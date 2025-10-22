Виробництво дронів і ракет, розширення ініціативи PURL: Зеленський і Стере обговорили оборонну співпрацю. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, під час якої вони обговорили, серед іншого, потреби України для протидії РФ та оборонну співпрацю.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

Так, Зеленський подякував Норвегії за допомогу Україні, зокрема енергетичну.

"Сьогодні маємо новий пакет енергетичної підтримки від Норвегії, вже третій у цьому році, – близько 150 мільйонів доларів для закупівлі газу взимку. Енергетична підтримка надзвичайно важлива. Подякував Норвегії за цю допомогу і Премʼєр-міністру Йонасу Гару Стере під час нашої зустрічі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, президент розповів про наслідки сьогоднішнього російського обстрілу і подякував за солідарність і співчуття.

Також сторони обговорили потреби України в системах ППО, ракетах до них та інші кроки, які можуть зміцнити Україну взимку.

"Окремо про нашу оборонну співпрацю говорили – виробництво дронів і ракет, розширення ініціативи PURL. Скоординували також позиції та зустрічі, які відбудуться цього тижня у Європі.



Дуже вдячні за велику підтримку норвезького народу – системи протиповітряної оборони, ракети для цих систем. Усе це рятує життя людей", - додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 22 жовтня відвідує з візитом Норвегію.

Що таке програма PURL

Ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) створена спільно НАТО та США і запрацювала в серпні 2025 року. Перший пакет профінансували Нідерланди на суму 578 млн дол., другий – Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн дол., третій – Німеччина на 500 млн дол. Четвертий – на 500 млн дол. – оголосила Канада.

Постачання перших двох пакетів почалося в середині вересня. Крім того, США вже фіналізували з Канадою та Німеччиною наповнення третього та четвертого пакетів.

Ініціатива PURL спрямована на те, щоб забезпечити швидке постачання систем і озброєння, які можна придбати у США. Це має зміцнити позиції України та створити умови для досягнення справедливого й тривалого миру.