Аварийные отключения света введены в большинстве областей Украины (обновлено)

В Киеве и области, а также на Днепропетровщине ввели экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"По команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.

Также известно об аварийном отключении в Житомирской и Черкасской областях.

В Укрэнерго заявили, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру — в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения.

"Восстановительные работы продолжаются там, где сейчас это позволяет ситуация с безопасностью. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - добавили там.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

Российские оккупанты наносят удары по энергетической инфраструктуре.

