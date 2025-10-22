США продадуть Україні бойові та транспортні вертольоти

Фото: Вікіпедія

Україна розпочала процес закупівлі американських бойових і транспортних вертольотів AH-1Z Viper та UH-1Y Venom від компанії Bell.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, першим кроком стало підписання листа про наміри між урядом України та виробником, пише Defense Express.

Це відкриває шлях для подальших переговорів у межах програми Foreign Military Sale.

"У випадку закупівлі зброї у США це угода не між урядом України та безпосереднім виробником зброї, а між урядами. Тобто український уряд має укласти угоду з американським, а вже той замовить у Bell вертольоти", - пояснили експерти Defense Express.

Експерти пояснюють, що Bell тепер працюватиме з Вашингтоном, щоб прискорити процес підготовки контракту. Обидві моделі вертольотів є новими модернізаціями відомих машин AH-1 Cobra та UH-1 Iroquois.

Вони мають до 85% спільних деталей, що значно полегшує ремонт та обслуговування.

Такі вертольоти вже стоять на озброєнні морської піхоти США та продаються союзникам. Наприклад, Чехія у 2019 році замовила 12 таких машин за 622 млн доларів. Словаччина також могла купити AH-1Z зі знижкою, але наприкінці 2024 року відмовилася та обрала UH-60 Black Hawk.

Для України ж така закупівля стане важливим кроком у заміні старих радянських гелікоптерів.

Нагадаємо, 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.

До слова, 22 жовтня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон опублікував у соцмережах фото, на якому президент України Володимир Зеленський сидить у кабіні шведського винищувача Gripen, який виробляє компанія Saab.

