РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9626 посетителей онлайн
Новости Встреча Зеленского и Путина
1 475 34

Лавров: "Россия признает Зеленского фактическим главой Украины и готова с ним встретиться, но для подписания документов нужна легитимность"

Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия признает Владимира Зеленского "де-факто" главой Украины и готова с ним встретиться, но подписывать документы не будет.

Об этом российский министр сказал в интервью для NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы признаем его(Зеленского, - ред.) как де-факто главу режима. И в этом качестве мы готовы с ним встретиться. Но что касается подписания юридических документов... Когда мы дойдем до момента, когда будем подписывать документы, необходимо четкое понимание со стороны всех, что человек, который будет подписывать эти документы, будет иметь легитимность. Согласно украинской Конституции, господин Зеленский на данный момент ею не обладает", - сказал Лавров.

Он также заявил, что диктатор РФ Владимир Путин якобы готов встретиться с Зеленским, когда для этого будет подготовлена "повестка дня".

Читайте также: Заявления Лаврова ставят под сомнение перспективы мирных переговоров Украины и РФ, - The Guardian

"Мы не можем встретиться только для того, чтобы сфотографироваться и дать ему возможность заявить, что он легитимный. Ведь легитимность - это отдельная тема. Независимо от того, когда может состояться эта встреча вопрос о том, кто будет подписывать документ с украинской стороны - очень важен",- сказал глава российского МИДа.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с президентом Владимиром Зеленским при некоторых условиях.

Читайте также: Западные страны ищут повод, чтобы переговоры Зеленского и Путина не состоялись, - Лавров

Зеленский Владимир (21697) Лавров Сергей (2359) путин владимир (32068) россия (96953)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Новий поворот....
показать весь комментарий
24.08.2025 19:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Новий поворот....
показать весь комментарий
24.08.2025 19:32 Ответить
ну та да, для буйла тепер достатньо...

справки з ЖЕКа

.
показать весь комментарий
24.08.2025 19:42 Ответить
Ось хто дав команду Подоляку запускати передвиборчу ботоферму !
показать весь комментарий
24.08.2025 19:32 Ответить
РЕТЙНГ дав старт своїм опитуванням в Україні й дійсно результати навіть не дали українскьою , а "для ПАРТНЕРІВ". Малоевідома журналістка вкинула Подляіквську команду Залужного в Х ... Розкрутили анти зрадою самі ж з ОПУ , як це зараз "гасять" на ЦН ...
показать весь комментарий
24.08.2025 19:36 Ответить
буйло хоче переговарювати з ЗЄлею, а мир підписувати з Залужним ?

ню-ню, прапор в руки !

.
показать весь комментарий
24.08.2025 19:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sBVW9KOu_i8

Рейтерович про три соцопитування до ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ - не групи РЕЙТІНГ , відчуйте різницю
показать весь комментарий
24.08.2025 19:50 Ответить
По перше це сказало коняко яке представляє ***** відмінившого конституцію росії в частині виборів. Друге, яка вам, курва, різниця з ким підписувати документи які ви не збираєтесь виконувати?
показать весь комментарий
24.08.2025 19:33 Ответить
Ні, головне тут те, що не Ху?лу вирішувати - хто в нас головний. Нехай вирішує в себе на ************. Найбільш м'яко можна відповісти, що, мовляв, чуваче, ти дещо невірно зрозумів текст нашої Конституції, бо тебе погано вчив доцент собчак на юрфаці лгу. Згадайте хоча б його дічь: "лнр та днр мають право на самооборону згідно ст. 51 статуту ООН", а насправді ж в тексті тієї статті (яку він схоже не читав) сказано: "51. В разі нападу на члена ООН, останній має право на самооборону". Йому, можливо, не доповіли, що лднр не є членами ООН, тому ця стаття до них ні до чого. А тепер воно консультує: хто в нас легітимний.
показать весь комментарий
24.08.2025 19:43 Ответить
Просто якась ***..а шайка... Вже самі не знають що спиз..и, хто вам вірить у світі. Вони хоть самі собі вірять...
показать весь комментарий
24.08.2025 19:35 Ответить
З яких це пір кремлівським уркам стала потрібна легітимність?
показать весь комментарий
24.08.2025 19:35 Ответить
Приняли і признали непризнаний в світі афганський талібан.
показать весь комментарий
24.08.2025 19:38 Ответить
но-но !
таліби легітимні пацани в законі....

шаріатському

.
показать весь комментарий
24.08.2025 19:44 Ответить
Росія першою у світі визнала уряд радикального ісламістського руху "Талібан" законними владами в Афганістані.
У Москві 3 липня прийняли вірчу грамоту нового афганського посла. На фасаді посольства в Москві майорить білий прапор талібів з шахадою - свідченням віри в Аллаха та пророчої місії Мухаммеда.
показать весь комментарий
24.08.2025 19:51 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2025 19:52 Ответить
Короче, з маразматиками типа коня і ***** зустрічатись взагалі ніззя- бо в них вже Паркенсон та Альцгеймер - то памʼять відмовляє , то руки дрожать
пора робити закон , що у политику після 65 НІЗЗЯ
показать весь комментарий
24.08.2025 19:35 Ответить
Ні-і-і... Це просто чергова спроба "відпетлять" від переговорів, зваливши вину на Україну... Трамп же ж ляпнув на днях, що зробив пропозицію зустріться сторонам, а потім подивиться, хто буде винним у зриві переговорів...
показать весь комментарий
24.08.2025 19:51 Ответить
Крути педалі.
показать весь комментарий
24.08.2025 19:36 Ответить
Ачєрєдной брєд сівай кабили...
показать весь комментарий
24.08.2025 19:36 Ответить
Яка "цікава" думка. Усі "прихильники" Зеленського мабуть у захваті. Їх думки підтримав сам лавров!
показать весь комментарий
24.08.2025 19:37 Ответить
настоящую народную легитимность имеет только Порох!
Януковичу можно простить всего его грехи только за то , что вырастил и воспитал в своей команде министров великого гетьмана Украины!
показать весь комментарий
24.08.2025 19:37 Ответить
Нехай СБУ зруйнує усі порти через які нафту продають , і хремль швидко згадає про легітимність
показать весь комментарий
24.08.2025 19:37 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2025 19:41 Ответить
Приїде від Орди якийсь там Васіліч пошле на... ЗЄльоного,а потім на весь світ заявить, що актьор проти миру...
показать весь комментарий
24.08.2025 19:39 Ответить
ВР може делегувати право підпису будь-який людини
показать весь комментарий
24.08.2025 19:41 Ответить
Привезете Яника легітивного))
показать весь комментарий
24.08.2025 19:41 Ответить
кого касапи дурять, намагаються на**ати? Трампа? А навіщо, якщо можна просто шифровку передати?
показать весь комментарий
24.08.2025 19:41 Ответить
вони не дурять, вони паси рудому дають.
паси правда кривоногі

.
показать весь комментарий
24.08.2025 19:45 Ответить
а подлякова ботоферма не спить... вірніше, не вся спить...
члєн (unknown) #281225 - хоч і під VPN, але на роботі...
показать весь комментарий
24.08.2025 19:44 Ответить
від'*******! Дайти провести вибори! І буде вам легітимний...Залужний!
показать весь комментарий
24.08.2025 19:45 Ответить
Лизоблюдам бы ***.лу легитимность обеспечь. И от монголоидной традиции избавиться..
показать весь комментарий
24.08.2025 19:45 Ответить
Старий вшиво-блохастий вірмено-москальський кінь своїм вже старечим ржанням дав знати віслюку Зєлі - що режим Оманських неофіційних договорняків найбільш прийнятний для москальської блідої молі.
показать весь комментарий
24.08.2025 19:45 Ответить
Цікаво, що Зе нелегітимний для кацапів і петяботів. Совпадєніє?
показать весь комментарий
24.08.2025 19:52 Ответить
Згоден, зелю потрібно замінити. Поки всякої куйні не підписав. Це ж все кажеться для підвищення рейтингу зе. Ну і щоб українці посралися між собою.
показать весь комментарий
24.08.2025 19:52 Ответить
Хто б тільки не говорив про ціну підпису на міждержавних угодах, та тільки не старе бидло з ослячою фізією, держава-орда якого насрала на Міжнародне право велетенськими купами.
показать весь комментарий
24.08.2025 19:52 Ответить
 
 