РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10235 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 988 12

Заявления Лаврова ставят под сомнение перспективы мирных переговоров Украины и РФ, - The Guardian

Заявления Лаврова

Жесткие заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова ставят под сомнение перспективы мирных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом отмечают аналитики The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Так, Лавров заявил, что Москва должна иметь эффективное право вето на любые меры поддержки Украины после достижения мирного соглашения, что противоречит планам Запада предоставить Киеву гарантии безопасности.

Также он заявил, что европейские предложения по развертыванию войск в Украине после урегулирования будут равнозначными "иностранному вмешательству", которое он назвал абсолютно неприемлемым для России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров не подтверждает, что Путин согласился на встречу с Зеленским

Кроме того, Лавров раскритиковал перспективу саммита Путина и Зеленского, о котором говорил президент США Дональд Трамп, заявив, что двусторонняя встреча на высшем уровне будет возможной лишь "при условии тщательной подготовки всех вопросов, требующих обсуждения".

К тому же он поставил под сомнение легитимность Зеленского подписывать любое будущее мирное соглашение, повторяя знакомую линию Кремля, которая изображает руководство Украины как нелегитимное.

"Замечания Лаврова ставят под сомнение перспективы мирных переговоров, намекая на то, что Россия отступает от договоренностей, достигнутых на Аляске, где, по словам Трампа, Путин принял гарантии безопасности Запада для Украины, или что администрация США, возможно, с самого начала неправильно интерпретировала позицию Кремля", - отмечает издание.

Также читайте: Лавров не подтверждает, что Путин согласился на встречу с Зеленским

Автор: 

Лавров Сергей (2355) переговоры с Россией (1292)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Нехай повзе нах...стара,смердюча коняка.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:03 Ответить
+2
Якщо вівса дали, а кінь все одно ірже - дайте йому по яйцях.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:09 Ответить
+1
Не буде ніяких мирних переговорів, війна буде закінчена військовим шляхом зі звільненням усіх українських територій та знищенням кількох мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
21.08.2025 16:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехай повзе нах...стара,смердюча коняка.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:03 Ответить
Які переговори - хто примусить рашку?
показать весь комментарий
21.08.2025 16:05 Ответить
Так вони в унісон ці заяви роблять. Спочатку він, тепер трампон. А отже переговорів ніяких не буде.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:07 Ответить
Якщо вівса дали, а кінь все одно ірже - дайте йому по яйцях.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:09 Ответить
Ні. Ще до кінця незрозуміла позиція мого друга Бальоді фром Москау. Я бачив його бажання миру. Коли він давав мені лизнути свій прекрасний азхоул. (с) Д. Трамп.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:14 Ответить
Не буде ніяких мирних переговорів, війна буде закінчена військовим шляхом зі звільненням усіх українських територій та знищенням кількох мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
21.08.2025 16:14 Ответить
Путін не буде говорити із Зеленським, бо він втратить лице, на Сході це має значення. Дипломатія РФ професійна(на відміну від Української) і на ці деталі вони звертають увагу
показать весь комментарий
21.08.2025 16:16 Ответить
Трамп-лох. Чмо. Нікчема.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:16 Ответить
Такий сценарій був написаний Тампоном і ******.Все іде по їхньому плану.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:16 Ответить
через 3, 5 роки і до трампа дійде
показать весь комментарий
21.08.2025 16:26 Ответить
Да, старую лошадь после такого ржания надо бы пристрелить... а потом и его седока *****...
показать весь комментарий
21.08.2025 16:32 Ответить
Лавров хоче повернення стамбульських домовленостей
показать весь комментарий
21.08.2025 16:45 Ответить
 
 