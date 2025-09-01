Україна за пів року витратила на імпорт енергоресурсів в 40 разів більше, ніж заробила від експорту. ІНФОГРАФІКА

Україна за перше півріччя 2025 року імпортувала енергоресурсів на суму $4,86 млрд, тоді як доходи від експорту склали лише $0,12 млрд. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року витрати на імпорт зросли на 14,4%, а доходи від експорту – на 20,6%.

Про це повідомляє DiXi Group.

Як зазначається, попри зростання доходів, країна залишається енергодефіцитною, оскільки витрати на імпорт у 40 разів перевищують експортні надходження.

Для порівняння: у 2021 році на кожен долар експорту енергоресурсів припадало $19 імпорту, а сальдо торгівлі в річному вимірі становило -$14,15 млрд. У першому півріччі 2025 року розрив збільшився: на кожен долар експорту припадає вже $40 імпорту, а сальдо торгівлі склало -$4,74 млрд.

У січні-червні 2025 року імпорт формувався переважно за рахунок нафти та нафтопродуктів (крім сирих), що забезпечили 57,9% витрат, а також нафтових газів та інших газоподібних вуглеводнів, на які припало 23,6%.

Кам'яне вугілля становило 9,5% імпорту та електроенергія – 5,7%. Інші десять груп енергоресурсів, включаючи кокс, бітум, торф, смоли, масла та інші продукти нафтопереробки, склали разом до 3,3% загальних витрат на імпорт.

Закупівля нафти та нафтопродуктів не сирих, куди входять дизельне пальне, бензини, мастила та інші продукти переробки, у грошовому вимірі скоротилася на 16,6% ($0,56 млрд) порівняно з першим півріччям 2024 року і склала $2,82 млрд.

Загалом було імпортовано 3,49 млн тонн нафтопродуктів, основними постачальниками стали Польща (15,3% загального обсягу), Греція (13,6%), Туреччина (12,2%), Литва (11,9%) та США (10,7%).

Натомість витрати на імпорт нафтових газів – передусім природного газу, а також пропану, бутану та інших вуглеводнів – різко зросли. За шість місяців 2025 року Україна витратила на них $1,15 млрд, що майже вчетверо більше, ніж у першому півріччі 2024 року. Обсяги імпорту склали 1,64 млн тонн.

Найбільше газу надходило зі Швейцарії (30,3% обсягу), Угорщини (20,3%) та Польщі (10,0%). Решта 26 країн разом забезпечували невеликі частки, що не перевищували 10% кожна.

На кам'яне вугілля Україна витратила $0,46 млрд проти $0,21 млрд роком раніше, збільшивши закупівлі майже вдвічі: з 1,06 млн тонн до 1,98 млн тонн. У 2025 році імпорт вугілля відбувався з 11 країн, найбільше з США (38,6%), Австралії (27,9%), Польщі (12,7%) та Чехії (11,3%).

Витрати на закупівлю електроенергії у січні-червні 2025 року зросли на 48% і склали $0,28 млрд проти $0,19 млрд рік тому, що свідчить про зростання ціни імпортованої електроенергії при зниженні фізичних обсягів. Найбільше ресурсу Україна купувала в Угорщини (32,3% витрат), Словаччини (22,7%) та Польщі (17,0%).

Експорт паливно-енергетичних товарів у першому півріччі 2025 року забезпечив $122,4 млн виручки та здійснювався до 71 країни.

У структурі експорту за перше півріччя 2025 року основу надходжень склала електроенергія – $75,1 млн або 61,4% загального обсягу. Виторг від продажу нафти та нафтопродуктів (крім сирих) склав $22,2 млн (18,1%) та смол вугільних й торф’яних – $15,0 млн (12,3%). Решта паливно-енергетичних товарів, таких як торф, смоли, кокс, пек, гази нафтові, бітумінозні суміші та інші продукти нафтопереробки разом принесли Україні $10,1 млн – 8,2% всіх надходжень.

Електроенергії було експортовано на суму $75,1 млн – це вперше від початку повномасштабної війни, коли піврічні надходження від експорту зросли (+103,9% до першого півріччя 2024 року). Найбільше виручки припало на Бельгію (33,0%), Молдову (28,8%) та Угорщину (16,0%). Частка Бельгії відображає країну торговельного контракту – фактично електроенергія туди фізично не поставлялась, але договір укладено з компанією, зареєстрованою в цій державі.

Експорт нафти та нафтопродуктів (крім сирих) приніс $22,2 млн, що на 8,6 млн більше ніж торік. Загалом експортовано 18,4 тис. тонн продукції, причому понад 65% обсягів припало на Латвію. Інші 65 країн мали частку, що не перевищує 4%.

Продаж 35,4 тис. тонн смол вугільних та торф'яних приніс Україні виручки $15 млн або 12,3% від загальних надходжень. Понад 95% коштів за продаж смол надійшло з Бельгії, Чехії, Польщі та Румунії. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, надходження впали на 17,4%, а обсяги – на 13,4 тис. тонн.

