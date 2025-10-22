УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9825 відвідувачів онлайн
Новини Відео Допомога Україні від Норвегії Візит Зеленського до Норвегії Програма PURL
279 3

Виробництво дронів і ракет, розширення ініціативи PURL: Зеленський і Стере обговорили оборонну співпрацю. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, під час якої вони обговорили, серед іншого, потреби України для протидії РФ та оборонну співпрацю.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Так, Зеленський подякував Норвегії за допомогу Україні, зокрема енергетичну.

"Сьогодні маємо новий пакет енергетичної підтримки від Норвегії, вже третій у цьому році, – близько 150 мільйонів доларів для закупівлі газу взимку. Енергетична підтримка надзвичайно важлива. Подякував Норвегії за цю допомогу і Премʼєр-міністру Йонасу Гару Стере під час нашої зустрічі", - йдеться в повідомленні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Крім того, президент розповів про наслідки сьогоднішнього російського обстрілу і подякував за солідарність і співчуття.

Також сторони обговорили потреби України в системах ППО, ракетах до них та інші кроки, які можуть зміцнити Україну взимку.

Також читайте: Зеленський і прем’єр Норвегії Стере обговорили посилення ППО, "Стіну дронів" та фінансування виробництва дронів в Україні

"Окремо про нашу оборонну співпрацю говорили – виробництво дронів і ракет, розширення ініціативи PURL. Скоординували також позиції та зустрічі, які відбудуться цього тижня у Європі.

Дуже вдячні за велику підтримку норвезького народу – системи протиповітряної оборони, ракети для цих систем. Усе це рятує життя людей", - додав Зеленський.

Також читайте: Україна та Норвегія запускають спільну програму Brave-Norway з розвитку оборонних інновацій

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 22 жовтня відвідує з візитом Норвегію.

Що таке програма PURL

Ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) створена спільно НАТО та США і запрацювала в серпні 2025 року. Перший пакет профінансували Нідерланди на суму 578 млн дол., другий – Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн дол., третій – Німеччина на 500 млн дол. Четвертий – на 500 млн дол. – оголосила Канада.

Постачання перших двох пакетів почалося в середині вересня. Крім того, США вже фіналізували з Канадою та Німеччиною наповнення третього та четвертого пакетів.

Ініціатива PURL спрямована на те, щоб забезпечити швидке постачання систем і озброєння, які можна придбати у США. Це має зміцнити позиції України та створити умови для досягнення справедливого й тривалого миру.

Автор: 

Зеленський Володимир (25911) Норвегія (844) закупівлі (3604) дрони (6122) Стере Йонас Гар (27)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поїхав лапшу вішати про Фламінго
показати весь коментар
22.10.2025 15:19 Відповісти
100%
показати весь коментар
22.10.2025 15:43 Відповісти
Учора звернула увагу вперше! на кількість підписників на ПРЯМИЙ ( 4 ,76 млн й на Єрмакомарафет -1.18млн ) . А скільки бюджет виділяє бабла на цей рупор РИГІВ ? Підвищуючи його й підвищуючи ... Чи вони звідти ще Подоляку на ботів виділяють?

У проєкті Держбюджету на 2026 рік закладено понад 1,5 млрд грн на телемарафон "Єдині новини".Про це https://t.me/yzheleznyak/14237 повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.Також, зазначив парламентар, близько 80 млн грн було виділено на телеканал "Рада"."Там відправлять як завжди з бюджету "Іномовлення" під сотню мільйонів на "КіноКіт" повʼязаний з Міндічем", - додав нардеп. Джерело: https://censor.net/ua/n3574559
показати весь коментар
22.10.2025 15:56 Відповісти
 
 