Новини
1 443 27

Далекобійна зброя, зокрема "Томагавки", є не тільки у США. Європа може допомогти, - Зеленський

Далекобійна зброя з Європи. Що сказав Зеленський?

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори із європейськими країнами, які можуть допомогти з отриманням далекобійної зброї.

Про це глава держави заявив під час засідання Європейської ради, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, коли йдеться про далекобійну зброю для України, то мається на увазі, що путінський режим має відчувати реальні наслідки цієї війни.

"І я закликаю вас підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, бо це справді має значення для Росії. І ця далекобійна зброя є не лише в США, деякі європейські країни також її мають, зокрема "Томагавки". Ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти", - сказав президент.

Зеленський про рішення Трампа щодо Tomahawk Україні: Дуже делікатно, але це така ж ситуація, як була із санкціями

 Зеленський зазначив, що Путін став знервованим, оскільки розуміє, що далекобійна зброя може змінити хід війни.

"І коли ми говоримо про заморожені російські активи, ми повинні використовувати їх так, щоб Росія зрозуміла - вона платить за свою власну війну", - додав він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

Сьогодні, 23 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна не отримує ракети Tomahawk, оскільки потрібно щонайменше шість місяців, щоб навчитися керувати цими ракетами великої дальності.

Переговори України та США щодо передачі Tomahawk

6 жовтня Трамп заявив, що певною мірою ухвалив рішення про постачання Tomahawk Україні, водночас підкресливши, що не хоче ескалації і перед остаточним рішенням хоче знати конкретні цілі їхнього застосування та маршрути польоту.

Жодних територіальних поступок. Потрібен справедливий мир, - Зеленський

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання Tomahawk, але остаточне рішення лишається за Трампом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН президенти України й США торкалися питання зняття табу на постачання озброєнь.

8 жовтня Зеленський сказав журналістам, що під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Трамп не відмовив у проханні щодо Tomahawk. 10 жовтня президент Росії Володимир Путін попередив, що у разі постачання цих ракет відповіддю Москви стане посилення системи ППО.

13 жовтня Трамп повідомив, що США можуть надіслати Tomahawk Україні, якщо Путін відмовиться від врегулювання. 16 жовтня президенти США та РФ провели телефонну розмову, під час якої, за словами Трампа, ідея постачання ракет не сподобалася Путіну.

17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський підтвердив, що Трамп не сказав однозначного "ні", але й не дав прямого "так". 20 жовтня Зеленський зазначив, що європейські лідери розглядають можливість звернутися до Трампа з проханням дозволити використання Tomahawk Україні.

Жодних територіальних поступок. Потрібен справедливий мир, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25928) зброя (7809) Євросоюз (14365) Томагавк (57)
Топ коментарі
+10
А твої фламінгі рожеві - де?
показати весь коментар
23.10.2025 14:19 Відповісти
+3
*****,*****....не довго тобі осталось !
показати весь коментар
23.10.2025 14:27 Відповісти
+2
пройобані за можливість вести діамантовий бізнес в рф.
показати весь коментар
23.10.2025 14:35 Відповісти
А твої фламінгі рожеві - де?
показати весь коментар
23.10.2025 14:19 Відповісти
пройобані за можливість вести діамантовий бізнес в рф.
показати весь коментар
23.10.2025 14:35 Відповісти
В них просто треба повірити. А для цього треба правільно дихати , сидячі у темряві.
показати весь коментар
23.10.2025 14:46 Відповісти
*****,*****....не довго тобі осталось !
показати весь коментар
23.10.2025 14:27 Відповісти
шо невдовзі війна скінчіться
показати весь коментар
23.10.2025 14:43 Відповісти
Ти просто нікчема й балабол. Утікай вже до бісу.
показати весь коментар
23.10.2025 14:29 Відповісти
Це добре , але США ще теж зарано - "ховати" . Відомо ж хто у них президентом . Чувак який каже - так , а вже через 2 хв каже - ні . Або навпаки .
То ж , так і з томагавками , він сьогодні відмовив , а завтра вже може передумати .
Головне - постійно йому про них нагадувати .
показати весь коментар
23.10.2025 14:29 Відповісти
Щоб отримати довготривалий ефект, Трампу слід заблокувати телефонний номер ху#ла.
показати весь коментар
23.10.2025 14:50 Відповісти
Ось це гарна ідея. Молодець Зеленський. Чому ніхто раніше не додумався.
показати весь коментар
23.10.2025 14:30 Відповісти
Трамп ж сказав, не Томагавкати більше.
показати весь коментар
23.10.2025 14:37 Відповісти
І в яких же країнах Європи є власні ракети, з дальністю як у "томагавків"?
показати весь коментар
23.10.2025 14:31 Відповісти
У Європі немає. Індія, Пакистан, Іран.
показати весь коментар
23.10.2025 14:50 Відповісти
Україна?
показати весь коментар
23.10.2025 14:51 Відповісти
Боневтік їздить і заглідає черед паркан у чужі городи. Та ядрьон твою через коліно, скільки ти будеш колотити цих обездолених людей і брехати їм? Скільки будеш стрілки переводити, то на США, то на ЄС і "другі країни"? Чому за шість з половиною років не створив лінію по виготовленню наших українських ракет?
показати весь коментар
23.10.2025 14:32 Відповісти
Він розвалив майже все, що було створено до нього.
показати весь коментар
23.10.2025 14:53 Відповісти
Все на когось стрілки переводиш ,а де наші ракети ,де обіцяні 3 тисячі ?
показати весь коментар
23.10.2025 14:32 Відповісти
Нащо нам 100-150 чужих ракет, якщо в нас вже є 2500 наших?
показати весь коментар
23.10.2025 14:38 Відповісти
А шоби були!
показати весь коментар
23.10.2025 14:52 Відповісти
Основные эксплуатантыhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States_Navy.png?uselang=ru ВМС США
Королевские ВМС
ВМС Испании
показати весь коментар
23.10.2025 14:40 Відповісти
у США 7800 шт томагавок , вони шо їх солити будуть
показати весь коментар
23.10.2025 14:47 Відповісти
Виготовлена
кількість більше 9000 всіх модифікаційhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Tomahawk_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-5 [5]
показати весь коментар
23.10.2025 14:52 Відповісти
Австралія теж має велику кількість томогавк
показати весь коментар
23.10.2025 14:56 Відповісти
"Ти його у двері, а він у вікно лізе"
показати весь коментар
23.10.2025 15:02 Відповісти
ДАЛЬНОБОЙНОЕ ОРУЖИЕ ЕСТЬ В УКРАИНЕ. Но с июня 2019 оно почему то под строжайшим запретом.
Ракетный комплекс ГРОМ-2 - 1000 км дальность, вес БЧ до 1500 кг
Ракетный комплекс ОЛЬХА -273 км вес БЧ 100 кг
Ракетный комплнекс НЕПТУН -1000 км вес б/ч 153 кг
Ракета БЛЫСКАВКА (аналог кинжала) - дальность 700 км , вес б/ч 450 кг
Ракетный комплекс КОРШУН (Х555) - дальность 2550 км , вес б/ч 450 кг.
ЭТО ПРОСИТЬ НИ У КОГО НЕ НАДО. Это нужно оплачивать внутри страны и использовать.
Но денег как всегда нет. Все средства державы уходят на асфальт.
показати весь коментар
23.10.2025 15:08 Відповісти
Європа може хіба що дати Україні кредит, на який вона закупить 10 томагавків, які Трамп можливо погодиться колись дати із забороною застосування по росії або з урізаною дальністю.
показати весь коментар
23.10.2025 15:19 Відповісти
Фламіндічі відлетіли в теплі краї, в Україні похолодало
показати весь коментар
23.10.2025 15:39 Відповісти
 
 