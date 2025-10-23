Жодних територіальних поступок. Потрібен справедливий мир, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський відкинув можливість територіальних поступок.

Про це глава держави заявив журналістам перед засіданням Європейської ради, передає Цензор.НЕТ.

За словами президента, припинення вогню можливе, але для цього потрібно більше тиску на Росію.

"Ми готові до перемовин по cease-fire. Ми готові до будь-якого формату. Але важливе значення перемовин - нам потрібен справедливий і довготривалий мир", - наголосив він.

На запитання про можливість поступок територіями президент коротко сказав: "Жодних територіальних поступок".

Територіальні поступки

Під час зустрічі української та американської делегацій у Вашингтоні спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф тиснув на українських посадовців щодо передачі Донеччини під контроль РФ.

За словами посадовців, Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі Донецької області під контроль РФ, аргументуючи це тим, що регіон є "переважно російськомовним".

Видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

Володимир Зеленський наголосив, що у разі, коли Україна погодиться на погане територіальне рішення, решту питань щодо закінчення війни спробують вирішити вже без Києва.

