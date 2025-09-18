РФ "готова к компромиссам" в отношении Украины, если будут гарантированы наши законные интересы, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы "готова искать компромиссы" по завершению войны против Украины и обсуждать это с США, но при одном условии.

Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Мы же пониманием, и Путин не раз это говорил, - все равно, в конце концов устойчивые договоренности - это компромисс. И мы готовы их искать, при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы российских людей в Украине будут обеспечены так же, как будут обеспечены и законные интересы других участников такой договоренности", - сказал российский министр.

Лавров добавил, что в любой договоренности "нужны обязательно результаты референдумов".

Также, по его словам, президент США Дональд Трамп после саммита на Аляске и встречи с диктатором Путиным начал "выступать не с ультиматумом о перемирии, а за долгосрочное урегулирование", а США якобы от этого не отходят.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лавров назвал западные войска в Украине "законными целями", но заявил, что РФ не бьет по гражданским. ВИДЕО