РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10131 посетитель онлайн
Новости Территориальные уступки
1 835 24

Никаких территориальных уступок. Нужен справедливый мир, - Зеленский

Будут ли территориальные уступки? Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский отверг возможность территориальных уступок.

Об этом глава государства заявил журналистам перед заседанием Европейского совета, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, прекращение огня возможно, но для этого нужно больше давления на Россию.

"Мы готовы к переговорам по ceasefire. Мы готовы к любому формату. Но важное значение переговоров - нам нужен справедливый и долговременный мир", - подчеркнул он.

На вопрос о возможности уступок территориями президент коротко сказал: "Никаких территориальных уступок".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Территориальные уступки

Во время встречи украинской и американской делегаций в Вашингтоне спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф давил на украинских чиновников относительно передачи Донетчины под контроль РФ.

По словам чиновников, Уиткофф давил на украинскую делегацию о передаче Донецкой области под контроль РФ, аргументируя это тем, что регион является "преимущественно русскоязычным".

Издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донецкой областью он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Владимир Зеленский отметил, что в случае, когда Украина согласится на плохое территориальное решение, остальные вопросы относительно окончания войны попытаются решить уже без Киева.

Читайте: Переговоры относительно территории Украины должны вестись исключительно Зеленским, - Макрон

Автор: 

Зеленский Владимир (22365) территориальная целостность (296)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Цей вискочка ще жодного разу не вибачився за свою некомпетентність та відверту дурість.
показать весь комментарий
23.10.2025 10:57 Ответить
+6
Добре слово зі зброєю набагато впливовіше ніж дипломатія в чистому вигляді
показать весь комментарий
23.10.2025 10:40 Ответить
+5
"Жодних територіальних поступок" - це він про 20% окупованої України?
показать весь комментарий
23.10.2025 10:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добре слово зі зброєю набагато впливовіше ніж дипломатія в чистому вигляді
показать весь комментарий
23.10.2025 10:40 Ответить
Стосовно росіі діє лише зброя.
показать весь комментарий
23.10.2025 10:50 Ответить
не лише. Чомусь Індія, Середня Азія, Угорщина, Словаччина підтримують вигідні відносини з Росією, і при цьому не збираються один з одним воювати.
показать весь комментарий
23.10.2025 11:44 Ответить
А чому північну корею не згадав та білорусію?
показать весь комментарий
23.10.2025 11:51 Ответить
То не дипломатія у чистому вигляді,а набір слів,писані не ним,а лише прочитані ним.
За свої слова він давно не відповідає,а чиста дипломатія закінчилась з приходом ерма на посаду в оп.
Хто пам'ятає,саме той одноосібно,в обхід мзс,з благословення тепер уже найвеличнішого,вів відносини з ерефеїєю і до чого привів.
А потрібна беззаперечна підтримка США і вміти ладити з Штатами,а не запускати брудну кампанію на їх лідера.
показать весь комментарий
23.10.2025 11:38 Ответить
17 червня 2019 року Зеленський заявив у Парижі, що, "обравши мене Президентом, український народ довірив мені завершення війни та повернення анексованих українських територій". Минуло 6 років, чи готовий Зеленський із тією самою впевненістю повторити свої слова та чи готовий Український народ повторити свій вибір?
показать весь комментарий
23.10.2025 10:51 Ответить
Цей вискочка ще жодного разу не вибачився за свою некомпетентність та відверту дурість.
показать весь комментарий
23.10.2025 10:57 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2025 11:00 Ответить
Скоріше ні те, ні се.
показать весь комментарий
23.10.2025 11:39 Ответить
"Жодних територіальних поступок" - це він про 20% окупованої України?
показать весь комментарий
23.10.2025 10:52 Ответить
А що значить -"справедливий мир"?
показать весь комментарий
23.10.2025 10:53 Ответить
Bogdan #603107

А що значить -"справедливий мир"? Це означає - за тогорічним потужним "Планом перемоги"!(((
показать весь комментарий
23.10.2025 11:16 Ответить
Тепер про план перемоги де можна детально почитать?В голові зе?
показать весь комментарий
23.10.2025 11:55 Ответить
сказав як відрізав - справжній патріот
показать весь комментарий
23.10.2025 10:54 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2025 11:10 Ответить
Тільки патріот якої країни?
В мережі гуляє копія його рос.паспорта,а він Труху трусить,за нібито наявність російського внутрішнього паспорта у нього.
показать весь комментарий
23.10.2025 11:48 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2025 10:57 Ответить
вован, щоб так зухвало говорити, потрібні потужні аргументи. Наприклад, балістика та крилаті ракети власного виробництва. І не картинки і обіцянки, а реальні вироби, які застосовуються щодня і з великою результативністю.

Тому поки у тебе цього немає, краще закрий свого рота і не струшуй повітря.
показать весь комментарий
23.10.2025 11:01 Ответить
Думаю план зели такой: перемирие на выборы - переизбрание (с подделкой голосов, разумеется) -а потом сдача территорий....
у нас такое проделывал Шарон... ОН перед выборами кричал одно, а после того, как его избрали , сделал совершенно противоположное...
И , поскольку зеля совок, все его базары надо понимать строго наоборот.
Или пусть он нам расскажет как на лыжах с Карпат в Оман съезжать.
показать весь комментарий
23.10.2025 11:08 Ответить
Спочатку здало кацапам все по максимуму, а тепер щось натякає, гнида оманська
показать весь комментарий
23.10.2025 11:12 Ответить
Значить ще не все здав.
показать весь комментарий
23.10.2025 11:42 Ответить
Зеленський, ти політичний імпотент. Уходь з "арени" і своїх євнухів-потужних менеджерів забери. Не "гвалтуй" Україну і народ.
показать весь комментарий
23.10.2025 11:13 Ответить
 
 