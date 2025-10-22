РУС
Дроны атаковали Запорожье: 13 пострадавших, начались пожары в домах. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на среду, 22 октября, войска РФ атаковали ударными дронами территорию Запорожья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, ночью, с 01:30 до 01:47, враг нанес удары беспилотниками по областному центру.

Пострадали люди

В результате атаки травмированы 9 человек, количество пострадавших уточняется.

По данным председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова, количество пострадавших, которые обратились за помощью медиков, возросло до 13 человек.

В городе пожары

По данным спасателей, зафиксировано несколько пожаров:

  • горели балконы на 4 этажах жилого дома (100 кв.м);
  • возгорание четырех балконов в пятиэтажке (60 кв.м);
  • пожар кровли многоэтажного дома - ликвидирован.

Спасатели провели эвакуацию жителей из зон опасности.
На местах работают все экстренные службы.

Последствия атаки

Запорожье после дронной атаки
Запорожье после дронной атаки
Запорожье после дронной атаки
Запорожье после дронной атаки
Запорожье после дронной атаки
Запорожье после обстрела

