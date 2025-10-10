Норвегия и Нидерланды помогут с восстановлением украинской энергетики после российских ударов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с Норвегией и Нидерландами по поддержке украинской энергосистемы после российских ударов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Чиновники доложили подробно о потребностях энергетики и восстановления после российских ударов. Определили перечень приоритетных государств, которые могут помочь именно так, как нужно, и оперативно.

Уже есть весомые договоренности с Норвегией, с Нидерландами - я говорил с премьер-министрами этих стран. Надо все полностью реализовать на уровне команд.

Также рассчитываем на поддержку некоторых других партнеров, и я поручил контактировать с ними непосредственно и доложить об итогах разговоров. Фактически мы знаем, какие шаги обеспечат для Украины достаточную поддержку устойчивости", - сообщил Зеленский после совещания с представителями Кабмина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ об обстреле энергетики Украины: "Удар стал ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России"