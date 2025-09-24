Будапештський меморандум перетворився на порожні слова. Реальні гарантії безпеки - межа, яку Росія не зможе перетнути, - Зеленський

Війна в Україні показала, що Будапештський меморандум в реальності перетворився на порожні слова. Україна разом з партнерами будує нову архітектуру безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час засідання високого рівня Ради безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава держави констатував провал місії Будапештського меморандуму, який був покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї. За його словами, цей документ довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова.

"Ось чому сьогодні разом із Великою Британією, Францією та вже понад 30 країнами в нашій коаліції охочих, ми будуємо нову архітектуру безпеки. Ми розраховуємо на надійну підтримку Сполучених Штатів", - зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що реальні гарантії безпеки повинні стати межею, яку Росія не зможе знову перетнути.