Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
409 7

Імпорт електроенергії в Україну за тиждень зріс на 64%. ІНФОГРАФІКА

Імпорт електроенергії в Україну за тиждень зріс на 64%

За робочий тиждень 13-17 жовтня до енергосистеми України було імпортовано 56,5 тис. МВт-год, що на 64% більше, ніж тижнем раніше (34 тис. МВт-год).

Як пише ExPro, попит на електроенергію з Європейського Союзу стабільно зростає, проте використання доступних перетинів залишається далеким від максимального.

Як зазначається, такі тенденції можуть посилитися після запровадження обмежень споживання для промисловості.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Імпорт електроенергії в Україну за тиждень зріс на 64%

На початку жовтня повідомлялося, що імпорт електроенергії в Україну за вересень цього року знизився на 47% порівняно з попереднім місяцем – до майже 140 тис. МВт-год. Порівняно з вереснем минулого року імпорт електроенергії скоротився майже на 70%. При цьому у вересні 2025 року Україна експортувала 635 тис. МВт-год електроенергії, що на 41% більше за обсяги серпня. Показник є рекордним з початку інтеграції з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.

Як повідомлялося, Україна за перше півріччя 2025 року імпортувала енергоресурсів на суму $4,86 млрд, тоді як доходи від експорту склали лише $0,12 млрд. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року витрати на імпорт зросли на 14,4%, а доходи від експорту – на 20,6%.

Нагадаємо, в п'ятницю, 17 жовтня, "Укренерго" вперше з лютого ввело обмеження для промисловості протягом усього дня.

У четвер, 16 жовтня, через складну ситуацію в енергосистемі у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької і Черкаської областей запроваджені аварійні відключення світла.

Автор: 

імпорт (2478) електроенергія (4418) відключення світла (644)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Посил зрозумілий - завтра або післязавтра побачимо "новину" про підвищення цін на еленергію.
показати весь коментар
20.10.2025 16:42 Відповісти
Потрібно розвивати власну генерацію, Україна щороку може спалювати 1 трлн тон відходів агро та деревообробної сфери, це гроші які лежать під ногами. В Україні виробляється обладнання для спалювання цих відходів і перетворення їх на пар, який може рухати парові двигуни та турбіни і виробляти електроенергію. Потрібно розбудовувати малу генерацію, акумуляторні станції які можуть акумулювати електроенергію і сглажувати пікові навантаження! Влада має працювати над цим а не робити ідіотські заяви про невідворотність блекаутів!
показати весь коментар
20.10.2025 16:54 Відповісти
Звернення до Кабінету Міністрів України можна надіслати поштою на адресу: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. Також можна подати електронне звернення через електронну форму на сайті Урядового контактного центру або надіслати на електронну адресу [email protected]. Для отримання усної консультації або подання звернення можна зателефонувати на Урядову гарячу лінію за номером 1545 (дзвінки безкоштовні з мобільних та стаціонарних мереж).

Я думаю, що до Ваших вельми слушних пропозицій там дослухаються, приймуть до уваги і почнуть виконувати.
показати весь коментар
20.10.2025 17:06 Відповісти
я розумію проблему, тому хоч і не комфортно, обігрівач не включаю, сподіваюсь на розуміння і інших громадян, звичайно це не стосуються молодих батьків, у яких першолітки "пісяють" і "какають".
показати весь коментар
20.10.2025 16:47 Відповісти
Сьогодні на цей час закачили з Польщі і Угорщини >460 МГВ і стільки ж викачали в Молдову і Румунію.- https://censor.net/biz/news/3580667/import-***************-v-********-za-tyjden-zris-na-64
показати весь коментар
20.10.2025 16:56 Відповісти
тутhttps://newtransparency.entsoe.eu/transmission/physicalFlows?appState=%7B%22sa%22%3A%5B%22BZN%7C10Y1001C--000182%22%5D%2C%22st%22%3A%22BZN%22%2C%22mm%22%3Atrue%2C%22ma%22%3Afalse%2C%22sp%22%3A%22HALF%22%2C%22dt%22%3A%22MAP%22%2C%22df%22%3A%222025-10-20%22%2C%22tz%22%3A%22CET%22%7D
показати весь коментар
20.10.2025 16:57 Відповісти
І що з того? Що це означає? Молдова ще з часів СРСР була і є технічно по факту частиною енергосистеми України
показати весь коментар
20.10.2025 18:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 