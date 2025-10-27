Путін готовий прийняти концепцію США щодо України, - Лавров
Президент Росії Володимир Путін готовий прийняти концепцію США щодо врегулювання війни в Україні та "практично рухатися вперед на запропонованій основі".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.
Однак Лавров наголосив, що США безпосередньо не відреагували на цю пропозицію.
Міністр закордонних справ Росії додав, що сторони домовилися зробити перерву для розгляду пропозицій.
Пропозиції США щодо України
Аналітики CSIS Futures Lab зазначають, що мирний план Трампа може передбачати "кероване замороження" конфлікту: деескалацію бойових дій без політичного визнання територіальних захоплень Росії.
За даними джерел польського видання Onet ключові пункти пропозиції США Росії включають:
- Припинення вогню в Україні, а не мирна угода;
- Фактичне визнання окупованих Росією українських територій (шляхом відтермінування обговорень питання на 49 або 99 років);
- Скасування більшості санкцій, запроваджених проти Росії, а в довгостроковій перспективі й відновлення енергетичної співпраці, тобто імпорту російського газу та нафти.
- Москва також не отримала обіцянки припинити військову підтримку України.
Скасування зустрічі Трампа та Путіна
21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".
22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.
Це було б закріпленням, якби хоч хтось їх визнав, а так - це величезний тягар для економіки раїсі. Бо всїх цих людей треба забезпечувати, а територія 100% дотаційна, бо там все зруйновано. Раїсяни вже за 10 років морди битимуть любому, хто покаже паспорт з того регіону.
тепер можна дальше розповідати про половцєв і пічінєгов і тягнути час.
Або керовану капітуляцію України.
