2 882 32

США продадуть Україні бойові та транспортні вертольоти

Україна почала закупівлю вертольотів AH-1Z
Фото: Вікіпедія

Україна розпочала процес закупівлі американських бойових і транспортних вертольотів AH-1Z Viper та UH-1Y Venom від компанії Bell.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, першим кроком стало підписання листа про наміри між урядом України та виробником, пише Defense Express.

Це відкриває шлях для подальших переговорів у межах програми Foreign Military Sale.

"У випадку закупівлі зброї у США це угода не між урядом України та безпосереднім виробником зброї, а між урядами. Тобто український уряд має укласти угоду з американським, а вже той замовить у Bell вертольоти", - пояснили експерти Defense Express.

Читайте: Країни НАТО закупили у США зброї для України на $2 млрд, - Рютте

Експерти пояснюють, що Bell тепер працюватиме з Вашингтоном, щоб прискорити процес підготовки контракту. Обидві моделі вертольотів є новими модернізаціями відомих машин AH-1 Cobra та UH-1 Iroquois.
Вони мають до 85% спільних деталей, що значно полегшує ремонт та обслуговування.

Такі вертольоти вже стоять на озброєнні морської піхоти США та продаються союзникам. Наприклад, Чехія у 2019 році замовила 12 таких машин за 622 млн доларів. Словаччина також могла купити AH-1Z зі знижкою, але наприкінці 2024 року відмовилася та обрала UH-60 Black Hawk.

Для України ж така закупівля стане важливим кроком у заміні старих радянських гелікоптерів.

Читайте також: Естонія долучиться до наступного пакета допомоги PURL і цього тижня передасть Україні партію дронів, - міністр оборони Певкур

Нагадаємо, 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.

До слова, 22 жовтня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон опублікував у соцмережах фото, на якому президент України Володимир Зеленський сидить у кабіні шведського винищувача Gripen, який виробляє компанія Saab.

+4
Тю.
Так ЗЄ ж вже років 5, як UH-1 "Ірокез" в Одесі робить. У нас тих Ірокезів вже більше ніж у США повинно бути.

Хтось ще пам'ятає цю потужну новину?

22.10.2025 22:10 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2025 22:10 Відповісти
+3
Тамагавки почекають!
22.10.2025 22:01 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2025 22:01 Відповісти
+3
На Одеському авіаційному заводі в цьому році почнуть збирання американських військових вертольотів Bell UH-1 Iroquois ("Ірокез").

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Одесі під час відвідування заводу заявив директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв.
26.02.2021

22.10.2025 22:19 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2025 22:19 Відповісти
Тамагавки почекають!
22.10.2025 22:01 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2025 22:01 Відповісти
Епічний епізод атаки Ірокезів з "Апокаліпсис сьогодні" під "Політ Валкірій" Вагнера.

Ірокез це класика!

і Кобра теж !

.

Ірокез це класика!

і Кобра теж !

.
показати весь коментар
22.10.2025 22:46 Відповісти
мусорів катати,для розгону невдячнього народу???
22.10.2025 22:01 Відповісти
22.10.2025 22:01 Відповісти
"Бегущий человек", начало фильма. Будущее уже здесь.
22.10.2025 22:07 Відповісти
22.10.2025 22:07 Відповісти
все набагато гірше !

"Гадюк" пофарбують у чорний колір і на них будуть літати ТЦКашники !!!
ловитимуть ухилянтів.

ужас! ужас! ужас!

.
22.10.2025 22:23 Відповісти
22.10.2025 22:23 Відповісти
І Атлантичний океан теж ми викопали.

І́гор Іва́нович Сікорський ( 25 травня [6 червня] 1889, Київ, Російська імперія - 26 жовтня 1972, Істон.
22.10.2025 22:14 Відповісти
22.10.2025 22:14 Відповісти
Апач там є непоганий - валив би Шахеди нараз - літаючий танк
22.10.2025 22:07 Відповісти
22.10.2025 22:07 Відповісти
Тілтки година польоту Апача коштує у рази більше за Шахед.
22.10.2025 22:11 Відповісти
22.10.2025 22:11 Відповісти
Він же ж не одного вполює - коли їх залітає 500 - а скоро кацапи грозяться запускати 1000
22.10.2025 22:16 Відповісти
22.10.2025 22:16 Відповісти
Це важкий штурмовий гвинтокрил.

***** гонятися за фанерою на літаючому танку?
22.10.2025 22:20 Відповісти
22.10.2025 22:20 Відповісти
Гадюка загалом НЕ гірша за Апача, але дешевша раза в півтора, простіша і дешевша у тому числі і в експлуатації.
Їх замовляють US MARINE для морської піхоти

крім того - уніфікація обох гелікоптерів

.
22.10.2025 22:32 Відповісти
22.10.2025 22:32 Відповісти
ти диви, за гроші продають, а так раніше можна було? ну, не скиглити и виклянчувати, а купити зброю?
22.10.2025 22:09 Відповісти
22.10.2025 22:09 Відповісти
Продадуть ... колись ... можливо ...
22.10.2025 22:20 Відповісти
22.10.2025 22:20 Відповісти
спочатку гроші, потім вертольоти.
22.10.2025 22:24 Відповісти
22.10.2025 22:24 Відповісти
А гроші дають наші "західні партнери"
І ці кошти можна споямовувати лише на економіку і соціалку ...
22.10.2025 22:26 Відповісти
22.10.2025 22:26 Відповісти
алєнь кацапський, наші Західні партнери створили спецфонд на закупівлю зброї у США.

.

.
22.10.2025 22:35 Відповісти
22.10.2025 22:35 Відповісти
Тю.
Так ЗЄ ж вже років 5, як UH-1 "Ірокез" в Одесі робить. У нас тих Ірокезів вже більше ніж у США повинно бути.

Хтось ще пам'ятає цю потужну новину?

22.10.2025 22:10 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2025 22:10 Відповісти
Ірокезів вже давно ніхто не робить.
Ці гелікоптери онуки Ірокеза та Кобри - двомоторні з новими лопатями та самої інших вдосконалень

.
22.10.2025 22:37 Відповісти
22.10.2025 22:37 Відповісти
Це деталі, які у Трускавці не викладали.

Тому ми з тобою про це знаємо, а голова Укоборонпрому Гусєв, якого призначив ЗЄ, ні.
22.10.2025 22:41 Відповісти
22.10.2025 22:41 Відповісти
як на мене, то Ірокез та Кобра були елегантнішими, але ніц не вдієш - треба брати нові моделі

.

.
22.10.2025 22:49 Відповісти
22.10.2025 22:49 Відповісти
Ну це не питання естетики.
На Вайпері явно двигло потужніже. Воно все явно набагато більше ******** авіонікою нафаршировано.

Як на мене обладунки 15 сторічча виглядали елегантніше за нинішні броніки та обвіс. 😁 Але ну його нах у залізяках зараз воювати.
22.10.2025 22:56 Відповісти
22.10.2025 22:56 Відповісти
Кажется уже всем миром начали делить 140 млрд. кацапских грошей.
22.10.2025 22:13 Відповісти
22.10.2025 22:13 Відповісти
коли є що ділити, то і всі збігаються

.

.
22.10.2025 22:38 Відповісти
22.10.2025 22:38 Відповісти
Україна розпочала процес закупівлі американських бойових і транспортних вертольотів AH-1Z Viper та UH-1Y Venom від компанії Bell. Джерело: https://censor.net/ua/n3581157

Тобто український уряд має укласти угоду з американським, а вже той замовить у Bell вертольоти" Джерело: https://censor.net/ua/n3581157

То вже закуповують чи ще потрібно укласти угоду?? Чи все триндьож, як завжди?
22.10.2025 22:13 Відповісти
22.10.2025 22:13 Відповісти
Довга пісня, але для піару підійде
22.10.2025 22:17 Відповісти
22.10.2025 22:17 Відповісти
На Одеському авіаційному заводі в цьому році почнуть збирання американських військових вертольотів Bell UH-1 Iroquois ("Ірокез").

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Одесі під час відвідування заводу заявив директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв.
26.02.2021

Мабуть ***** встигли зробити вже... 😁
22.10.2025 22:19 Відповісти
22.10.2025 22:19 Відповісти
Супер! Нарешті ці пташки будуть наводити жах на рашистів та їх "пілотів"!
22.10.2025 22:26 Відповісти
22.10.2025 22:26 Відповісти
Дай дурню кришталевий прутень - він і руки поріже, і прутня розіб'є.

Треба пам'ятати, хто у нас одноосібно всім типу "керує".
22.10.2025 22:31 Відповісти
22.10.2025 22:31 Відповісти
А ковдри? Якже ж ковдри ?! Яка перемога без ковдр?
22.10.2025 22:27 Відповісти
22.10.2025 22:27 Відповісти
А може краще таку інформаію подавати в теперішньому або минулому часі, а то від цих оборудок в майбутньому часі уже мутить
22.10.2025 22:42 Відповісти
22.10.2025 22:42 Відповісти
Актуальні штуки проти Шахедів але їх збивать фіпівішки
22.10.2025 23:27 Відповісти
22.10.2025 23:27 Відповісти
 
 