Дрони атакували Запоріжжя: 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 22 жовтня, війська РФ атакували ударними дронами територію Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вночі, з 01:30 до 01:47, ворог завдав ударів безпілотниками по обласному центру.

Постраждали люди

Внаслідок атаки травмовано 9 людей, кількість постраждалих уточнюється.

За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, кількість постраждалих, які звернулись за допомогою медиків, зросла до 13 людей.

У місті пожежі

За даними рятувальників, зафіксовано кілька пожеж:

  • горіли балкони на 4 поверхах житлового будинку (100 кв.м);
  • займання чотирьох балконів у п’ятиповерхівці (60 кв.м);
  • пожежа покрівлі багатоповерхового будинку — ліквідована.

Рятувальники провели евакуацію мешканців із зон небезпеки.
На місцях працюють усі екстрені служби.

Наслідки атаки

Запоріжжя після дронової атаки
Запоріжжя після дронової атаки
Запоріжжя після дронової атаки
Запоріжжя після дронової атаки
Запоріжжя після дронової атаки
запоріжжя після обстрілу

