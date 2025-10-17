"Укренерго" вперше з лютого ввело обмеження для промисловості протягом всього дня

З 7:00 до 22:00 п’ятниці оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" запровадило графіки обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів.

Це перше цілоденне обмеження від лютого, повідомила пресслужба компанії у ранковому зведенні.

Рішення пояснюють наслідками російських обстрілів та високим споживанням через хмарну й холодну погоду. Паралельно у 13 областях діють аварійні відключення для всіх категорій споживачів.

Під обмеження потрапили Київ та Київська, Черкаська, Житомирська, Харківська, Сумська, Полтавська, Запорізька, Кіровоградська, Дніпропетровська області, а також частково Чернігівська, Хмельницька і Вінницька.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Оператор закликав населення ощадливо користуватися електроенергією упродовж доби та не вмикати одночасно кілька потужних приладів.

Раніше повідомлялось, що тактика ударів російських окупаційних військо по енергосистемі України змінилася.

Тепер вони спрямовані на те, щоб довести її до непридатного для використання стану.