США вже відправили Україні зброю на перші мільярди доларів з коштів союзників НАТО, - Рютте
Країни-члени НАТО вже оплатили великий обсяг американського озброєння, призначеного для України, через механізм PURL. Йдеться про щонайменше 2 мільярди доларів.
Про це генсек НАТО Марк Рютте заявив під час спілкування з журналістами у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, відповідні обсяги зброї за кошти союзників Альянсу вже відправлені зі Сполучених Штатів.
НАТО збільшуватиме допомогу Україні
Рютте також сказав, що європейські союзники збільшують витрати на забезпечення безпеки України "після довготривалого припинення вогню або мирної угоди".
"Я побачусь з президентом сьогодні пізніше. Ми обговоримо, як НАТО може допомогти в реалізації його ідеї щодо повного миру в Україні після його успіху в Газі", - додав він.
Що таке програма PURL
Ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) створена спільно НАТО та США і запрацювала в серпні 2025 року. Перший пакет профінансували Нідерланди на суму 578 млн дол., другий – Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн дол., третій – Німеччина на 500 млн дол. Четвертий – на 500 млн дол. – оголосила Канада.
Постачання перших двох пакетів почалося в середині вересня. Крім того, США вже фіналізували з Канадою та Німеччиною наповнення третього та четвертого пакетів.
Ініціатива PURL спрямована на те, щоб забезпечити швидке постачання систем і озброєння, які можна придбати у США. Це має зміцнити позиції України та створити умови для досягнення справедливого й тривалого миру.
