УКР
Норвегія та Нідерланди допоможуть з відновленням української енергетики після російських ударів, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про домовленості з Норвегією та Нідерландами щодо підтримки української енергосистеми після російських ударів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Урядовці доповіли детально щодо потреб енергетики і відновлення після російських ударів. Визначили перелік пріоритетних держав, які можуть допомогти саме так, як потрібно, і оперативно.

Вже є вагомі домовленості з Норвегією, з Нідерландами – я говорив з премʼєр-міністрами цих країн. Треба все повністю реалізувати на рівні команд.

Також розраховуємо на підтримку деяких інших партнерів, і я доручив контактувати з ними безпосередньо та доповісти щодо підсумків розмов. Фактично ми знаємо, які кроки забезпечать для України достатню підтримку стійкості", - повідомив Зеленський після наради з представниками Кабміну.

Автор: 

Зеленський Володимир (25760) Нідерланди (1643) Норвегія (842) енергетика (2741)
Так кацапи завтра знову втулять - захист потрібний - отвєтка буде?
показати весь коментар
10.10.2025 18:00 Відповісти
І шо то поможе? відновлювати пару років а х*ярять по енергетиці кожну ніч з таким успіхом що ще пару ударів і все. А фламінгі мабуть полетіли в теплі края зимувати бо щось на россею нік*я не долитить потужна відповідь
показати весь коментар
10.10.2025 18:02 Відповісти
https://portal.lviv.ua/news/2025/10/02/ukraina-znajde-mozhlyvosti-ta-zbroiu-shchob-zrobyty-blekaut-u-moskvi-nachalnyk-henshtabu Все буде, головне - вірити.
показати весь коментар
10.10.2025 18:06 Відповісти
На тому ж місці відновлюйте, щоб потім було що відновлювати. І так до нескінченності.
показати весь коментар
10.10.2025 18:04 Відповісти
Чудовий розпил бабла.
показати весь коментар
10.10.2025 18:30 Відповісти
 
 