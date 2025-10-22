Дрони атакували Запоріжжя: 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 22 жовтня, війська РФ атакували ударними дронами територію Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вночі, з 01:30 до 01:47, ворог завдав ударів безпілотниками по обласному центру.

Постраждали люди

Внаслідок атаки травмовано 9 людей, кількість постраждалих уточнюється.

За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, кількість постраждалих, які звернулись за допомогою медиків, зросла до 13 людей.

У місті пожежі

За даними рятувальників, зафіксовано кілька пожеж:

горіли балкони на 4 поверхах житлового будинку (100 кв.м);

займання чотирьох балконів у п’ятиповерхівці (60 кв.м);

пожежа покрівлі багатоповерхового будинку — ліквідована.

Рятувальники провели евакуацію мешканців із зон небезпеки.

На місцях працюють усі екстрені служби.

Наслідки атаки













