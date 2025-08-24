УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9916 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
2 164 20

Західні країни шукають привід, щоб переговори Зеленського і Путіна не відбулися, - Лавров

Лавров про зустріч Зеленського і Путіна

У Росії звинуватили західні країни в тому, що вони нібито заважають переговорам між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Вони (західні країни, - Ред.) просто шукають привід для того, щоб переговори не відбулися. І хочуть, щоб це сталося не з їхньої вини, не з вини Зеленського, який теж "артачиться" і висуває якісь умови, вимагає негайної зустрічі з Путіним незалежно ні від чого", - заявив Лавров.

За його словами, західні країни намагаються "порушити той процес, який загалом був започаткований Путіним і Трампом, який дав дуже непогані результати". І він висловив сподівання, що "ці спроби будуть зірвані".

Також читайте: Заяви Лаврова ставлять під сумнів перспективи мирних переговорів України та РФ, - The Guardian

Нагадаємо, раніше Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі із президентом Володимиром Зеленським за деяких умов.

Автор: 

Зеленський Володимир (25234) Лавров Сергій (1645) путін володимир (24676) росія (67319)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Старий кінь бреше як завжди в угоду старій Молі
показати весь коментар
24.08.2025 14:29 Відповісти
+5
Їблан! - шо там готувати? - путлєр довго готувався до зустрічі з Трампом? - не вспів той заїкнутись як пуйло вже був в Анкоріджі
показати весь коментар
24.08.2025 14:34 Відповісти
+5
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показати весь коментар
24.08.2025 14:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Старий кінь бреше як завжди в угоду старій Молі
показати весь коментар
24.08.2025 14:29 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показати весь коментар
24.08.2025 14:42 Відповісти
Та не тільки коняка, вся сьогоднішня мокшанська сутність це брехати всім навколо та і своїй масі московитів!!!
показати весь коментар
24.08.2025 14:57 Відповісти
Міль здохла так що тепер коняка керує василічами на дипломатичному напрямку
показати весь коментар
24.08.2025 15:32 Відповісти
Коняка вже свій намір проіржала, що пуйло не хоче миру, в тому образився - стій і мовчи та чекайте санкції та розвал Парашії.
показати весь коментар
24.08.2025 14:31 Відповісти
У перекладі з мови скаженого коня, це означає - ми болт клали на всі ваші зусилля та намагання укласти мир, та зупинити цю бійню.
показати весь коментар
24.08.2025 14:40 Відповісти
коняка ,ну шо порядок денний вже готовий ? кінь за базаром не слідкує
показати весь коментар
24.08.2025 14:33 Відповісти
Їблан! - шо там готувати? - путлєр довго готувався до зустрічі з Трампом? - не вспів той заїкнутись як пуйло вже був в Анкоріджі
показати весь коментар
24.08.2025 14:34 Відповісти
Коняка з притаманною коняці логікою вирішила зробити просто. Стрілки перекинути 🤷
показати весь коментар
24.08.2025 14:40 Відповісти
А що конику злякався? Трамп може і на ковбасу пустити
показати весь коментар
24.08.2025 14:45 Відповісти
Яка брехлива та підла мразота!
показати весь коментар
24.08.2025 14:55 Відповісти
Правильно роблять бо наш зелений осел здасть Україну з кишками .
показати весь коментар
24.08.2025 14:58 Відповісти
Ну да, ну да це вони щоночі скидають бомби на Україну
показати весь коментар
24.08.2025 15:09 Відповісти
Мерин не міг сказати правду, що наші союзники проти капітуляції України на умовах ультиматуму *****; і сховав це за ефемізмом "Західні країни шукають привід, щоб переговори не відбулися"
показати весь коментар
24.08.2025 15:14 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2025 15:39 Відповісти
Це її хлопець?
показати весь коментар
24.08.2025 16:10 Відповісти
КОМУ НАКУЙ ДАРОМ ПОТРІБНІ ПЕРЕГОВОРИ ІЗ СПОКОНВІЧНИМИ РАШИСТСЬКИМИ БРЕХУНАМИ.КІДАЛОВИМИ .ВБИВЦЯМИ ТЕРОРИСТАМИ???ЩОБ ВИ, ПРОКЛЯТІ ЛЮДЬМИ ,СВІТОВІ РАШИСТСЬКІ БРЕХУНИ.ЛЮДИ БЕЗ ЧЕСТІ СОВІСТІ,АФЕРИСТИ ,ВБИВЦІ ,ПОКИДБКИ ЗДОХЛИ ЛЮТОЮ СМЕРТЮ У ВЛАСНІЙ БРЕХНІ
показати весь коментар
24.08.2025 15:39 Відповісти
куйло - Західні Країни???
показати весь коментар
24.08.2025 15:50 Відповісти
Людина , очевидно, підла, та, менше з тим, в підлості послідовна і професійна. Такі ж огидні московитські професіонали і його підлеглі. А чого вже нєбєндзя вартий, так просто ховайся .
показати весь коментар
24.08.2025 16:07 Відповісти
Так ті "переговори" окрім рудого ідіота та ботоксного утирка нікому більше не потрібні.
показати весь коментар
24.08.2025 16:09 Відповісти
 
 