РУС
4 029 19

Аварийные отключения света введены в большинстве областей Украины (обновлено)

В Киеве и двух областях - отключение света

В Киеве и области, а также на Днепропетровщине ввели экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"По команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.

Также известно об аварийном отключении в Житомирской и Черкасской областях.

В Укрэнерго заявили, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру — в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения.

"Восстановительные работы продолжаются там, где сейчас это позволяет ситуация с безопасностью. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - добавили там.

Читайте: Импорт электроэнергии в Украину за неделю вырос на 64%. ИНФОГРАФИКА

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

Российские оккупанты наносят удары по энергетической инфраструктуре.

+11
Треба терміново зняти відосік як над кацапським сараєм щось вибухає в небі, а кацапи матюкаються - і потужно назвати це типу "дрони атакували Брянську область".
22.10.2025 08:17 Ответить
+8
Так. Нарід 73% повірив у ці ''Фламінго'', але винен Трамп, що не дає ''Томагавки''. А що ж ми робили 6,5 років? Де ж наші ракети?
22.10.2025 08:34 Ответить
+6
У відповідь будуть потужні консультації з коаліцією охочих імпотентів і призиви )(уйла до перагаворів?
22.10.2025 08:20 Ответить
Де обіцяна члєнограєм відповідь? Де блекаути на кацапстані? У відосіках?
22.10.2025 08:10 Ответить
ой, всьо. ти навіщо пишеш таке в публічному просторі?
22.10.2025 08:15 Ответить
3,5 років піар, а в той же час за ці роки риго-зелені викачали мільярди собі в кишені, і їм все мало, за такі гроші, можна б було балістику виготовити.
22.10.2025 08:44 Ответить
22.10.2025 08:17 Ответить
У відповідь будуть потужні консультації з коаліцією охочих імпотентів і призиви )(уйла до перагаворів?
22.10.2025 08:20 Ответить
Дрони,якими кацапи постійно вчиняють масовий терор, виробляються в ********. Десять Фламінго дальністю 3000км вже заправляються, щоб завдати потужного удару по ********.💪
22.10.2025 08:25 Ответить
22.10.2025 08:34 Ответить
Зелепень спустив Фламінги в золотий унітаз міндіча...
22.10.2025 08:38 Ответить
Ага. Питання, а чим зелупа ті фламінги заправляє?
Кокосом, чи просто травкою годує?
22.10.2025 08:40 Ответить
Заклики до капітуляції вже звідусіль лунають, "данаваріцца пасєрєдінє,". Те, що ху2ло відновиться і скоро знову прийде - про це не згадують.
22.10.2025 08:28 Ответить
"Лінія фронту може бути початком дипломатії" - Зеленский Вова 21.10.25.
На ранок 22.10.25 отримали масований обстріл України. Хтось з ОП скажить цьому блазню що русня сприймає його подібні вислови як слабкість!!!!
22.10.2025 08:27 Ответить
Швидше навпаки. Це натяк, що зима близько і краще перестати грати в наполеончика і стати поступливішою на переговорах.
22.10.2025 08:44 Ответить
Від ****** відосіка з його опухшою мордою ше нема?
22.10.2025 08:36 Ответить
Коли ж то зелене чмо піде у відставку разом із своєю риго-зеленою командою, та передасть Пороху керування, щоб той навів лад в Україні, бо чмо тільки руйнує Україну! Нажаль , юридично неможливо, хоча можуть і закон поміняти.
22.10.2025 08:42 Ответить
ти кретин? воно саме не піде ніколи
готуйся до майдану
я маю броню та зброю
22.10.2025 08:55 Ответить
Ти до кінця вмієш читати? А щодо майдану, то не вихід, бо на нього не вийдуть виборці наполєончіка.
22.10.2025 09:15 Ответить
Отже захищати його не буде кому?
22.10.2025 09:59 Ответить
ніколи сам не піде, бо доведеться разом з бандою крадунів відправитися на нари.
22.10.2025 08:56 Ответить
