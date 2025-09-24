РУС
Будапештский меморандум превратился в пустые слова. Реальные гарантии безопасности - граница, которую Россия не сможет пересечь, - Зеленский

зеленський

Война в Украине показала, что Будапештский меморандум в реальности превратился в пустые слова. Украина вместе с партнерами строит новую архитектуру безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания высокого уровня Совета безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава государства констатировал провал миссии Будапештского меморандума, который был призван гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. По его словам, этот документ доказал, что международные обещания могут превратиться в пустые слова.

Также читайте: Путин боится переговоров с глазу на глаз с Украиной и хочет только войны, - Зеленский в Совбезе ООН

"Вот почему сегодня вместе с Великобританией, Францией и уже более 30 странами в нашей коалиции желающих, мы строим новую архитектуру безопасности. Мы рассчитываем на надежную поддержку Соединенных Штатов", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что реальные гарантии безопасности должны стать границей, которую Россия не сможет снова пересечь.

Будапештское соглашение (171) Зеленский Владимир (22004) гарантии безопасности (295)
+10
І чим цей "юрист" відрізняється від кацапа небензі, якщо він на такому рівні несе ахінею? Будапештський меморандум не мав ніякої юридичної сили, не ратифікований жодним парламентом, це таке ж фуфло, як 28 безпекових угод, плани миру і какаліції охочих підписані цим же організмом
24.09.2025 06:37 Ответить
+7
Будапештський меморандум не перетворився на пук - він таким і був задуманий.
24.09.2025 06:21 Ответить
+7
Реальні гарантії безпеки - це своя Ядерна зброя. Все інше пусті балачки. Історія це неодноразово підтвердила.
24.09.2025 06:25 Ответить
Будапештський меморандум не перетворився на пук - він таким і був задуманий.
24.09.2025 06:21 Ответить
При тому всьому ніщо нам не заважає до нього апелювати. Забудемо про нього, Захід радісно скаже "млаладці".
24.09.2025 06:43 Ответить
Навіщо забувати - тицькати гарантів мордою у сцяки при кожній нагоді та потихеньку уран збагачувати згідно із невиконаними умовами.
24.09.2025 06:50 Ответить
Дурень думкою про яо багатіє
24.09.2025 07:19 Ответить
Все перетвориться на пук, якщо бажання немає його виконувати, і не важливо як воно називається.
п.с. ЯЗ єдина гарантія безпеки для України, цим шляхом треба йти.
24.09.2025 06:48 Ответить
Реальні гарантії безпеки - це своя Ядерна зброя. Все інше пусті балачки. Історія це неодноразово підтвердила.
24.09.2025 06:25 Ответить
Яким чином?
24.09.2025 07:20 Ответить
Реальна гарантія безпеки - це своя сильна Армія, адекватний(розумний) президент, а не асфальт, корупція і оточення виключно із антимайданівців і тих, хто все своє життя прославляв тут "русский мир" і принижував українців.
24.09.2025 07:57 Ответить
І чим цей "юрист" відрізняється від кацапа небензі, якщо він на такому рівні несе ахінею? Будапештський меморандум не мав ніякої юридичної сили, не ратифікований жодним парламентом, це таке ж фуфло, як 28 безпекових угод, плани миру і какаліції охочих підписані цим же організмом
24.09.2025 06:37 Ответить
Навіть "найкращий з найкращих " договорів нічого не варті коли нема жодної волі цей договір виконати. Історія це неодноразово підтвердила. Україна віддала найкращі гарантії- Ядерну зброю на 300 млрд доларів. Ти думаєш можна привселюдно надурити цілий народ? Тут діло в репутації. Всі знову побачили чого коштують ГАРАНТІЇ від США. Інша справа що про це було відомо і раніше. Вся історія про це кричить. Віддати ЯЗ за папір це найбільша помилка Українського народу. Надіюся не рокова.
24.09.2025 06:53 Ответить
Дурню несеш пафосну і порожню.Договора і меморандуми не ратифіковані парламентами-фількіна грамота.А ось ратифіковані мають юр силу.Від партнерства поза блоку нато з америкоб і лендлізом Україна сама відмовилася.А яо-не панацея.І в 90х,коли солдати урожай в колгоспах збирали щоб прохарчуватися,за які шш ти збирався яо обслуговуватм.
24.09.2025 07:26 Ответить
Не пишіть дурню. Час показав, що повномасшабний напад розпочався тільки при слабкому президенту, який знищував свою армію, свої укріплення, мінні поля, ракетні програми та системи ППО. А всі бюджетні гроші витрачав на "велике крадівництво", звідки можна було добре вкрасти і не реагував на попередження тих же американців. Навіть більше, на весь світ кричав що у війні винна не росія, а Порошенко, який на ній наживався.
Договір безпеки, підписаний мід США і Ізраїлем показав ефективність і надійність. Просто Україні бракує нормальних державників, бо відразу після здобуття незалежності нарід вибирав прихильників росії, а в 2019 році вибрали популіста, брехуна і тупого в міжнародній політиці. Коли був сприятливий час на такі відносини і домовитися з Байденом про такий длоговір, який є в Ізраілі Боневтік Потужно-Брехливий принижував Байдена своїми ідіотськими питаннями: "А чому ми не в НАТО"?
24.09.2025 08:06 Ответить
100%
24.09.2025 07:22 Ответить
Так, він забувся тільки нагадати про свої 28 підписаних договір безпеки і миру в Україні. Але це для худоби 73%, яка тут ще залишилася і не втекла за кордон, дуже подобається.
24.09.2025 07:58 Ответить
А чому це Будапештський меморандум перетворився на порожні слова? Він і був таким пустим з самого початку....Візьми ж ти піськограй з московських саун та почитай його в кінці кінців - там усього то 6 пунктів на одному паперці.....Окрім бла-бла-бла, там для Украіни немає нічого...
24.09.2025 06:37 Ответить
То були пусті слова. А от зараз, то не просто пусті слова, а той, потужно пусті слова. Межа, яку РФ не зможе перетнути - вона з'являється на розовому однорогу після потужного занюха. Разом з гарантіями безпеки,.
24.09.2025 06:41 Ответить
Як там почуваються 100500 гарантій безпеки,підписаних члєнограєм в минулому році?
24.09.2025 06:54 Ответить
Починй із себе, чмо безтолкове. Що ти натворило. Ішак все більше робить екскурс в історію, якої не знає та намагається перекинути відповідальніть на когось. Дієвість будапештських гарантій така ж сама, як і ішаковських з 29 країнами, які це чмо підписало та носилось, як дурний з ступою.
24.09.2025 07:10 Ответить
Актор зачитує, що написали, а не висловлює своє. Претензії до режисерів-сценаристів
24.09.2025 07:41 Ответить
Бовдур,меморандум це і є меморандум.Загугли текст меморандума і значення слова "ме орандум".Прочитай текс сам а не слухай вільний переказ єрмака
24.09.2025 07:18 Ответить
Гугл мовчить, що таке *меОрандум*.
24.09.2025 07:25 Ответить
Какая разніцца?
24.09.2025 07:27 Ответить
Якщо тебе обдурили один раз - будь впевнений, обдурять і наступного разу.
24.09.2025 07:28 Ответить
Ось тут пишуть про свою ЯЗ,в мене лише одне питання,А ХТО ЇЇ ДОЗВОЛИТЬ ЗРОБИТИ? Через 5-ть хв. після того,як просочиться інфа,викличуть головного і попередять,або закривай проект,або капут Україні!!! Я впевненний,що українці не погодяться на такі умови життя,як Пів. Корея,що яскраво показала теперішня війна! Вихід один--СИЛЬНА і ******* армія за підтримки Європи,не США,а для Європи ми гарантіїї ЇХНЬОЇ безпеки і вони це прекрасно розуміють. І однозначно якийсь безпековий союз між Україною,Англією,Польщею,Чехією і обов*язково Прибалтами,а також іншими європейськими країнами в першу чергу--сусідами,іншого виходу немає. І це не новина якась,всі віки були союзу,і доля їх була різна,але вони були.
24.09.2025 08:15 Ответить
 
 