Західні країни шукають привід, щоб переговори Зеленського і Путіна не відбулися, - Лавров
У Росії звинуватили західні країни в тому, що вони нібито заважають переговорам між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
"Вони (західні країни, - Ред.) просто шукають привід для того, щоб переговори не відбулися. І хочуть, щоб це сталося не з їхньої вини, не з вини Зеленського, який теж "артачиться" і висуває якісь умови, вимагає негайної зустрічі з Путіним незалежно ні від чого", - заявив Лавров.
За його словами, західні країни намагаються "порушити той процес, який загалом був започаткований Путіним і Трампом, який дав дуже непогані результати". І він висловив сподівання, що "ці спроби будуть зірвані".
Нагадаємо, раніше Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі із президентом Володимиром Зеленським за деяких умов.
