Дрони атакували Запоріжжя: 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. ФОТОрепортаж
У ніч проти середи, 22 жовтня, війська РФ атакували ударними дронами територію Запоріжжя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, вночі, з 01:30 до 01:47, ворог завдав ударів безпілотниками по обласному центру.
Постраждали люди
Внаслідок атаки травмовано 9 людей, кількість постраждалих уточнюється.
За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, кількість постраждалих, які звернулись за допомогою медиків, зросла до 13 людей.
У місті пожежі
За даними рятувальників, зафіксовано кілька пожеж:
- горіли балкони на 4 поверхах житлового будинку (100 кв.м);
- займання чотирьох балконів у п’ятиповерхівці (60 кв.м);
- пожежа покрівлі багатоповерхового будинку — ліквідована.
Рятувальники провели евакуацію мешканців із зон небезпеки.
На місцях працюють усі екстрені служби.
Наслідки атаки
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль