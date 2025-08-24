Лавров: "Россия признает Зеленского фактическим главой Украины и готова с ним встретиться, но для подписания документов нужна легитимность"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия признает Владимира Зеленского "де-факто" главой Украины и готова с ним встретиться, но подписывать документы не будет.

Об этом российский министр сказал в интервью для NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы признаем его(Зеленского, - ред.) как де-факто главу режима. И в этом качестве мы готовы с ним встретиться. Но что касается подписания юридических документов... Когда мы дойдем до момента, когда будем подписывать документы, необходимо четкое понимание со стороны всех, что человек, который будет подписывать эти документы, будет иметь легитимность. Согласно украинской Конституции, господин Зеленский на данный момент ею не обладает", - сказал Лавров.

Он также заявил, что диктатор РФ Владимир Путин якобы готов встретиться с Зеленским, когда для этого будет подготовлена "повестка дня".

"Мы не можем встретиться только для того, чтобы сфотографироваться и дать ему возможность заявить, что он легитимный. Ведь легитимность - это отдельная тема. Независимо от того, когда может состояться эта встреча вопрос о том, кто будет подписывать документ с украинской стороны - очень важен",- сказал глава российского МИДа.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с президентом Владимиром Зеленским при некоторых условиях.

