Норвегія та Нідерланди допоможуть з відновленням української енергетики після російських ударів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про домовленості з Норвегією та Нідерландами щодо підтримки української енергосистеми після російських ударів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Урядовці доповіли детально щодо потреб енергетики і відновлення після російських ударів. Визначили перелік пріоритетних держав, які можуть допомогти саме так, як потрібно, і оперативно.

Вже є вагомі домовленості з Норвегією, з Нідерландами – я говорив з премʼєр-міністрами цих країн. Треба все повністю реалізувати на рівні команд.

Також розраховуємо на підтримку деяких інших партнерів, і я доручив контактувати з ними безпосередньо та доповісти щодо підсумків розмов. Фактично ми знаємо, які кроки забезпечать для України достатню підтримку стійкості", - повідомив Зеленський після наради з представниками Кабміну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ про обстріл енергетики України: "Удар став відповіддю на терористичні атаки Києва по цивільних об’єктах у Росії"