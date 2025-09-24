Будапештский меморандум превратился в пустые слова. Реальные гарантии безопасности - граница, которую Россия не сможет пересечь, - Зеленский

Война в Украине показала, что Будапештский меморандум в реальности превратился в пустые слова. Украина вместе с партнерами строит новую архитектуру безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания высокого уровня Совета безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава государства констатировал провал миссии Будапештского меморандума, который был призван гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. По его словам, этот документ доказал, что международные обещания могут превратиться в пустые слова.

Также читайте: Путин боится переговоров с глазу на глаз с Украиной и хочет только войны, - Зеленский в Совбезе ООН

"Вот почему сегодня вместе с Великобританией, Францией и уже более 30 странами в нашей коалиции желающих, мы строим новую архитектуру безопасности. Мы рассчитываем на надежную поддержку Соединенных Штатов", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что реальные гарантии безопасности должны стать границей, которую Россия не сможет снова пересечь.