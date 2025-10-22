Норвегія надасть Україні близько $150 млн на підтримку енергетики, - прем’єр Стере

Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що Україні нададуть додаткові 1,5 млрд норвезьких крон ($150 млн) на забезпечення електроенергією та опаленням.

про це заявив під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Осло.

"Норвегія надає Україні потужну підтримку і продовжуватиме це робити. Дуже важливо підтримувати тісний діалог з українською владою, щоб підтримка відповідала потребам на місцях в Україні", - зазначив він.

Під час зустрічі із Зеленським Стере представив плани Норвегії щодо подальшої підтримки України до 2026 року.

"Я вірю, що підтримка України залишиться сильною", - додав глава уряду.

Візит Зеленського до Норвегії

22 жовтня президент Володимир Зеленський прибув до Норвегії. Метою візиту є обговорення подальшої підтримки України та ситуації на лінії фронту у війні з Росією.

Раніше повідомлялось, що Україна має домовленість із Норвегією та Нідерландами щодо підтримки енергосистеми після російських ударів.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що внаслідок атаки РФ у Києві загинули дві людини, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

У Київській області відомо про чотирьох загиблих - двох дорослих та двох дітей.

У більшості областей запроваджено аварійні відключення світла.

