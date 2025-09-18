РУС
Новости Требования РФ относительно прекращения огня Заявления Лаврова об Украине
3 855 28

РФ "готова к компромиссам" в отношении Украины, если будут гарантированы наши законные интересы, - Лавров

Лавров выступил с требованиями по Украине для перемирия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы "готова искать компромиссы" по завершению войны против Украины и обсуждать это с США, но при одном условии.

Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Мы же пониманием, и Путин не раз это говорил, - все равно, в конце концов устойчивые договоренности - это компромисс. И мы готовы их искать, при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы российских людей в Украине будут обеспечены так же, как будут обеспечены и законные интересы других участников такой договоренности", - сказал российский министр.

Лавров добавил, что в любой договоренности "нужны обязательно результаты референдумов".

Также, по его словам, президент США Дональд Трамп после саммита на Аляске и встречи с диктатором Путиным начал "выступать не с ультиматумом о перемирии, а за долгосрочное урегулирование", а США якобы от этого не отходят.

Автор: 

Лавров Сергей (2364) россия (97231) США (27922) переговоры с Россией (1326) война в Украине (6152)
щодо завершення війни проти України та обговорювати це зі США, Джерело: https://censor.net/ua/n3574841
18.09.2025 16:01 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 16:02 Ответить
"расейські люди" з їхніми інтересами повинні перебувати виключно на расєє
18.09.2025 16:02 Ответить
18.09.2025 16:02 Ответить
18.09.2025 16:02 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 16:04 Ответить
Ну гайда, організуймо рехферендум про росязик, про кількість росіянців, про кількість говяжеєзичних , про секту упц і таке подібне - любий каприз із явкою 100%.
18.09.2025 16:05 Ответить
млять, де ж та крапля нікотину?!
18.09.2025 16:10 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 16:14 Ответить
пнх пдрс
18.09.2025 16:17 Ответить
18.09.2025 16:05 Ответить
18.09.2025 16:17 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 16:17 Ответить
" РФ "готова до компромісів" щодо України, якщо будуть гарантовані наші законні інтереси" -- "єслі всє целі сво будут випалнєни"
18.09.2025 16:18 Ответить
18.09.2025 16:14 Ответить
пнх пдрс
А може він взагалі не Лошадь?
18.09.2025 16:19 Ответить
Вівсянка лошадці на сніданок, ці законні умови?
18.09.2025 16:24 Ответить
тобто, манкурт...
18.09.2025 16:35 Ответить
За однієї умови, і далі - цілих три умови, то де ж та одна головна?
18.09.2025 16:20 Ответить
18.09.2025 16:17 Ответить
18.09.2025 16:20 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 16:21 Ответить
"гарантовані законні інтереси росії" - це повна капітуляція України
18.09.2025 16:50 Ответить
18.09.2025 16:19 Ответить
18.09.2025 16:34 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 16:51 Ответить
за проребник нах ...!!!тварьйо кацапське !!!!! ...
18.09.2025 16:37 Ответить
18.09.2025 16:24 Ответить
18.09.2025 16:56 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 17:30 Ответить
За однієї умови, і далі - цілих три умови, то де ж та одна головна?
показать весь комментарий
18.09.2025 16:20 Ответить
"законные интересы российских людей в Украине"

Это што такое, интересно?
показать весь комментарий
18.09.2025 16:20 Ответить
Навіть коментувати немає шо. Кацапи роз*уярили міста і села на бамбасі де проживало прокацаплене та на 80 відсотків російськомовне населення і тепер патякають як треба Україні гарантувати права цьому населенню?
показать весь комментарий
18.09.2025 16:21 Ответить
У нас за Конституцiею - нiяких референдумiв по вiдокремленню територiй не передбачено. Ба бiльше, пыня коли окупував Крим, та провiв там псевдонедореферендум по вiдокремлення вiд Украiни, з переляку в себе видав указ, що любi референдуми-движухи на каазалабадi, по вiдокремленню територiй, прирiвнюються до тероризму. Так шо баш-на баш. Нехай iспочатку в себе проводить референдуми в Тувi, Башкортостанi , у карякiв та iнших до 200 народностей цапостану... А як всi пiдуть вiд кацапiв, то кацапи позбудуться держави i гайда циганвою у свiт. Бо у тувинцiв при федерацii е Тува-краiна, у карякiв КАО(КНО). У москалiв при федерацii немае свого державного утворення. Ось тодi ми й подумаемо, чи проводити всебе референдум, чи продовжити дiяти, згiдно з нашою Конституцiею.
показать весь комментарий
18.09.2025 16:50 Ответить
Законні інтереси кацапів в Україні - і шо ти їм - тільки гарна зброя наверне їх "на путь істінний"
показать весь комментарий
18.09.2025 16:34 Ответить
Та вже навертае , якщо навiть так почали базiкати. Далi буде.
показать весь комментарий
18.09.2025 16:51 Ответить
за проребник нах ...!!!тварьйо кацапське !!!!! ...
показать весь комментарий
18.09.2025 16:37 Ответить
Найкращі переговорники від України - це далекобійні дрони,які зносять кацапські НПЗ,як-би ще фламінго зупинили морські порти кацапщіни,кацапи запросили б миру відкритим тєкстом!
показать весь комментарий
18.09.2025 16:56 Ответить
Правда у тому, що інтереси кацапії цілком НЕЗАКОННІ.
москалі порушили десятки, як не сотні, угод і законів.
показать весь комментарий
18.09.2025 17:30 Ответить
 
 