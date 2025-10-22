Норвегия предоставит Украине почти $100 млн на поддержку энергетики, - премьер Стере

Премьер Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Украине предоставят дополнительные 1,5 млрд норвежских крон ($98,3 млн) на обеспечение электроэнергией и отоплением.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил во время встречи с Владимиром Зеленским в Осло.

"Норвегия оказывает Украине мощную поддержку и будет продолжать это делать. Очень важно поддерживать тесный диалог с украинской властью, чтобы поддержка отвечала потребностям на местах в Украине", - отметил он.

Во время встречи с Зеленским Стере представил планы Норвегии по дальнейшей поддержке Украины до 2026 года.

"Я верю, что поддержка Украины останется сильной", - добавил глава правительства.

Визит Зеленского в Норвегию

22 октября президент Владимир Зеленский прибыл в Норвегию. Целью визита является обсуждение дальнейшей поддержки Украины и ситуации на линии фронта в войне с Россией.

Ранее сообщалось, что Украина имеет договоренность с Норвегией и Нидерландами по поддержке энергосистемы после российских ударов.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что в результате атаки РФ в Киеве погиблидва человека, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

В Киевской области известно о четырех погибших - двух взрослых и двух детей.

В большинстве областей введены аварийные отключения света.

