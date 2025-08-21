Заяви Лаврова ставлять під сумнів перспективи мирних переговорів України та РФ, - The Guardian

Жорсткі заяви голови МЗС РФ Сергія Лаврова ставлять під сумнів перспективи мирних переговорів між Україно та Росією.

Про це зазначають аналітики The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Так, Лавров заявив, що Москва повинна мати ефективне право вето на будь-які заходи підтримки України після досягнення мирної угоди, що суперечить планам Заходу надати Києву гарантії безпеки.

Також він заявив, що європейські пропозиції щодо розгортання військ в Україні після врегулювання будуть рівнозначними "іноземному втручанню", яке він назвав абсолютно неприйнятним для Росії.

Крім того, Лавров розкритикував перспективу саміту Путіна та Зеленського, про який говорив президент США Дональд Трамп, заявивши, що двостороння зустріч на найвищому рівні буде можливою лише "за умови ретельної підготовки всіх питань, що потребують обговорення".

До того ж він поставив під сумнів легітимність Зеленського підписувати будь-яку майбутню мирну угоду, повторюючи знайому лінію Кремля, яка зображує керівництво України як нелегітимне.

"Зауваження Лаврова ставлять під сумнів перспективи мирних переговорів, натякаючи на те, що Росія відступає від домовленостей, досягнутих на Алясці, де, за словами Трампа, Путін прийняв гарантії безпеки Заходу для України, або що адміністрація США, можливо, з самого початку неправильно інтерпретувала позицію Кремля", - зазначає видання.

