Норвегия и Нидерланды помогут с восстановлением украинской энергетики после российских ударов, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с Норвегией и Нидерландами по поддержке украинской энергосистемы после российских ударов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Чиновники доложили подробно о потребностях энергетики и восстановления после российских ударов. Определили перечень приоритетных государств, которые могут помочь именно так, как нужно, и оперативно.

Уже есть весомые договоренности с Норвегией, с Нидерландами - я говорил с премьер-министрами этих стран. Надо все полностью реализовать на уровне команд.

Также рассчитываем на поддержку некоторых других партнеров, и я поручил контактировать с ними непосредственно и доложить об итогах разговоров. Фактически мы знаем, какие шаги обеспечат для Украины достаточную поддержку устойчивости", - сообщил Зеленский после совещания с представителями Кабмина.

Зеленский Владимир (22202) Нидерланды (1650) Норвегия (759) энергетика (2655)
Так кацапи завтра знову втулять - захист потрібний - отвєтка буде?
10.10.2025 18:00 Ответить
І шо то поможе? відновлювати пару років а х*ярять по енергетиці кожну ніч з таким успіхом що ще пару ударів і все. А фламінгі мабуть полетіли в теплі края зимувати бо щось на россею нік*я не долитить потужна відповідь
10.10.2025 18:02 Ответить
https://portal.lviv.ua/news/2025/10/02/ukraina-znajde-mozhlyvosti-ta-zbroiu-shchob-zrobyty-blekaut-u-moskvi-nachalnyk-henshtabu Все буде, головне - вірити.
10.10.2025 18:06 Ответить
так золоті унітази миндича не літають
10.10.2025 19:05 Ответить
На тому ж місці відновлюйте, щоб потім було що відновлювати. І так до нескінченності.
10.10.2025 18:04 Ответить
Чудовий розпил бабла.
10.10.2025 18:30 Ответить
да ви і цю допомогу вкрадете падлюки зелені
10.10.2025 19:04 Ответить
Зелені під....ри - всі гроші розікрали. Через 73% розумововідсталих, інші страдають.
10.10.2025 19:04 Ответить
 
 