739 24

США вже відправили Україні зброю на перші мільярди доларів з коштів союзників НАТО, - Рютте

Рютте розповів про закупівлю зброї у США для України

Країни-члени НАТО вже оплатили великий обсяг американського озброєння, призначеного для України, через механізм PURL. Йдеться про щонайменше 2 мільярди доларів. 

Про це генсек НАТО Марк Рютте заявив під час спілкування з журналістами у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відповідні обсяги зброї за кошти союзників Альянсу вже відправлені зі Сполучених Штатів.

НАТО збільшуватиме допомогу Україні

Рютте також сказав, що європейські союзники збільшують витрати на забезпечення безпеки України "після довготривалого припинення вогню або мирної угоди".

"Я побачусь з президентом сьогодні пізніше. Ми обговоримо, як НАТО може допомогти в реалізації його ідеї щодо повного миру в Україні після його успіху в Газі", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Виробництво дронів і ракет, розширення ініціативи PURL: Зеленський і Стере обговорили оборонну співпрацю. ВIДЕО

Що таке програма PURL

Ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) створена спільно НАТО та США і запрацювала в серпні 2025 року. Перший пакет профінансували Нідерланди на суму 578 млн дол., другий – Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн дол., третій – Німеччина на 500 млн дол. Четвертий – на 500 млн дол. – оголосила Канада.

Постачання перших двох пакетів почалося в середині вересня. Крім того, США вже фіналізували з Канадою та Німеччиною наповнення третього та четвертого пакетів.

Ініціатива PURL спрямована на те, щоб забезпечити швидке постачання систем і озброєння, які можна придбати у США. Це має зміцнити позиції України та створити умови для досягнення справедливого й тривалого миру.

Читайте також: Працюємо з партнерами над розширенням програми PURL. Вже фіналізуємо одну з угод, - Зеленський

НАТО (6918) зброя (7806) США (24580) Рютте Марк (548)
+3
Копійки, через які Рютте вважає потрібним пишатися.
22.10.2025 20:25 Відповісти
+2
Байден за рік надавав допомогу на 60 млд
22.10.2025 20:27 Відповісти
+2
Путин получает 2 млрд. долларов в сутки от продажи нафты и газа. И тратит их на закупки оружия в Китае. В СУТКИ
22.10.2025 20:41 Відповісти
Совокупный доход от продажи нефти и газа в месяц в 2025 г. оценивается от 12 - до 15 млрд. долларов что на 35% меньше, чем в 2024 г.
22.10.2025 20:59 Відповісти
показати весь коментар
Це офіційні російські цифри... Смешно. Реальность - х 10
22.10.2025 21:15 Відповісти
Всего с начала года Москва получила 6,61 трлн рублей (около $81 млрд) от продажи нефти и газа.
22.10.2025 20:59 Відповісти
Ти дурень? Це офіційні російські цифри...
22.10.2025 21:13 Відповісти
Вот я всем говорю джентльмену Короткову верить на слово. Он врать не будет.
22.10.2025 21:33 Відповісти
І це закупили в тій державі (США), яка гарантувала меморандум Будаештський...
Я в шоці! А Ви?????
22.10.2025 20:25 Відповісти
А я не. Америка это лоск и мишура. А потереть - барыга, он и есть барыга
22.10.2025 21:03 Відповісти
Штаты всего при бидоне передали Украине помощь оружием на сумму 68 млрд. буксов.
22.10.2025 21:02 Відповісти
Пане Рютте, ви обережно з такими новинами, бо зєрмачних фламінгоміндічів так і інфаркт чи інсульт може схопити, коли такі суми мимо їхніх крючкуватих дзьобів "пролетіли".
22.10.2025 20:30 Відповісти
Пан Рютте знае що робить. Там где он (пан Рютте) крутится такие "ястребы" летают и лоббизмом занимаются, что клоуны, с крючковатыми дзёбами туда никогда не поднимутся. Продать то что подлежит утилизации - это вам не с асфальтом возиться
22.10.2025 21:08 Відповісти
"...реалізації його ідеї щодо повного миру в Україні після його успіху в Газі" Джерело: https://censor.net/ua/n3581144

Успіх - це поновлення бойових дій після підписання перемир'я? АПУПЄТЬ! Новояз московитів нервово курить і обсир@ється від заздрощів!
22.10.2025 20:35 Відповісти
Слизняк Рютте говорящий...
22.10.2025 20:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CBCOlHgyvUI

Зустріч Рютте з Порошенко - 8 днів тому , коли Європа заставила РИГІВ його випустити на саміт НАТО у Польщі
22.10.2025 21:00 Відповісти
кацапе це для тебе

Рютте не заслуговує на цю оцінку . Вже усі лідери ЄС стали в рядочок, після атказа хйлом Трампу Лашадью через Рубіо й прочитали дружно - МИ ВАС ПІДТРИМУЄМО ПАНЕ ТРАМП ЗА РІШУЧІСТЬ В ДІЯХ ПО ЗАМОРОЖЕННЮ КОНФЛІКТУ.

А якщо взяти раніше Порошенко, але через співпрацю з Рютте вирішував й долю справи зі збитиім рашкою літаком ( цемаха вже здав рашці Єрмак)
Й знову при Порошенко -

Марк Рютте очолював другий свій уряд (Rutte II) - коаліцію VVD + PvdA (лейбористи).

Його уряд правив з 2012 до 2017 року - саме в період ухвалення рішення про безвіз і після голландського референдуму 2016 року було прийнято безвізовий для Україні одноголосно в ЄС . Нідерланди саме затягували до рішення референдумом .
22.10.2025 21:02 Відповісти
Кацапка, иде на рашку - лизать ***** член. Заработаешь больше рублей, чем тут писати
22.10.2025 21:11 Відповісти
На немитій в свиноматок свято на честь грошового дощу за подрібнені тушки.
22.10.2025 20:38 Відповісти
Я вас помню. Вы почетный эксперт аналитического сайта. Я всегда вам верю на слово. Я не для себя, сосед просит. Вы не предъявите документик о доходе (ну вы понимаете в этом) кацапов от углеводородов в день?
Я вас рекомендовал соседу как порядочного враля эксперта.
22.10.2025 21:14 Відповісти
Почетный эксперт, только вы не теряйтесь.
22.10.2025 21:35 Відповісти
при херовому байдені було 13.6 лярдів на рік - тільки від США (а ще Європа десь стільки ж).

при хорошому трампі, дають 0 доларів і 0 центів від США. і 2 лярди від Європи за 3 місяці...

Вважай, в 2 рази мінімум даунгрейднулись. І як тут пуйлові не продовжувати? Ще й секс по телефону з трампом
22.10.2025 21:39 Відповісти
 
 