УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9354 відвідувача онлайн
Новини
1 033 22

Будапештський меморандум перетворився на порожні слова. Реальні гарантії безпеки - межа, яку Росія не зможе перетнути, - Зеленський

зеленський

Війна в Україні показала, що Будапештський меморандум в реальності перетворився на порожні слова. Україна разом з партнерами будує нову архітектуру безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час засідання високого рівня Ради безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава держави констатував провал місії Будапештського меморандуму, який був покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї. За його словами, цей документ довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова.

Також читайте: Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни, – Зеленський в Радбезі ООН

"Ось чому сьогодні разом із Великою Британією, Францією та вже понад 30 країнами в нашій коаліції охочих, ми будуємо нову архітектуру безпеки. Ми розраховуємо на надійну підтримку Сполучених Штатів", - зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що реальні гарантії безпеки повинні стати межею, яку Росія не зможе знову перетнути.

Автор: 

Будапештська угода (128) Зеленський Володимир (25558) гарантії безпеки (299)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
І чим цей "юрист" відрізняється від кацапа небензі, якщо він на такому рівні несе ахінею? Будапештський меморандум не мав ніякої юридичної сили, не ратифікований жодним парламентом, це таке ж фуфло, як 28 безпекових угод, плани миру і какаліції охочих підписані цим же організмом
показати весь коментар
24.09.2025 06:37 Відповісти
+6
Будапештський меморандум не перетворився на пук - він таким і був задуманий.
показати весь коментар
24.09.2025 06:21 Відповісти
+6
Реальні гарантії безпеки - це своя Ядерна зброя. Все інше пусті балачки. Історія це неодноразово підтвердила.
показати весь коментар
24.09.2025 06:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будапештський меморандум не перетворився на пук - він таким і був задуманий.
показати весь коментар
24.09.2025 06:21 Відповісти
При тому всьому ніщо нам не заважає до нього апелювати. Забудемо про нього, Захід радісно скаже "млаладці".
показати весь коментар
24.09.2025 06:43 Відповісти
Навіщо забувати - тицькати гарантів мордою у сцяки при кожній нагоді та потихеньку уран збагачувати згідно із невиконаними умовами.
показати весь коментар
24.09.2025 06:50 Відповісти
Дурень думкою про яо багатіє
показати весь коментар
24.09.2025 07:19 Відповісти
Все перетвориться на пук, якщо бажання немає його виконувати, і не важливо як воно називається.
п.с. ЯЗ єдина гарантія безпеки для України, цим шляхом треба йти.
показати весь коментар
24.09.2025 06:48 Відповісти
Реальні гарантії безпеки - це своя Ядерна зброя. Все інше пусті балачки. Історія це неодноразово підтвердила.
показати весь коментар
24.09.2025 06:25 Відповісти
Яким чином?
показати весь коментар
24.09.2025 07:20 Відповісти
Реальна гарантія безпеки - це своя сильна Армія, адекватний(розумний) президент, а не асфальт, корупція і оточення виключно із антимайданівців і тих, хто все своє життя прославляв тут "русский мир" і принижував українців.
показати весь коментар
24.09.2025 07:57 Відповісти
І чим цей "юрист" відрізняється від кацапа небензі, якщо він на такому рівні несе ахінею? Будапештський меморандум не мав ніякої юридичної сили, не ратифікований жодним парламентом, це таке ж фуфло, як 28 безпекових угод, плани миру і какаліції охочих підписані цим же організмом
показати весь коментар
24.09.2025 06:37 Відповісти
Навіть "найкращий з найкращих " договорів нічого не варті коли нема жодної волі цей договір виконати. Історія це неодноразово підтвердила. Україна віддала найкращі гарантії- Ядерну зброю на 300 млрд доларів. Ти думаєш можна привселюдно надурити цілий народ? Тут діло в репутації. Всі знову побачили чого коштують ГАРАНТІЇ від США. Інша справа що про це було відомо і раніше. Вся історія про це кричить. Віддати ЯЗ за папір це найбільша помилка Українського народу. Надіюся не рокова.
показати весь коментар
24.09.2025 06:53 Відповісти
Дурню несеш пафосну і порожню.Договора і меморандуми не ратифіковані парламентами-фількіна грамота.А ось ратифіковані мають юр силу.Від партнерства поза блоку нато з америкоб і лендлізом Україна сама відмовилася.А яо-не панацея.І в 90х,коли солдати урожай в колгоспах збирали щоб прохарчуватися,за які шш ти збирався яо обслуговуватм.
показати весь коментар
24.09.2025 07:26 Відповісти
100%
показати весь коментар
24.09.2025 07:22 Відповісти
Так, він забувся тільки нагадати про свої 28 підписаних договір безпеки і миру в Україні. Але це для худоби 73%, яка тут ще залишилася і не втекла за кордон, дуже подобається.
показати весь коментар
24.09.2025 07:58 Відповісти
А чому це Будапештський меморандум перетворився на порожні слова? Він і був таким пустим з самого початку....Візьми ж ти піськограй з московських саун та почитай його в кінці кінців - там усього то 6 пунктів на одному паперці.....Окрім бла-бла-бла, там для Украіни немає нічого...
показати весь коментар
24.09.2025 06:37 Відповісти
То були пусті слова. А от зараз, то не просто пусті слова, а той, потужно пусті слова. Межа, яку РФ не зможе перетнути - вона з'являється на розовому однорогу після потужного занюха. Разом з гарантіями безпеки,.
показати весь коментар
24.09.2025 06:41 Відповісти
Як там почуваються 100500 гарантій безпеки,підписаних члєнограєм в минулому році?
показати весь коментар
24.09.2025 06:54 Відповісти
Починй із себе, чмо безтолкове. Що ти натворило. Ішак все більше робить екскурс в історію, якої не знає та намагається перекинути відповідальніть на когось. Дієвість будапештських гарантій така ж сама, як і ішаковських з 29 країнами, які це чмо підписало та носилось, як дурний з ступою.
показати весь коментар
24.09.2025 07:10 Відповісти
Актор зачитує, що написали, а не висловлює своє. Претензії до режисерів-сценаристів
показати весь коментар
24.09.2025 07:41 Відповісти
Бовдур,меморандум це і є меморандум.Загугли текст меморандума і значення слова "ме орандум".Прочитай текс сам а не слухай вільний переказ єрмака
показати весь коментар
24.09.2025 07:18 Відповісти
Гугл мовчить, що таке *меОрандум*.
показати весь коментар
24.09.2025 07:25 Відповісти
Какая разніцца?
показати весь коментар
24.09.2025 07:27 Відповісти
Якщо тебе обдурили один раз - будь впевнений, обдурять і наступного разу.
показати весь коментар
24.09.2025 07:28 Відповісти
 
 