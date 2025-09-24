Будапештский меморандум превратился в пустые слова. Реальные гарантии безопасности - граница, которую Россия не сможет пересечь, - Зеленский
Война в Украине показала, что Будапештский меморандум в реальности превратился в пустые слова. Украина вместе с партнерами строит новую архитектуру безопасности.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания высокого уровня Совета безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Глава государства констатировал провал миссии Будапештского меморандума, который был призван гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. По его словам, этот документ доказал, что международные обещания могут превратиться в пустые слова.
"Вот почему сегодня вместе с Великобританией, Францией и уже более 30 странами в нашей коалиции желающих, мы строим новую архитектуру безопасности. Мы рассчитываем на надежную поддержку Соединенных Штатов", - отметил Зеленский.
Президент отметил, что реальные гарантии безопасности должны стать границей, которую Россия не сможет снова пересечь.
п.с. ЯЗ єдина гарантія безпеки для України, цим шляхом треба йти.
Договір безпеки, підписаний мід США і Ізраїлем показав ефективність і надійність. Просто Україні бракує нормальних державників, бо відразу після здобуття незалежності нарід вибирав прихильників росії, а в 2019 році вибрали популіста, брехуна і тупого в міжнародній політиці. Коли був сприятливий час на такі відносини і домовитися з Байденом про такий длоговір, який є в Ізраілі Боневтік Потужно-Брехливий принижував Байдена своїми ідіотськими питаннями: "А чому ми не в НАТО"?