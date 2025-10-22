США продадуть Україні бойові та транспортні вертольоти
Україна розпочала процес закупівлі американських бойових і транспортних вертольотів AH-1Z Viper та UH-1Y Venom від компанії Bell.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, першим кроком стало підписання листа про наміри між урядом України та виробником, пише Defense Express.
Це відкриває шлях для подальших переговорів у межах програми Foreign Military Sale.
"У випадку закупівлі зброї у США це угода не між урядом України та безпосереднім виробником зброї, а між урядами. Тобто український уряд має укласти угоду з американським, а вже той замовить у Bell вертольоти", - пояснили експерти Defense Express.
Експерти пояснюють, що Bell тепер працюватиме з Вашингтоном, щоб прискорити процес підготовки контракту. Обидві моделі вертольотів є новими модернізаціями відомих машин AH-1 Cobra та UH-1 Iroquois.
Вони мають до 85% спільних деталей, що значно полегшує ремонт та обслуговування.
Такі вертольоти вже стоять на озброєнні морської піхоти США та продаються союзникам. Наприклад, Чехія у 2019 році замовила 12 таких машин за 622 млн доларів. Словаччина також могла купити AH-1Z зі знижкою, але наприкінці 2024 року відмовилася та обрала UH-60 Black Hawk.
Для України ж така закупівля стане важливим кроком у заміні старих радянських гелікоптерів.
Нагадаємо, 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.
До слова, 22 жовтня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон опублікував у соцмережах фото, на якому президент України Володимир Зеленський сидить у кабіні шведського винищувача Gripen, який виробляє компанія Saab.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Спочатку на лінії зіткнення років 5-10 будемо воювати ТАКОЮ ЗБРОЄЮ!
Ірокез це класика!
і Кобра теж !
.
"Гадюк" пофарбують у чорний колір і на них будуть літати ТЦКашники !!!
ловитимуть ухилянтів.
ужас! ужас! ужас!
.
І́гор Іва́нович Сікорський ( 25 травня [6 червня] 1889, Київ, Російська імперія - 26 жовтня 1972, Істон.
***** гонятися за фанерою на літаючому танку?
Їх замовляють US MARINE для морської піхоти
крім того - уніфікація обох гелікоптерів
.
І ці кошти можна споямовувати лише на економіку і соціалку ...
.
Так ЗЄ ж вже років 5, як UH-1 "Ірокез" в Одесі робить. У нас тих Ірокезів вже більше ніж у США повинно бути.
Хтось ще пам'ятає цю потужну новину?
От і з Фламінго буде те ж саме - через пару років ніхто вже і не згадає ******* про неї.
Ці гелікоптери онуки Ірокеза та Кобри - двомоторні з новими лопатями та самої інших вдосконалень
.
Тому ми з тобою про це знаємо, а голова Укоборонпрому Гусєв, якого призначив ЗЄ, ні.
.
На Вайпері явно двигло потужніже. Воно все явно набагато більше ******** авіонікою нафаршировано.
Як на мене обладунки 15 сторічча виглядали елегантніше за нинішні броніки та обвіс. 😁 Але ну його нах у залізяках зараз воювати.
.
Тобто український уряд має укласти угоду з американським, а вже той замовить у Bell вертольоти" Джерело: https://censor.net/ua/n3581157
То вже закуповують чи ще потрібно укласти угоду?? Чи все триндьож, як завжди?
Як передає кореспондент УНІАН, про це в Одесі під час відвідування заводу заявив директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв.
26.02.2021
Мабуть ***** встигли зробити вже... 😁
Треба пам'ятати, хто у нас одноосібно всім типу "керує".