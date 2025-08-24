Западные страны ищут повод, чтобы переговоры Зеленского и Путина не состоялись, - Лавров

В России обвинили западные страны в том, что они якобы мешают переговорам между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Они (западные страны. - Ред.) просто ищут повод для того, чтобы переговоры не состоялись. И хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине Зеленского, который тоже "артачится" и выдвигает какие-то условия, требует немедленной встречи с Путиным независимо ни от чего", - заявил Лавров.

По его словам, западные страны пытаются "нарушить тот процесс, который в целом был начат Путиным и Трампом, который дал очень неплохие результаты". И он выразил надежду, что "эти попытки будут сорваны".

Также читайте: Заявления Лаврова ставят под сомнение перспективы мирных переговоров Украины и РФ, - The Guardian

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с президентом Владимиром Зеленским при некоторых условиях.