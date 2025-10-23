Зеленський про рішення Трампа щодо Tomahawk Україні: Дуже делікатно, але це така ж ситуація, як була із санкціями

Президент України Володимир Зеленський назвав питання щодо можливого постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk "дуже делікатним".

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Коментуючи рішення президента США Дональда Трампа не надавати Україні ці ракети, Зеленський зазначив, що воно є "дуже делікатним", але порівняв ситуацію з попередніми рішеннями про запровадження санкцій.

"Я думаю, ви чули про це від президента Трампа. Це дуже делікатне рішення. Але це така ж ситуація, як була із санкціями раніше", - зазначив він.

Президент додав, що в довгостроковій перспективі очікує на зміну позиції Вашингтона. "І тому я думаю, що в довгостроковій перспективі ми матимемо таке саме рішення в майбутньому і з цього питання. Але це залежить від американської сторони", - наголосив Зеленський.

Що передувало?

Сьогодні, 23 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна не отримує ракети Tomahawk, оскільки потрібно щонайменше шість місяців, щоб навчитися керувати цими ракетами великої дальності.

Переговори України та США щодо передачі Tomahawk

6 жовтня Трамп заявив, що певною мірою ухвалив рішення про постачання Tomahawk Україні, водночас підкресливши, що не хоче ескалації і перед остаточним рішенням хоче знати конкретні цілі їхнього застосування та маршрути польоту.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання Tomahawk, але остаточне рішення лишається за Трампом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН президенти України й США торкалися питання зняття табу на постачання озброєнь.

8 жовтня Зеленський сказав журналістам, що під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Трамп не відмовив у проханні щодо Tomahawk. 10 жовтня президент Росії Володимир Путін попередив, що у разі постачання цих ракет відповіддю Москви стане посилення системи ППО.

13 жовтня Трамп повідомив, що США можуть надіслати Tomahawk Україні, якщо Путін відмовиться від врегулювання. 16 жовтня президенти США та РФ провели телефонну розмову, під час якої, за словами Трампа, ідея постачання ракет не сподобалася Путіну.

17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський підтвердив, що Трамп не сказав однозначного "ні", але й не дав прямого "так". 20 жовтня Зеленський зазначив, що європейські лідери розглядають можливість звернутися до Трампа з проханням дозволити використання Tomahawk Україні.

Що відомо про ракети Tomahawk

Tomahawk - це американська далекобійна крилата ракета малої висоти, призначена для ураження наземних і - в деяких варіантах - морських цілей з високою точністю. Її серійне застосування почалось у 1980-х.

Основні технічні характеристики:

Швидкість: субзвукова, ≈ Mach 0.7 (приблизно 500–600 mph).

Дальність: залежить від варіанту; сучасний Block IV/Block V має дальність у районі ~900 морських миль (≈1 600 км) або більше; точні межі частково класифіковані.

Бойова частина: одиночний унітарний бойовий заряд приблизно 450–1 000 lb класу (залежить від варіанта). Раніше існували й спеціальні (суббоєприпаси, навіть ядерний варіант у минулому).

Навігація/наведення: комбінована - INS + GPS, TERCOM/DSMAC (рельєфна кореляція), а в блоках IV/V - двосторонній канал зв’язку для перенаведення, "лоутер" і можливість ретаргетування в польоті.

Tomahawk широко застосовували у низці конфліктів (Балкани 1990-ті, Ірак, Сирія, ін.), переважно для ударів по важливих наземних цілях. У 2020-х роках їх використовували також в операціях проти хуситів.

Tomahawk - потужна, перевірена часом крилата ракета з великою дальністю, високою точністю і здатністю перенаводитись у польоті. Для України її передача дала б можливість уражати віддалені цілі з високою точністю, але на практиці питання ускладнюють: пускові платформи, наявність запасів, політичні та стратегічні ризики, а також потреба в логістиці й підготовці.

