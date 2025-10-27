УКР
Новини позиція США щодо Росії Заяви Лаврова про Україну
7 772 33

Путін готовий прийняти концепцію США щодо України, - Лавров

Путін готовий рухатися за американською концепцією щодо України

Президент Росії Володимир Путін готовий прийняти концепцію США щодо врегулювання війни в Україні та "практично рухатися вперед на запропонованій основі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Однак Лавров наголосив, що США безпосередньо не відреагували на цю пропозицію.

Міністр закордонних справ Росії додав, що сторони домовилися зробити перерву для розгляду пропозицій.

Пропозиції США щодо України

Аналітики CSIS Futures Lab зазначають, що мирний план Трампа може передбачати "кероване замороження" конфлікту: деескалацію бойових дій без політичного визнання територіальних захоплень Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не порушує Будапештський меморандум, який свого часу відіграв дуже важливу роль, - Лавров

За даними джерел  польського видання Onet ключові пункти пропозиції США Росії включають:

  • Припинення вогню в Україні, а не мирна угода;
  • Фактичне визнання окупованих Росією українських територій (шляхом відтермінування обговорень питання на 49 або 99 років);
  • Скасування більшості санкцій, запроваджених проти Росії, а в довгостроковій перспективі й відновлення енергетичної співпраці, тобто імпорту російського газу та нафти.
  • Москва також не отримала обіцянки припинити військову підтримку України.

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кремля параноя. Путін боїться перевороту, - The Telegraph

Лавров Сергій (1666) путін володимир (25027) США (24634) війна в Україні (6712)
Топ коментарі
+9
Х...й вам кацапи і трамп, а не визнання окупованих кацапами українських територій!!
27.10.2025 10:19 Відповісти
+5
Если с расеи снимут санкции это узаконит захваченные территории навсегда.
Такой же надежный договор как и сдача ЯО
27.10.2025 10:37 Відповісти
+4
путин ***** дал в заднюю прямую кишку Трампону Трампаксу!!!😂🤣🥳🤡🤡🤪🤪😆
27.10.2025 10:17 Відповісти
путин ***** дал в заднюю прямую кишку Трампону Трампаксу!!!😂🤣🥳🤡🤡🤪🤪😆
27.10.2025 10:17 Відповісти
******, вчергове розпочав водити Трампу по губам, перед усим Світом!!
Гойдалки від ******…
27.10.2025 10:30 Відповісти
А в нього ще й передня є?
27.10.2025 10:33 Відповісти
Деяким кацапським пропагандонам в ротову порожнину дійсно імплантовано такі органи 😂
27.10.2025 11:21 Відповісти
Х...й вам кацапи і трамп, а не визнання окупованих кацапами українських територій!!
27.10.2025 10:19 Відповісти
Та ви хоч читайте, що пищуть. Фактичне визнання - це визнання, що вони окуповані. А перемовини щодо офіційного статусу відкладаються на 50 років.
27.10.2025 10:27 Відповісти
Если с расеи снимут санкции это узаконит захваченные территории навсегда.
Такой же надежный договор как и сдача ЯО
27.10.2025 10:37 Відповісти
Нет. Во вторых, снимет только США, Европа вряд-ли
27.10.2025 10:41 Відповісти
Як тільки знімуть США поступово імхо і інші почнуть =(
27.10.2025 10:55 Відповісти
Ага відкладення перемовин нв 50 років ,це фактичне закріплення цих територій ща московією.
27.10.2025 10:54 Відповісти
Невже ви не розумієте, що ці 50 років, це перекладається "коли пупа здохне"?
Це було б закріпленням, якби хоч хтось їх визнав, а так - це величезний тягар для економіки раїсі. Бо всїх цих людей треба забезпечувати, а територія 100% дотаційна, бо там все зруйновано. Раїсяни вже за 10 років морди битимуть любому, хто покаже паспорт з того регіону.
27.10.2025 11:21 Відповісти
Значить очікуємо термінову активізацію коаліції охочих, зустрічі й заяви.
27.10.2025 10:21 Відповісти
ху%ло дуже боїться Трампа, тому зараз після введення санкцій, кацапстан буде якомога швидше просувати політику "нужно договариваться" та вести переговори та інше бла-бла -бла, щоб відтермінувати введеня ще більших санкцій.
27.10.2025 10:23 Відповісти
Це сарказм?
27.10.2025 10:27 Відповісти
що саме ?
27.10.2025 10:46 Відповісти
А що таке, чого це вялічіє здулося і вже на щось від рудого лайна згодні? Хоча насправді, ніяких "пропозицій Трампа" не існує в природі. Оте польське видання транслює або свої власні вигадки, або виключно засрашинські.
27.10.2025 10:24 Відповісти
Он имеет ввиду то что они якобы обсудили на Аляске а именно отдать весь донбасс им и они не трогают дальше Запорожье и Херсон
27.10.2025 10:24 Відповісти
Видно Дмітрієву в США дали пинка під зад,з пуйловськими забаганками.
тепер можна дальше розповідати про половцєв і пічінєгов і тягнути час.
27.10.2025 10:25 Відповісти
Дмірієв, це як в Україні, оті абдристович з шуфричем та лукаш, разом взяті!!! Портнов з пригожиним, уже чекають!
27.10.2025 10:33 Відповісти
Дмітрієву не те щоб дали копняка під зад . По суті його взагалі - проігнорували .
Трамп з усією свитою поїхав в південноазійське турне , і в Білому домі , з керівництва , не залишилось нікого хто міг би кацапа вислухати . Та й з тих хто залишився , майже ніхто не захотів з ним зустрічатись , а міністр фінансів Бессент ще й назвав його - пропагандоном .
Тому кацапурі нічого іншого не залишилось як лише розважатись в компанії тієї тупорилої неадекватки , конгресвумен - Луни .
27.10.2025 11:03 Відповісти
🇻🇪Росія відправляє найманців та зброю в Венесуелу, яка за крок до війни з США - вчора в Каракас прилетів російський транспортний Іл-76.
27.10.2025 10:29 Відповісти
Зараз Трамп пограє перед електоратом біцухою, Путін підіграє ніби ой злякався, і так туди сюди до американських виборів, а далі раптом виявиться, що Трамп знову Путіна любить.
27.10.2025 10:34 Відповісти
Если не признаем фактически, это как то повлияет на реальность?
27.10.2025 10:38 Відповісти
Так.
27.10.2025 10:46 Відповісти
Как?
27.10.2025 10:55 Відповісти
Хоч якось втішить...
27.10.2025 10:46 Відповісти
Конхвети не допомогли, я правильно розумію. А взагалі-то давити треба на Китай, обкладати санкціями, щоб боялися, що їх знесуть свої ж
27.10.2025 10:46 Відповісти
перед зустріччу трампа з сі ,у ху* ла є вагон маніпуляцій ...час спливає ...і кожна маніпуляція дає сі аргумент ,але здається шо США 100% знають ,хто розпочав війну в Україні ,тому і їдуть до сі ...
27.10.2025 10:49 Відповісти
лаврова пора на скотобойню.Що до його "висерів"треба відноситись як до висерів.Те саме що й до висерів окурка,півтора метри в стрибку дімона мєдвєда.
27.10.2025 10:56 Відповісти
>Аналітики CSIS Futures Lab >зазначають, що мирний план Трампа >може передбачати "кероване >замороження" конфлікту:

Або керовану капітуляцію України.
27.10.2025 10:58 Відповісти
"...Однак Лавров наголосив, що США безпосередньо не відреагували на цю пропозицію..." - Чого ж не відреагували? Відрагували - хтось сказав: "Якась коняка безхозна вештається - приберіть її".
27.10.2025 11:00 Відповісти
У Мосійчук, досить цікавим виявився гість Вадим Івченко - народний депутат, «Батьківщина», комітет ВР з питань нац. безпеки.

Немало мікро-інсайдів, https://www.youtube.com/live/Q-ErgBnhjTU?t=3591 особливо натяк на на якогось бувшого значного керівника, через якого росіяни блокували замовлення зброї.
https://www.youtube.com/live/Q-ErgBnhjTU?t=321 Перший відрізок
https://www.youtube.com/live/Q-ErgBnhjTU?t=3061 Другий
27.10.2025 11:16 Відповісти
Тут лише частина заяв лаврушки .
Ще він заявив що Зєля став 👉 ястребом , який тисне на Трампа .!! Отакої ! А ще недавно говорив про нього як про звичайного клоуна .!

..
27.10.2025 11:21 Відповісти
 
 