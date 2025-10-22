УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9012 відвідувачів онлайн
Новини Дозвіл на далекобійні удари по РФ Ракети Tomahawk для України
3 241 26

США дозволили Україні бити по Росії деякими видами далекобійних ракет, - WSJ

США зняли обмеження на використання Україною західних далекобійних ракет

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала "ключове обмеження" на використання Україною деяких ракет великої дальності, наданих західними союзниками. Це дозволить Києву збільшити радіус ударів по цілях у глибині території Росії та посилити тиск на Кремль.

Про це пише видання The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цей крок збігається з ініціативою Трампа на початку жовтня — змусити Москву піти на переговори про завершення війни та водночас утриматися від передачі Україні крилатих ракет Tomahawk.

Удари ракетами Storm Shadow

Американські чиновники зазначають, що очікують на подальші українські удари по Росії із використанням Storm Shadow, які запускаються з українських літаків і мають дальність понад 290 кілометрів. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США продадуть Україні бойові та транспортні вертольоти

Україна у вівторок застосувала надану Британією крилату ракету Storm Shadow, щоб уразити російський завод у Брянську, який виробляв вибухівку та ракетне паливо.

Читайте також: США потенційно можуть надати Україні зброю для "серйозної шкоди" РФ, - Вітакер

"Поновлення використання Storm Shadow не є переломним фактором на полі бою — їхня дальність набагато менша, ніж у Tomahawk, і раніше ці ракети вже застосовувалися проти цілей у Росії. Проте вони розширюють можливості Києва для ударів вглиб російської території", - нагадало видання.

Хто ухвалив рішення 

WSJ зазначає, що непублічне рішення США було ухвалене після того, як повноваження щодо підтримки таких атак передали від міністра оборони Піта Гегсета у Пентагоні головнокомандувачу американських сил у Європі генералу Алексусу Гринкевичу, який також очолює командування НАТО.

Колишній президент Джо Байден наприкінці свого терміну дозволив Україні використовувати Storm Shadow і американські ракети ATACMS для ударів по цілях у Росії. Але після повернення Трампа до влади Пентагон запровадив процедуру додаткового погодження транскордонних ударів усіма ракетами, що використовують американські дані наведення, включно з Storm Shadow.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має право вражати ракетами Tomahawk об’єкти у РФ. Це законні цілі, - міністр оборони Латвії Спрудс

Україна також продовжує завдавати ударів у глиб Росії власними безпілотниками та невеликою кількістю вітчизняних ракет. Багато з них спрямовані на російські нафтопереробні заводи та енергетичну інфраструктуру.

The Wall Street Journal у вересні повідомила, що Трамп дозволив ділитися з Києвом даними про такі цілі.

"Україна продемонструвала надзвичайну спроможність завдавати глибоких ударів по легітимних військових цілях у Росії, які забезпечують кремлівську війну, що виснажує економіку РФ і вже забрала життя або поранила понад мільйон росіян. Їй не потрібен наш дозвіл", - сказав полковник Мартін О’Доннелл, речник НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має бити вглиб території Росії західною зброєю, - резолюція Європарламенту

Автор: 

зброя (7806) ракети (4233) США (24580) Томагавк (56) Удари по РФ (615)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Так ці обмеження ще дід Байден скасував - ракети то все одно не далі 200 км летять. Чи не скасував?
показати весь коментар
22.10.2025 22:40 Відповісти
+3
Ше б до цієї відмашки зо 500 Шторм Шедл і зо 500 Скальпів - можна і повоювати
показати весь коментар
22.10.2025 22:44 Відповісти
+3
DW
На початку вересня міністр оборони Швеції Пал Йонсон у розмові з профільним виданням Breaking Defense повідомив, що в Стокгольмі залишаються відкритими до дискусії щодо постачання старіших версій літаків Gripen, а саме версій C/D.
Ідею постачання цих винищувачів українським військовим підтримували й представники компанії-виробника Saab.
Наприкінці червня стало відомо про відмову міністерства оборони Швеції розібрати на запчастини одразу 60 винищувачів Gripen з метою "канібалізації" - використання їхніх вузлів і агрегатів для підтримки ********** версій цього літака.
Тоді ж українське профільне видання Defence Express повідомило, що такий крок теоретично можна розцінювати як сигнал на підвищення шансів передачі Україні цих літаків.
Крім того, на початку жовтня в міноборони України визнали, що очікують на надходження Gripen, хоч і не вказували, яких саме версій.
Згодом передача літаків цього типу Україні стала темою розмови між Зеленським і Крістерссоном на полях саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені.
показати весь коментар
22.10.2025 22:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так ці обмеження ще дід Байден скасував - ракети то все одно не далі 200 км летять. Чи не скасував?
показати весь коментар
22.10.2025 22:40 Відповісти
Я так розумію, тампон скасував обмеження на удари томагавками.
показати весь коментар
22.10.2025 22:43 Відповісти
То були обмеження на використання американських АТАCMS, які летять до 300 км.
показати весь коментар
22.10.2025 22:49 Відповісти
ти взагалі статтю читав?
спеціально для тебе цитую:
"Але після повернення Трампа до влади Пентагон запровадив процедуру додаткового погодження транскордонних ударів усіма ракетами, що використовують американські дані наведення, включно з Storm Shadow."
показати весь коментар
22.10.2025 23:02 Відповісти

показати весь коментар
22.10.2025 22:40 Відповісти
Ше б до цієї відмашки зо 500 Шторм Шедл і зо 500 Скальпів - можна і повоювати
показати весь коментар
22.10.2025 22:44 Відповісти
А в кацапів вже завтра ... і воно починається не погано
"Ночью 23 октября в Челябинске прогремел взрыв. Многие проснулись от громкого звука. Горожане делятся в соцсетях фото и видео ..."
показати весь коментар
22.10.2025 22:45 Відповісти
Кацап зайшов у туалет, а весь дім трухануло...
https://www.facebook.com/watch?v=2454147081667277
показати весь коментар
22.10.2025 22:55 Відповісти
.....
показати весь коментар
22.10.2025 23:00 Відповісти
Ну ось і відповідь на моє питання. Отже тлмагавків не дали, але щоб підсолодити гірку пігулку, дали дозвіл бити штормами.
показати весь коментар
22.10.2025 22:46 Відповісти
DW
На початку вересня міністр оборони Швеції Пал Йонсон у розмові з профільним виданням Breaking Defense повідомив, що в Стокгольмі залишаються відкритими до дискусії щодо постачання старіших версій літаків Gripen, а саме версій C/D.
Ідею постачання цих винищувачів українським військовим підтримували й представники компанії-виробника Saab.
Наприкінці червня стало відомо про відмову міністерства оборони Швеції розібрати на запчастини одразу 60 винищувачів Gripen з метою "канібалізації" - використання їхніх вузлів і агрегатів для підтримки ********** версій цього літака.
Тоді ж українське профільне видання Defence Express повідомило, що такий крок теоретично можна розцінювати як сигнал на підвищення шансів передачі Україні цих літаків.
Крім того, на початку жовтня в міноборони України визнали, що очікують на надходження Gripen, хоч і не вказували, яких саме версій.
Згодом передача літаків цього типу Україні стала темою розмови між Зеленським і Крістерссоном на полях саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені.
показати весь коментар
22.10.2025 22:48 Відповісти
Як стверджує не знаю з яких відомостей Піонтковький 100 f-16 з іноземними пілотами найманцями вже в Україні . Це саме ті переносники бомб-ракет високо в небі над зоною недосяжності рашистської розвідки , а далі бомборакетку запустив ще на 450 км здається в плюс - й до аеродромчику повернувся...
показати весь коментар
22.10.2025 23:05 Відповісти
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/24858077

це було й в наших виданнях але мені по приколу саме з ТАСС взяти

WSJ: Киев в течение шести недель получит более 3 тыс. американских ракет ERAM

Общая сумма пакета военной помощи Украине, значительную часть которой покрыли страны Европы, составила $850 млн, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

23 августа, 18:НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Американская администрация ранее на этой неделе одобрила продажу 3,3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) для Киева. Они прибудут на Украину в течение шести недель, сообщила газета https://www.wsj.com/ The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
показати весь коментар
22.10.2025 23:11 Відповісти
новина 23 серпня! а зараз йде до кінця жовтень
показати весь коментар
22.10.2025 23:12 Відповісти
Які Ви нетерплячі! Доставка йде за планом. )))
показати весь коментар
22.10.2025 23:20 Відповісти
Вартість за годину польоту $33 000-$42 000 для F-35 проти $4 700-$8 000 для JAS Gripen.
показати весь коментар
22.10.2025 23:41 Відповісти
то ERAM вже в Україні? От зараз треба слухати Фейгін Піонтковський. - Дідуган ще в серпні на жовтень обіцяв подібні новини - F-16 +новітні бомборакети та далекобійні цілі за розвідкою від США ...Ой треба слухати Соловйя сьогодні...
показати весь коментар
22.10.2025 22:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Xd5eBGupktE&t=2s

WSJ доречі, видання Мердока - вічного спонсора та підтримувача респів у США
показати весь коментар
22.10.2025 22:52 Відповісти
А Тампу завтра важко буде сказати, що це фігня якась і нічого такого ніхто не вирішував?
показати весь коментар
22.10.2025 22:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3mIevCsMwEg

Не тільки ця обнадійлива інформація від Новікова . Я радію з того, що на 14 жовтня Рютте відбив таки Порошенка у РИГІВ - й вони зустрічалися у Польщі на саміті НАТО. Таки долучаться ДОРОСЛІ політики до "міжнародки ". А новий крутий посол Британії теж добрячий зв"язок для опозиційних патріотів у Києві . Усі представники посольств невпинно були присутніми на усіх судах РИГІВ по санкціям проти Пороха .
показати весь коментар
22.10.2025 23:01 Відповісти
Теперь 3000 фламинго полетят плотным косяком.
показати весь коментар
22.10.2025 23:02 Відповісти
ERAMи перфарбують в рожевий
показати весь коментар
22.10.2025 23:06 Відповісти
з дальністю 200км це називається глибинні удари?
показати весь коментар
22.10.2025 23:13 Відповісти
туман вайни
показати весь коментар
22.10.2025 23:15 Відповісти
Це все піз..ж.
показати весь коментар
22.10.2025 23:25 Відповісти
таки послухайте діугана Піонтковсього - вище моє посилання
показати весь коментар
22.10.2025 23:32 Відповісти
 
 