Дроны атаковали Запорожье: 13 пострадавших, начались пожары в домах. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на среду, 22 октября, войска РФ атаковали ударными дронами территорию Запорожья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, ночью, с 01:30 до 01:47, враг нанес удары беспилотниками по областному центру.

Пострадали люди

В результате атаки травмированы 9 человек, количество пострадавших уточняется.

По данным председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова, количество пострадавших, которые обратились за помощью медиков, возросло до 13 человек.

В городе пожары

По данным спасателей, зафиксировано несколько пожаров:

горели балконы на 4 этажах жилого дома (100 кв.м);

возгорание четырех балконов в пятиэтажке (60 кв.м);

пожар кровли многоэтажного дома - ликвидирован.

Спасатели провели эвакуацию жителей из зон опасности.

На местах работают все экстренные службы.

Последствия атаки













