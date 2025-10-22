США дозволили Україні бити по Росії деякими видами далекобійних ракет, - WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала "ключове обмеження" на використання Україною деяких ракет великої дальності, наданих західними союзниками. Це дозволить Києву збільшити радіус ударів по цілях у глибині території Росії та посилити тиск на Кремль.

Про це пише видання The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цей крок збігається з ініціативою Трампа на початку жовтня — змусити Москву піти на переговори про завершення війни та водночас утриматися від передачі Україні крилатих ракет Tomahawk.

Удари ракетами Storm Shadow

Американські чиновники зазначають, що очікують на подальші українські удари по Росії із використанням Storm Shadow, які запускаються з українських літаків і мають дальність понад 290 кілометрів.

Україна у вівторок застосувала надану Британією крилату ракету Storm Shadow, щоб уразити російський завод у Брянську, який виробляв вибухівку та ракетне паливо.

"Поновлення використання Storm Shadow не є переломним фактором на полі бою — їхня дальність набагато менша, ніж у Tomahawk, і раніше ці ракети вже застосовувалися проти цілей у Росії. Проте вони розширюють можливості Києва для ударів вглиб російської території", - нагадало видання.

Хто ухвалив рішення

WSJ зазначає, що непублічне рішення США було ухвалене після того, як повноваження щодо підтримки таких атак передали від міністра оборони Піта Гегсета у Пентагоні головнокомандувачу американських сил у Європі генералу Алексусу Гринкевичу, який також очолює командування НАТО.

Колишній президент Джо Байден наприкінці свого терміну дозволив Україні використовувати Storm Shadow і американські ракети ATACMS для ударів по цілях у Росії. Але після повернення Трампа до влади Пентагон запровадив процедуру додаткового погодження транскордонних ударів усіма ракетами, що використовують американські дані наведення, включно з Storm Shadow.

Україна також продовжує завдавати ударів у глиб Росії власними безпілотниками та невеликою кількістю вітчизняних ракет. Багато з них спрямовані на російські нафтопереробні заводи та енергетичну інфраструктуру.

The Wall Street Journal у вересні повідомила, що Трамп дозволив ділитися з Києвом даними про такі цілі.

"Україна продемонструвала надзвичайну спроможність завдавати глибоких ударів по легітимних військових цілях у Росії, які забезпечують кремлівську війну, що виснажує економіку РФ і вже забрала життя або поранила понад мільйон росіян. Їй не потрібен наш дозвіл", - сказав полковник Мартін О’Доннелл, речник НАТО.

