Далекобійна зброя, зокрема "Томагавки", є не тільки у США. Європа може допомогти, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори із європейськими країнами, які можуть допомогти з отриманням далекобійної зброї.

Про це глава держави заявив під час засідання Європейської ради, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, коли йдеться про далекобійну зброю для України, то мається на увазі, що путінський режим має відчувати реальні наслідки цієї війни.

"І я закликаю вас підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, бо це справді має значення для Росії. І ця далекобійна зброя є не лише в США, деякі європейські країни також її мають, зокрема "Томагавки". Ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що Путін став знервованим, оскільки розуміє, що далекобійна зброя може змінити хід війни.

"І коли ми говоримо про заморожені російські активи, ми повинні використовувати їх так, щоб Росія зрозуміла - вона платить за свою власну війну", - додав він.

Що передувало?

Сьогодні, 23 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна не отримує ракети Tomahawk, оскільки потрібно щонайменше шість місяців, щоб навчитися керувати цими ракетами великої дальності.

Переговори України та США щодо передачі Tomahawk

6 жовтня Трамп заявив, що певною мірою ухвалив рішення про постачання Tomahawk Україні, водночас підкресливши, що не хоче ескалації і перед остаточним рішенням хоче знати конкретні цілі їхнього застосування та маршрути польоту.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання Tomahawk, але остаточне рішення лишається за Трампом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН президенти України й США торкалися питання зняття табу на постачання озброєнь.

8 жовтня Зеленський сказав журналістам, що під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Трамп не відмовив у проханні щодо Tomahawk. 10 жовтня президент Росії Володимир Путін попередив, що у разі постачання цих ракет відповіддю Москви стане посилення системи ППО.

13 жовтня Трамп повідомив, що США можуть надіслати Tomahawk Україні, якщо Путін відмовиться від врегулювання. 16 жовтня президенти США та РФ провели телефонну розмову, під час якої, за словами Трампа, ідея постачання ракет не сподобалася Путіну.

17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський підтвердив, що Трамп не сказав однозначного "ні", але й не дав прямого "так". 20 жовтня Зеленський зазначив, що європейські лідери розглядають можливість звернутися до Трампа з проханням дозволити використання Tomahawk Україні.

