian

"Ми не можемо зустрітися тільки для того, щоб сфотографуватися і дати йому можливість заявити, що він легітимний. Адже легітимність - це окрема тема. Незалежно від того, коли може відбутися ця зустріч питання про те, хто буде підписувати документ з української сторони - дуже важливе",- сказав очільник російського МЗС.

Нагадаємо, раніше Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі із президентом Володимиром Зеленським за деяких умов.

Читайте також: Західні країни шукають привід, щоб переговори Зеленського і Путіна не відбулися, - Лавров

Автор: 

Топ коментарі
+18
Новий поворот....
показати весь коментар
24.08.2025 19:32 Відповісти
+14
Ось хто дав команду Подоляку запускати передвиборчу ботоферму !
показати весь коментар
24.08.2025 19:32 Відповісти
+11
Приняли і признали непризнаний в світі афганський талібан.
показати весь коментар
24.08.2025 19:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Новий поворот....
показати весь коментар
24.08.2025 19:32 Відповісти
ну та да, для буйла тепер достатньо...

справки з ЖЕКа

.
показати весь коментар
24.08.2025 19:42 Відповісти
Та ні, це просто нова відмазка для Трампа, що тіпа - ми ж как би ж і нє протів, да вот ета вот наш Буратіна он же ж нє лєгітімний, там же ж вибаров нє било..." ну і така ж дічь болотна у виконанні коня в...посудній лавці.
показати весь коментар
24.08.2025 19:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NoGgJpPgVUo

справді - США передає Україні дальнобійні?
показати весь коментар
24.08.2025 20:39 Відповісти
Це про статтю WSJ - притрампістьське видання про те що Гексет заборонив ЗСУ запускати АТАКАМС .Це ті 8, що є в Україні але!!! 3350 далекобійних американських вже поступлять до України за гроші ЄС з воєнпрому США в найближчі 6 тижнів .

Слухала недавно Пінтковьского у Фейгіна - він прогнозує з жовтнем включно просто бум поставок з 1 млрд від ЄС зі США й -ось ця стаття як підтвердження ...
показати весь коментар
24.08.2025 20:53 Відповісти
Білий дім дозволив Києву купувати ракети більшої дальності, але є "але"
Подробнее: https://eadaily.com/en/news/2025/08/24/the-white-house-allowed-kiev-to-buy-longer-range-missiles-but-there-is-a-but
показати весь коментар
24.08.2025 20:57 Відповісти
Офіційний Вашингтон офіційно дав дозвол на продаж Києву 3350 ракет великої дальності. The Wall Street Journal повідомляє про це сьогодні, 24 серпня, посилаючись на власні джерела.

Ми говоримо про снаряди з дальністю до 450 км, які українські військові повинні отримати протягом наступних шести тижнів.

Вартість нової поставки становить близько 850 мільйонів доларів. Більше того, значна частина цих витрат буде передбачена ЄС, але є проблеми з заявкою - кожного разу Україні доведеться просити дозволу у Сполучених Штатів з кожною операцією.

Подробнее: https://eadaily.com/en/news/2025/08/24/the-white-house-allowed-kiev-to-buy-longer-range-missiles-but-there-is-a-but
показати весь коментар
24.08.2025 20:58 Відповісти
Ось хто дав команду Подоляку запускати передвиборчу ботоферму !
показати весь коментар
24.08.2025 19:32 Відповісти
РЕТЙНГ дав старт своїм опитуванням в Україні й дійсно результати навіть не дали українскьою , а "для ПАРТНЕРІВ". Малоевідома журналістка вкинула Подляіквську команду Залужного в Х ... Розкрутили анти зрадою самі ж з ОПУ , як це зараз "гасять" на ЦН ...
показати весь коментар
24.08.2025 19:36 Відповісти
буйло хоче переговарювати з ЗЄлею, а мир підписувати з Залужним ?

ню-ню, прапор в руки !

.
показати весь коментар
24.08.2025 19:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sBVW9KOu_i8

Рейтерович про три соцопитування до ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ - не групи РЕЙТІНГ , відчуйте різницю
показати весь коментар
24.08.2025 19:50 Відповісти
...не тільки ПРиОПУшної групи РЕЙТИНГ
показати весь коментар
24.08.2025 20:02 Відповісти
По перше це сказало коняко яке представляє ***** відмінившого конституцію росії в частині виборів. Друге, яка вам, курва, різниця з ким підписувати документи які ви не збираєтесь виконувати?
показати весь коментар
24.08.2025 19:33 Відповісти
Ні, головне тут те, що не Ху?лу вирішувати - хто в нас головний. Нехай вирішує в себе на ************. Найбільш м'яко можна відповісти, що, мовляв, чуваче, ти дещо невірно зрозумів текст нашої Конституції, бо тебе погано вчив доцент собчак на юрфаці лгу. Згадайте хоча б його дічь: "лнр та днр мають право на самооборону згідно ст. 51 статуту ООН", а насправді ж в тексті тієї статті (яку він схоже не читав) сказано: "51. В разі нападу на члена ООН, останній має право на самооборону". Йому, можливо, не доповіли, що лднр не є членами ООН, тому ця стаття до них ні до чого. А тепер воно консультує: хто в нас легітимний.
показати весь коментар
24.08.2025 19:43 Відповісти
Просто якась ***..а шайка... Вже самі не знають що спиз..и, хто вам вірить у світі. Вони хоть самі собі вірять...
показати весь коментар
24.08.2025 19:35 Відповісти
З яких це пір кремлівським уркам стала потрібна легітимність?
показати весь коментар
24.08.2025 19:35 Відповісти
Приняли і признали непризнаний в світі афганський талібан.
показати весь коментар
24.08.2025 19:38 Відповісти
но-но !
таліби легітимні пацани в законі....

шаріатському

.
показати весь коментар
24.08.2025 19:44 Відповісти
Росія першою у світі визнала уряд радикального ісламістського руху "Талібан" законними владами в Афганістані.
У Москві 3 липня прийняли вірчу грамоту нового афганського посла. На фасаді посольства в Москві майорить білий прапор талібів з шахадою - свідченням віри в Аллаха та пророчої місії Мухаммеда.
показати весь коментар
24.08.2025 19:51 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2025 19:52 Відповісти
Те, шо пиз#ять високопосадові кацапи, не те щоб обговорювати, а, навіть, слухати не варто. То є усе маячня, вода та напускання диму заради обісрати опонента, вигородити себе та звинуватити когось у тому, що самі зробили. Це--як аксіома для кацапської зовнішньої політики.
показати весь коментар
24.08.2025 19:55 Відповісти
Короче, з маразматиками типа коня і ***** зустрічатись взагалі ніззя- бо в них вже Паркенсон та Альцгеймер - то памʼять відмовляє , то руки дрожать
пора робити закон , що у политику після 65 НІЗЗЯ
показати весь коментар
24.08.2025 19:35 Відповісти
Ні-і-і... Це просто чергова спроба "відпетлять" від переговорів, зваливши вину на Україну... Трамп же ж ляпнув на днях, що зробив пропозицію зустріться сторонам, а потім подивиться, хто буде винним у зриві переговорів...
показати весь коментар
24.08.2025 19:51 Відповісти
А Пороху та Залужному скікі?
показати весь коментар
24.08.2025 19:55 Відповісти
вікі Вам у помічь
показати весь коментар
24.08.2025 20:39 Відповісти
Крути педалі.
показати весь коментар
24.08.2025 19:36 Відповісти
у Полдякофермі є тіпа багатослівні тіпа вумні , а є просто гавкаючі
показати весь коментар
24.08.2025 20:03 Відповісти
Ачєрєдной брєд сівай кабили...
показати весь коментар
24.08.2025 19:36 Відповісти
кабила--машка захарова, а цей--мєрєн сівий.
показати весь коментар
24.08.2025 19:59 Відповісти
Яка "цікава" думка. Усі "прихильники" Зеленського мабуть у захваті. Їх думки підтримав сам лавров!
показати весь коментар
24.08.2025 19:37 Відповісти
настоящую народную легитимность имеет только Порох!
Януковичу можно простить всего его грехи только за то , что вырастил и воспитал в своей команде министров великого гетьмана Украины!
показати весь коментар
24.08.2025 19:37 Відповісти
Я вибамчаюсь, ну, не в курсі я... А ото на рукаві гундосого довбня -то про обглодану скумбрія?
показати весь коментар
24.08.2025 19:57 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2025 20:04 Відповісти
То погон генералісімуса. Ермак присвоїв.
показати весь коментар
24.08.2025 20:14 Відповісти
То йолка, на каторай, еси не успеет. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
24.08.2025 20:43 Відповісти
Не он, а потрох есть один из основателей рыгоанальной шоблы, олигарх-клептократ, саботировавший вступление Украины в ЕС и НАТО, являющимся, с его слов, большим другом кума *****.
показати весь коментар
24.08.2025 20:57 Відповісти
Нехай СБУ зруйнує усі порти через які нафту продають , і хремль швидко згадає про легітимність
показати весь коментар
24.08.2025 19:37 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2025 19:41 Відповісти
Приїде від Орди якийсь там Васіліч пошле на... ЗЄльоного,а потім на весь світ заявить, що актьор проти миру...
показати весь коментар
24.08.2025 19:39 Відповісти
Пряма в халадильники розенлёв уместа макинтошу. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
24.08.2025 20:45 Відповісти
ВР може делегувати право підпису будь-який людини
показати весь коментар
24.08.2025 19:41 Відповісти
Привезете Яника легітивного))
показати весь коментар
24.08.2025 19:41 Відповісти
кого касапи дурять, намагаються на**ати? Трампа? А навіщо, якщо можна просто шифровку передати?
показати весь коментар
24.08.2025 19:41 Відповісти
вони не дурять, вони паси рудому дають.
паси правда кривоногі

.
показати весь коментар
24.08.2025 19:45 Відповісти
а подлякова ботоферма не спить... вірніше, не вся спить...
члєн (unknown) #281225 - хоч і під VPN, але на роботі...
показати весь коментар
24.08.2025 19:44 Відповісти
Что-то имеете против пятого и седьмого гетьмана Украины? со времен основания Киева , Порох - лучшее , что рождала украинская земля !
показати весь коментар
24.08.2025 20:25 Відповісти
Пидропарашенко. 🤣🤣
показати весь коментар
24.08.2025 20:47 Відповісти
Вас бы ,Майкл , очень уважаемый и авторитетный форумчанин Senator, за Пороха порвал бы!
Кстати , кто- нибудь помнит великого Senatora? Куда он подевался? без него цензор уже не тот.
показати весь коментар
24.08.2025 21:07 Відповісти
О!, злетілись.... і Mikl Tumbo і F. Doroshenko
показати весь коментар
24.08.2025 21:17 Відповісти
від'*******! Дайти провести вибори! І буде вам легітимний...Залужний!
показати весь коментар
24.08.2025 19:45 Відповісти
Та Пороха хочуть
показати весь коментар
24.08.2025 19:57 Відповісти
А как? 🤣🤣🤣
показати весь коментар
24.08.2025 20:48 Відповісти
Лизоблюдам бы ***.лу легитимность обеспечь. И от монголоидной традиции избавиться..
показати весь коментар
24.08.2025 19:45 Відповісти
Старий вшиво-блохастий вірмено-москальський кінь своїм вже старечим ржанням дав знати віслюку Зєлі - що режим Оманських неофіційних договорняків найбільш прийнятний для москальської блідої молі.
показати весь коментар
24.08.2025 19:45 Відповісти
Хачикосрулемардовский. 🤣🤣
показати весь коментар
24.08.2025 20:50 Відповісти
Цікаво, що Зе нелегітимний для кацапів і петяботів. Совпадєніє?
показати весь коментар
24.08.2025 19:52 Відповісти
Нє думаю)
показати весь коментар
24.08.2025 19:58 Відповісти
Не зё, а каштантилипаца. 🤣🤣
показати весь коментар
24.08.2025 20:51 Відповісти
Згоден, зелю потрібно замінити. Поки всякої куйні не підписав. Це ж все кажеться для підвищення рейтингу зе. Ну і щоб українці посралися між собою.
показати весь коментар
24.08.2025 19:52 Відповісти
Навпаки: орки накидують, щоб українці поср?лися, що Ви й робите. Наразі змініти зелю нема ким, бо в суспільстві взагалі відсутнє розуміння не лише вимог для Президента, не лише сенс існування інституту президентства, не кажучи вже про парламент, ОПу, чи так звану Генпрокуратуру, але й незрозуміло як влаштовано суспільство, його кастова структура та відносини між кастами. Доки не зрозуміємо - так й будемо завжди волати, що Президент недолугий. Хто б їм не був.
показати весь коментар
24.08.2025 20:02 Відповісти
Вже всім ясно, що зеля щось підпише. І щоб в майбутньому не було питань, росії траба підтвердження лігітимності зелі.
показати весь коментар
24.08.2025 20:29 Відповісти
Хто б тільки не говорив про ціну підпису на міждержавних угодах, та тільки не старе бидло з ослячою фізією, держава-орда якого насрала на Міжнародне право велетенськими купами.
показати весь коментар
24.08.2025 19:52 Відповісти
Только Порох !
показати весь коментар
24.08.2025 19:53 Відповісти
Та Залужного хочуть поставити.
показати весь коментар
24.08.2025 20:03 Відповісти
а вони будуть разом рано чи пізно- інакше какіеєразніци виберуть Люсю або Бойко ...
показати весь коментар
24.08.2025 20:07 Відповісти
Ви про Притулу зі супутником забули!
А ще не треба забувати про Вакарчука, який вже двічи забирав голоси у інших і двічи зливався. А, як відомо, Бог трійцю любе
показати весь коментар
24.08.2025 20:45 Відповісти
Олигарха-клептократа и большого друга *********** кума вместо националиста-патриота? Видели, проходили.
показати весь коментар
24.08.2025 20:49 Відповісти
Лалита шоли? 🤣🤣🤣
показати весь коментар
24.08.2025 20:53 Відповісти
Тут якраз все зрозуміло... ***** треба, щоб при владі в Україні і надалі лишався Z.V.O. бо ані Залужний ані Порошенко ***** не потрібні на посаді президента, бо майже всі хотєлкі - і коридор в Крим і південь, 20% території України, зруйновану українську економіку, демографічну кризу, мільйони біженців, все це ***** отримало лише після обрання слуги кремля в 2019. Якщо Залужний не піде на вибори, або якщо зроблять так, щоб його усунути від участі у виборах, то зрітєлі квартала-шмарафона-какієразніци знов оберуть Z.V.O. на залишках його падаючого рейтингу. Тож кремлівська гебня підстьогує свого оманського партнера Z.V.O. щоб він швидше ворушив булками з проведенням виборів. І все каже про те, що ОПа повним ходом до виборів вже готується.
показати весь коментар
24.08.2025 19:54 Відповісти
Ви не зрозуміли, саме Ху?ла й не влаштовує Зеленський, каже - він нелегетимний, давайте іншого. А могли б підписати з Зеленським, та й по всьому. Не думайте, що Ху?ло чесно скаже: оце - мій кандидат. Ні, він буде брехати, що не хотів би перемоги цієї людини, а насправді та людина й буде його кандидат.
показати весь коментар
24.08.2025 20:07 Відповісти
Мда... Цирк продолжается. Какой-то трёп про легитимность. Весь мир признает легитимность Зеленского, украинцы признают легитимность Зеленского, а сраша не признает. Вывод - не легитимна сраша.
показати весь коментар
24.08.2025 19:58 Відповісти
Немає нікого легітимнішого за легітим легітимича та сумна коняка-пророк його.
показати весь коментар
24.08.2025 20:00 Відповісти
Прогрес - вже визнають легітимність ...))
До речі - характерно , що коли кацапи верещащи про "нелигітимність" Президента України і тутешні боти , про це , весь час кричали ... а зараз мовчать - "совпадєніє" ?
показати весь коментар
24.08.2025 20:02 Відповісти
С 20.05 боневтык вже каштантилипаца.
показати весь коментар
24.08.2025 20:57 Відповісти
А шо путлєр 4 рази не легітимний - тебе не їбе?
показати весь коментар
24.08.2025 20:05 Відповісти
Стефанчук може. Він легітимний, може виконувати обов'язки зелідора.
Але ніякі підписи не будуть мати юридичної сили по відношенню до передачі якихось земель комусь.
показати весь коментар
24.08.2025 20:07 Відповісти
На росєю!
показати весь коментар
24.08.2025 20:17 Відповісти
янукович хай підпише тобі на лобі
показати весь коментар
24.08.2025 20:07 Відповісти
Стара коняка кривить душею, якої немає. Зеленський не має повноважень щось підписувати. Мінські домовленості підписував не Порошенко, а голова Верховної ради.
показати весь коментар
24.08.2025 20:10 Відповісти
Зеленський може при зустрічі зламати хребет ***** і ввійти в світову історію
показати весь коментар
24.08.2025 20:20 Відповісти
Трошки не по темі . Попалось на очі Дізель шоу ЗА 2017 рік де Стефанчук СИДІВ У ЗАЛІ, а Дізель жартував про корупцію І ЯЙЦА. Історія повторюється

Жены богатых депутатов на отдыхе - Дизель Шоу 2017 | ЮМОР ICTV

https://youtu.be/DQBdlKk6PNU?si=nTlqZ6P2TgMJ9Wib
показати весь коментар
24.08.2025 20:44 Відповісти
Васылычу, не, ано с трутящихся. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
24.08.2025 21:00 Відповісти
Тут може бути ще й підтекст. Якщо провести вибори, звісно, без окупованих територій, то ті ж козломорді можуть заверещати, що, або Україна визнає ці території чужими, або це є порушенням її Конституції, отже, вибори недійсні. Або ще якийсь варіант. Про порушення своєї конституції кацапи, звісно, мовчать.
показати весь коментар
24.08.2025 20:33 Відповісти
Пущай тада у халадильнике всрычаюцца. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
24.08.2025 20:36 Відповісти
Лавров
"Мы признаем его(Зеленского, - ред.) как де-факто главу режима."

Это в вашем стойле режим ублюдочного и репрессивного ху..ла, а у нас легитимно выбранный президент суверенного государства Украина, которым я лично очень горжусь!
показати весь коментар
24.08.2025 20:43 Відповісти
Лошадь кукарекает.
показати весь коментар
24.08.2025 20:44 Відповісти
А он путлєр літав на Аляску до трампона лише щоб сфотографуватись і тоже не легітимний .
показати весь коментар
24.08.2025 20:57 Відповісти
На дупі собі підпис ставте. Ви вже у Будапешті свій підпис поставили
показати весь коментар
24.08.2025 21:00 Відповісти
А наш підпис - палаючі цапські НПЗ
показати весь коментар
24.08.2025 21:02 Відповісти
Те, що ішак давним-давно прострочений і вже аж смердить- відомо усім: і друзям і ворогам. Кацапська лошадь і прикривається цим очевидним аргументом.
показати весь коментар
24.08.2025 21:02 Відповісти
Коли закінчаться добровольці-кацапи - товсте чмо з північної кореї підгоне ще півмільйона піхвооких на війну проти України?

Чи на що сподівається #уйло, коли тягне час цією х*йнею про легітимність?
Це ж усе просто щоб затягнути час, на вибори потрібно як мінімум півроку, під час яких кацапи будуть їх зривати всіма силами, вбивати цивільних ще жорсткіше і масованіше, щоб українці знову усталі от войни і погодились на всі вимоги #уйла.

Дякуємо, Трамп, республіканська партія і її виборці, що не залишили нам вибору! Щира подяка, щоб ви потрапили в один котел у пеклі разом з усіма кацапами, які підтримали напад на Україну ще у 2014 році!
А українцям скажу так - #уйло напало б і при Порошенку, якби той переобрався. Бо не могла Україна виробити настільки багато ракет, щоб відбитися. Подивіться на Іран - він здійснив кілька обстрілів такої потужності, яка кацапам наснитись не могла, коли на Ізраїль летіли сотні балістичних ракет, навіть пару ракет з роздільною БЧ, як у міжконтинентальних, і що це змінило? Ізраїль не впав, а навпаки - давав добрячого прочухана рушникоголовим, а одне бомбардування від США принципово нічого не змінило. А ми стільки далекобійних ракет не зробили б ніколи, бо ніколи не мали грошей.
показати весь коментар
24.08.2025 21:10 Відповісти
Це так рашисти натякають що треба швиденько провести вибори президента і знову вибрати Зєлю, бо він їх влаштовує як маріонетка, підписант капітуляції і Янєлох.
показати весь коментар
24.08.2025 21:14 Відповісти
натякало , в тебе смута що ти ніхто ?
показати весь коментар
24.08.2025 21:22 Відповісти
 
 