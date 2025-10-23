УКР
Новини Територіальні поступки
Жодних територіальних поступок. Потрібен справедливий мир, - Зеленський

Чи будуть територіальні поступки? Зеленський відповів

Президент Володимир Зеленський відкинув можливість територіальних поступок.

Про це глава держави заявив журналістам перед засіданням Європейської ради, передає Цензор.НЕТ.

За словами президента, припинення вогню можливе, але для цього потрібно більше тиску на Росію.

"Ми готові до перемовин по cease-fire. Ми готові до будь-якого формату. Але важливе значення перемовин - нам потрібен справедливий і довготривалий мир", - наголосив він.

На запитання про можливість поступок територіями президент коротко сказав: "Жодних територіальних поступок".

Територіальні поступки

Під час зустрічі української та американської делегацій у Вашингтоні спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф тиснув на українських посадовців щодо передачі Донеччини під контроль РФ.

За словами посадовців, Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі Донецької області під контроль РФ, аргументуючи це тим, що регіон є "переважно російськомовним".

Видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

Володимир Зеленський наголосив, що у разі, коли Україна погодиться на погане територіальне рішення, решту питань щодо закінчення війни спробують вирішити вже без Києва.

Читайте: Переговори щодо території України мають проводитися виключно Зеленським, - Макрон

Зеленський Володимир (25928) територіальна цілісність (239)
Топ коментарі
+6
Добре слово зі зброєю набагато впливовіше ніж дипломатія в чистому вигляді
23.10.2025 10:40 Відповісти
+5
Цей вискочка ще жодного разу не вибачився за свою некомпетентність та відверту дурість.
23.10.2025 10:57 Відповісти
+4
Стосовно росіі діє лише зброя.
23.10.2025 10:50 Відповісти
не лише. Чомусь Індія, Середня Азія, Угорщина, Словаччина підтримують вигідні відносини з Росією, і при цьому не збираються один з одним воювати.
показати весь коментар
23.10.2025 11:44 Відповісти
То не дипломатія у чистому вигляді,а набір слів,писані не ним,а лише прочитані ним.
За свої слова він давно не відповідає,а чиста дипломатія закінчилась з приходом ерма на посаду в оп.
Хто пам'ятає,саме той одноосібно,в обхід мзс,з благословення тепер уже найвеличнішого,вів відносини з ерефеїєю і до чого привів.
А потрібна беззаперечна підтримка США і вміти ладити з Штатами,а не запускати брудну кампанію на їх лідера.
показати весь коментар
23.10.2025 11:38 Відповісти
17 червня 2019 року Зеленський заявив у Парижі, що, "обравши мене Президентом, український народ довірив мені завершення війни та повернення анексованих українських територій". Минуло 6 років, чи готовий Зеленський із тією самою впевненістю повторити свої слова та чи готовий Український народ повторити свій вибір?
показати весь коментар
23.10.2025 10:51 Відповісти
23.10.2025 11:00 Відповісти
Скоріше ні те, ні се.
показати весь коментар
23.10.2025 11:39 Відповісти
"Жодних територіальних поступок" - це він про 20% окупованої України?
показати весь коментар
23.10.2025 10:52 Відповісти
А що значить -"справедливий мир"?
показати весь коментар
23.10.2025 10:53 Відповісти
Bogdan #603107

А що значить -"справедливий мир"? Це означає - за тогорічним потужним "Планом перемоги"!(((
показати весь коментар
23.10.2025 11:16 Відповісти
сказав як відрізав - справжній патріот
показати весь коментар
23.10.2025 10:54 Відповісти
23.10.2025 11:10 Відповісти
Тільки патріот якої країни?
В мережі гуляє копія його рос.паспорта,а він Труху трусить,за нібито наявність російського внутрішнього паспорта у нього.
показати весь коментар
23.10.2025 11:48 Відповісти
23.10.2025 10:57 Відповісти
вован, щоб так зухвало говорити, потрібні потужні аргументи. Наприклад, балістика та крилаті ракети власного виробництва. І не картинки і обіцянки, а реальні вироби, які застосовуються щодня і з великою результативністю.

Тому поки у тебе цього немає, краще закрий свого рота і не струшуй повітря.
показати весь коментар
23.10.2025 11:01 Відповісти
Думаю план зели такой: перемирие на выборы - переизбрание (с подделкой голосов, разумеется) -а потом сдача территорий....
у нас такое проделывал Шарон... ОН перед выборами кричал одно, а после того, как его избрали , сделал совершенно противоположное...
И , поскольку зеля совок, все его базары надо понимать строго наоборот.
Или пусть он нам расскажет как на лыжах с Карпат в Оман съезжать.
показати весь коментар
23.10.2025 11:08 Відповісти
Спочатку здало кацапам все по максимуму, а тепер щось натякає, гнида оманська
показати весь коментар
23.10.2025 11:12 Відповісти
Значить ще не все здав.
показати весь коментар
23.10.2025 11:42 Відповісти
Зеленський, ти політичний імпотент. Уходь з "арени" і своїх євнухів-потужних менеджерів забери. Не "гвалтуй" Україну і народ.
показати весь коментар
23.10.2025 11:13 Відповісти
 
 