Заявления Лаврова ставят под сомнение перспективы мирных переговоров Украины и РФ, - The Guardian

Жесткие заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова ставят под сомнение перспективы мирных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом отмечают аналитики The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Так, Лавров заявил, что Москва должна иметь эффективное право вето на любые меры поддержки Украины после достижения мирного соглашения, что противоречит планам Запада предоставить Киеву гарантии безопасности.

Также он заявил, что европейские предложения по развертыванию войск в Украине после урегулирования будут равнозначными "иностранному вмешательству", которое он назвал абсолютно неприемлемым для России.

Кроме того, Лавров раскритиковал перспективу саммита Путина и Зеленского, о котором говорил президент США Дональд Трамп, заявив, что двусторонняя встреча на высшем уровне будет возможной лишь "при условии тщательной подготовки всех вопросов, требующих обсуждения".

К тому же он поставил под сомнение легитимность Зеленского подписывать любое будущее мирное соглашение, повторяя знакомую линию Кремля, которая изображает руководство Украины как нелегитимное.

"Замечания Лаврова ставят под сомнение перспективы мирных переговоров, намекая на то, что Россия отступает от договоренностей, достигнутых на Аляске, где, по словам Трампа, Путин принял гарантии безопасности Запада для Украины, или что администрация США, возможно, с самого начала неправильно интерпретировала позицию Кремля", - отмечает издание.

