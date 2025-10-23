Никаких территориальных уступок. Нужен справедливый мир, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отверг возможность территориальных уступок.

Об этом глава государства заявил журналистам перед заседанием Европейского совета, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, прекращение огня возможно, но для этого нужно больше давления на Россию.

"Мы готовы к переговорам по ceasefire. Мы готовы к любому формату. Но важное значение переговоров - нам нужен справедливый и долговременный мир", - подчеркнул он.

На вопрос о возможности уступок территориями президент коротко сказал: "Никаких территориальных уступок".

Территориальные уступки

Во время встречи украинской и американской делегаций в Вашингтоне спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф давил на украинских чиновников относительно передачи Донетчины под контроль РФ.

По словам чиновников, Уиткофф давил на украинскую делегацию о передаче Донецкой области под контроль РФ, аргументируя это тем, что регион является "преимущественно русскоязычным".

Издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донецкой областью он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Владимир Зеленский отметил, что в случае, когда Украина согласится на плохое территориальное решение, остальные вопросы относительно окончания войны попытаются решить уже без Киева.

