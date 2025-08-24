РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8960 посетителей онлайн
Новости Встреча Зеленского и Путина
2 562 21

Западные страны ищут повод, чтобы переговоры Зеленского и Путина не состоялись, - Лавров

Лавров о встрече Зеленского и Путина

В России обвинили западные страны в том, что они якобы мешают переговорам между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Они (западные страны. - Ред.) просто ищут повод для того, чтобы переговоры не состоялись. И хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине Зеленского, который тоже "артачится" и выдвигает какие-то условия, требует немедленной встречи с Путиным независимо ни от чего", - заявил Лавров.

По его словам, западные страны пытаются "нарушить тот процесс, который в целом был начат Путиным и Трампом, который дал очень неплохие результаты". И он выразил надежду, что "эти попытки будут сорваны".

Также читайте: Заявления Лаврова ставят под сомнение перспективы мирных переговоров Украины и РФ, - The Guardian

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с президентом Владимиром Зеленским при некоторых условиях.

Автор: 

Зеленский Владимир (21697) Лавров Сергей (2359) путин владимир (32068) россия (96953)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показать весь комментарий
24.08.2025 14:42 Ответить
+8
Старий кінь бреше як завжди в угоду старій Молі
показать весь комментарий
24.08.2025 14:29 Ответить
+8
Їблан! - шо там готувати? - путлєр довго готувався до зустрічі з Трампом? - не вспів той заїкнутись як пуйло вже був в Анкоріджі
показать весь комментарий
24.08.2025 14:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Старий кінь бреше як завжди в угоду старій Молі
показать весь комментарий
24.08.2025 14:29 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показать весь комментарий
24.08.2025 14:42 Ответить
Та не тільки коняка, вся сьогоднішня мокшанська сутність це брехати всім навколо та і своїй масі московитів!!!
показать весь комментарий
24.08.2025 14:57 Ответить
Міль здохла так що тепер коняка керує василічами на дипломатичному напрямку
показать весь комментарий
24.08.2025 15:32 Ответить
Коняка вже свій намір проіржала, що пуйло не хоче миру, в тому образився - стій і мовчи та чекайте санкції та розвал Парашії.
показать весь комментарий
24.08.2025 14:31 Ответить
У перекладі з мови скаженого коня, це означає - ми болт клали на всі ваші зусилля та намагання укласти мир, та зупинити цю бійню.
показать весь комментарий
24.08.2025 14:40 Ответить
коняка ,ну шо порядок денний вже готовий ? кінь за базаром не слідкує
показать весь комментарий
24.08.2025 14:33 Ответить
Їблан! - шо там готувати? - путлєр довго готувався до зустрічі з Трампом? - не вспів той заїкнутись як пуйло вже був в Анкоріджі
показать весь комментарий
24.08.2025 14:34 Ответить
Коняка з притаманною коняці логікою вирішила зробити просто. Стрілки перекинути 🤷
показать весь комментарий
24.08.2025 14:40 Ответить
А що конику злякався? Трамп може і на ковбасу пустити
показать весь комментарий
24.08.2025 14:45 Ответить
Яка брехлива та підла мразота!
показать весь комментарий
24.08.2025 14:55 Ответить
Правильно роблять бо наш зелений осел здасть Україну з кишками .
показать весь комментарий
24.08.2025 14:58 Ответить
Ну да, ну да це вони щоночі скидають бомби на Україну
показать весь комментарий
24.08.2025 15:09 Ответить
Мерин не міг сказати правду, що наші союзники проти капітуляції України на умовах ультиматуму *****; і сховав це за ефемізмом "Західні країни шукають привід, щоб переговори не відбулися"
показать весь комментарий
24.08.2025 15:14 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2025 15:39 Ответить
Це її хлопець?
показать весь комментарий
24.08.2025 16:10 Ответить
КОМУ НАКУЙ ДАРОМ ПОТРІБНІ ПЕРЕГОВОРИ ІЗ СПОКОНВІЧНИМИ РАШИСТСЬКИМИ БРЕХУНАМИ.КІДАЛОВИМИ .ВБИВЦЯМИ ТЕРОРИСТАМИ???ЩОБ ВИ, ПРОКЛЯТІ ЛЮДЬМИ ,СВІТОВІ РАШИСТСЬКІ БРЕХУНИ.ЛЮДИ БЕЗ ЧЕСТІ СОВІСТІ,АФЕРИСТИ ,ВБИВЦІ ,ПОКИДБКИ ЗДОХЛИ ЛЮТОЮ СМЕРТЮ У ВЛАСНІЙ БРЕХНІ
показать весь комментарий
24.08.2025 15:39 Ответить
куйло - Західні Країни???
показать весь комментарий
24.08.2025 15:50 Ответить
Людина , очевидно, підла, та, менше з тим, в підлості послідовна і професійна. Такі ж огидні московитські професіонали і його підлеглі. А чого вже нєбєндзя вартий, так просто ховайся .
показать весь комментарий
24.08.2025 16:07 Ответить
Так ті "переговори" окрім рудого ідіота та ботоксного утирка нікому більше не потрібні.
показать весь комментарий
24.08.2025 16:09 Ответить
Скотомогильник вже зачекався.
показать весь комментарий
24.08.2025 16:45 Ответить
 
 