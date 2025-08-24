Лавров: "Росія визнає Зеленського фактичним главою України й готова з ним зустрітися, але для підписання документів потрібна легітимність"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія визнає Володимира Зеленського "де-факто" главою України і готова з ним зустрітися, але підписувати документи не буде.

Про це російський міністр сказав в інтерв'ю для NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми визнаємо його (Зеленського, - ред.) як де-факто главу режиму. І в цій якості ми готові з ним зустрітися. Але що стосується підписання юридичних документів... Коли ми дійдемо до моменту, коли будемо підписувати документи, необхідно чітке розуміння з боку всіх, що людина, яка буде підписувати ці документи, матиме легітимність. Відповідно до української Конституції, пан Зеленський на даний момент нею не володіє", - сказав Лавров.

Він також заявив, що диктатор РФ Володимир Путін нібито готовий зустрітися із Зеленським, коли для цього буде підготовлено "порядок денний".

Читайте також: Заяви Лаврова ставлять під сумнів перспективи мирних переговорів України та РФ, - The Guardian

"Ми не можемо зустрітися тільки для того, щоб сфотографуватися і дати йому можливість заявити, що він легітимний. Адже легітимність - це окрема тема. Незалежно від того, коли може відбутися ця зустріч питання про те, хто буде підписувати документ з української сторони - дуже важливе",- сказав очільник російського МЗС.

Нагадаємо, раніше Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі із президентом Володимиром Зеленським за деяких умов.

Читайте також: Західні країни шукають привід, щоб переговори Зеленського і Путіна не відбулися, - Лавров