Дроны атаковали Запорожье: 13 пострадавших, начались пожары в домах. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на среду, 22 октября, войска РФ атаковали ударными дронами территорию Запорожья.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, ночью, с 01:30 до 01:47, враг нанес удары беспилотниками по областному центру.
Пострадали люди
В результате атаки травмированы 9 человек, количество пострадавших уточняется.
По данным председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова, количество пострадавших, которые обратились за помощью медиков, возросло до 13 человек.
В городе пожары
По данным спасателей, зафиксировано несколько пожаров:
- горели балконы на 4 этажах жилого дома (100 кв.м);
- возгорание четырех балконов в пятиэтажке (60 кв.м);
- пожар кровли многоэтажного дома - ликвидирован.
Спасатели провели эвакуацию жителей из зон опасности.
На местах работают все экстренные службы.
Последствия атаки
